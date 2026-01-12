Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

常吃1類蔬菜恐越吃越肥？專家盤點11種「健康」食物 暗藏高糖高脂陷阱

保健養生
更新時間：11:19 2026-01-12 HKT
發佈時間：11:19 2026-01-12 HKT

隨著大家越來越重視養生，市面上也充斥著被宣傳成健康、減肥之選的食品。但在這層「健康光環」底下，可能暗藏致肥、高血糖或添加劑的陷阱。有營養師列出11種這類「偽健康」食物，包括1類有機會越吃越肥的蔬菜。

11種「健康」食物 暗藏高糖高脂陷阱

根據外媒《Daily Mail》報道，營養師Lily Soutter提出了11種可能並不如想像般健康的食物。它們可能含有豐富營養，實際上卻隱藏了高糖、高油和高鈉的問題。經常食用，不只無助健康和減肥，更可能吃進很多熱量、糖分，甚至添加劑。

 

常吃11種「健康」食物恐傷身：

1. 蛋白棒

雖然蛋白棒是方便補充蛋白質的選擇，但有些產品卻含有大量的添加劑，例如乳化劑或某些甜味劑，可能會難以消化；還有些則可能含糖量非常高。每100g食物的含糖量超過22.5g，即會被認為高糖。

建議選購時仔細閱讀食品標籤，並注意食用份量。在家使用燕麥、堅果醬、蛋白粉、棗子等簡單食材自製蛋白棒，亦能盡量減少攝取添加劑。

2. 烤根莖類蔬菜

根莖類高纖，而且維他命和礦物質含量高，例如紅蘿蔔富含維他命A、紅菜頭富含葉酸、番薯富含維他命C。以焗烤紅菜頭、番薯和紅蘿蔔代替炸薯條，雖然在一定程度上比較健康，但這些根莖類本身富含碳水化合物及糖分。經高溫烹調後，纖維量下降，使澱粉和糖分更容易被人體消化吸收。

如果加入額外的油脂和糖一起烘烤時，更會使卡路里增加，變成令腰圍變粗的陷阱。例如以蜂蜜、楓糖漿及牛油來調味，會增加蔬菜糖分和飽和脂肪含量。因此應考慮使用對心臟有益的油脂，例如橄欖油或牛油果油來烘烤；或者使用噴油壺，也有助於降低整體脂肪含量。

3. 希臘式乳酪

正宗的無糖希臘乳酪脂肪含量高，但蛋白質也很高，每100約含有9g蛋白質，同時富含鈣質和活性益生菌，可以促進腸道健康。在生產時進行過濾的方式也給它帶來天然濃稠順滑的質地。

不過，「希臘式乳酪」的生產方法和營養價值，都與希臘乳酪有很大的差異。其通常蛋白質含量較低，每100g只約含4g蛋白質。 

4. 樽裝橄欖

由於加工方式，樽裝的橄欖中可能含有大量的鹽。橄欖雖就能提供有益心臟健康的單元不飽和脂肪和維他命E，但每30g就可能含有高達1.2g的鹽，而每天的鹽攝取上限不應超過6g。

建議食用前先以乾淨食水沖洗表面的鹽水，有助於降低其鹽含量。同時注意份量，每日吃不超過5-10顆。

5. 綜合麥片

綜合麥片通常由燕麥、堅果和乾果混合製成，是營養豐富的早餐選擇。但很多產品會加入大量的乾果，導致含糖量過高；有些還會添加朱古力碎、椰絲等額外成分，使卡路里含量和飽和脂肪含量都顯著增加。

建議選擇每100g含糖量低於5g的低糖產品，或者考慮用原味燕麥自行搭配種子、少量乾果或新鮮水果。

6. 果乾

儘管果乾營養豐富，能提供維他命、礦物質和抗氧化劑，卻也有糖分高的問題，致肥之餘也對牙齒有害。

食用時應嚴格控制份量，吃大約一湯匙即可，不要多於30g，並且要在正餐時食用，以降低蛀牙的風險。如想在兩餐之間吃，那就選擇新鮮水果。

7. 鷹嘴豆泥

預先包裝的鷹嘴豆泥加入橄欖油和芝麻醬製成，雖然以鷹嘴豆為主要原料，富含纖維和植物蛋白，但脂肪和熱量含量也較高。即使這些脂肪對心臟有益，但卡路里會迅速累積。

建議每次鷹嘴豆泥的用量最好控制在2-3湯匙以內。改吃莎莎醬或低脂乳酪會是低卡路里的蘸醬之選。

8. 綠色蔬果汁

這是更方便快捷攝取綠色蔬菜的方法，但要小心很多蔬果汁有大量添加糖且纖維含量低。 

選擇蔬菜與水果比例較高的低糖冷壓蔬果汁，通常能保留更多的營養成分和風味。最好是考慮用完整的水果、蔬菜和蛋白質來源自製果昔，不只營養均衡，更富含膳食纖維。將蔬果​​汁作為搭配正餐的飲品，而不是單獨飲用，有助維持血糖穩定。

9. 抹茶拿鐵

純抹茶富含促進健康的抗氧化劑，而且低糖低卡，但咖啡店售賣的抹茶拿鐵通常使用全脂牛奶，更會加糖製成。有些每份含有高達220kcal的熱量和29g的糖分。如果真的想喝，最好選擇無糖小杯裝。

10. 零卡汽水

無糖汽水通常含有人工甜味劑，可以作為過渡期的選擇，從而減少直到戒掉含糖飲品。雖然它不含卡路里，但近年一些新研究表明，人工甜味劑可能對腸道菌叢產生不良影響。 

偶爾飲用這類無糖飲品影響不大，更好的方法是在水中加入水果和蔬菜，例如加入了莓果、薄荷、生薑、黃瓜、青檸等新鮮水果和蔬菜的無糖氣泡水。

11. 沙律醬

大多數沙律醬含有大量脂肪和糖分，可能令一份本來很健康的沙拉變得高熱量。牧場醬和凱薩醬往往含較高脂肪，特別是飽和脂肪；油醋汁雖然較為清淡，但也可能含有添加糖。

建議每份沙律加入最多1-2湯匙沙律醬。另外，可以考慮自製沙律醬，添加對心臟有益的脂肪和營養物質。例如用橄欖油或牛油果油，與檸檬汁的簡單混合即可；或者用芝麻醬、檸檬汁、大蒜和橄欖油製成芝麻醬汁。

