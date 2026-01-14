Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

David Webb患前列腺癌病逝 拆解常見症狀+高危男性 小便現4種變化恐中招

【David Webb逝世/前列腺癌】獨立股評人David Webb的家人昨日（13日）在社交網站公布其死訊，證實David Webb在香港因轉移性前列腺癌離世，終年60歲。David Webb生前透露自己於2020年6月發現患癌，當時獲悉5年生存率僅得3成。

David Webb逝世｜5年前證實患前列腺癌 生前曾盼渡過60大壽

David Webb生於英國倫敦，1986牛津大學數學系畢業後任職投行，於1991年來港發展，1998年以32歲之齡決定退休，並創辦數據平台Webb-site；他於2003至2008年曾擔任港交所獨立非執行董事，致力提升市場透明度、保障投資者，為港交所的市場發展作出了積極的貢獻。

去年David Webb宣布，Webb-site在運營近30年後將分階段關閉。他表示，在2020年6月發現罹癌後「沒想到自己能活到現在」長期抗癌後，他先後嘗試4種療法及其他實驗性治療後，「我的生命已到了以月計算的階段」他指自己自己的生命可能僅剩數月，其中一個願望是可以渡過2025年8月的60歲生日，最終如願以償。

David Webb逝世｜前列腺癌7大常見症狀 小便4徵兆最典型

對於David Webb患上的前列腺癌，其實亦是本港男性常見癌症。據香港癌症資料統計中心資料顯示，本港在2023年錄得3031宗前列腺癌新症，位列本港常見癌症第4位；同年亦錄得522宗前列腺癌死亡個案，位列本港致命癌症第7名。

據醫管局資料顯示，前列腺癌早前並無明顯症狀，往往直至患者的前列腺癌腫瘤逐漸增大或轉移時，小便習慣出現以下改變，才是前列腺癌最常見的警號，患者見狀應立即求醫，以免延誤診治。

前列腺癌相關小便症狀

  • 小便頻密，尤其在晚間次數明顯增加
  • 排尿困難，久久不能排出尿液
  • 小便時感到刺痛或灼熱感
  • 小便或精液中帶血

前列腺癌其他症狀

  • 盆骨部位持續痛楚
  • 脊骨（特別是腰部）疼痛
  • 腳部出現不明原因腫脹

若同時出現盆骨、背及臀部痛楚，可能顯示病情已惡化，腫瘤或已擴散至骨骼等其他部位，會引發持續性劇痛。癌症轉移風險

  • 淋巴轉移：透過淋巴管轉移至附近淋巴腺
  • 骨骼轉移：常見於盆骨、腰椎、股骨和肋骨
  • 其他器官轉移：影響肺、肝、胸膜、腎、腎上腺及腦部

以下族群患上前列腺癌的風險顯著高於一般人：

  1. 年齡因素：50歲以上男性
  2. 家族病史：直系親屬有前列腺癌病史者，發病機率大增
  3. 飲食習慣：長期攝取高熱量、高脂肪食物
  4. 吸煙習慣：吸煙者風險較高
  5. 肥胖問題：體重過重增加患病風險
  6. 前列腺病變：原有前列腺疾病可能發展為癌症

資料來源：醫管局香港癌症資料統計中心

