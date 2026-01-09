美國最新「倒金字塔」飲食指南出爐 醫生解讀7大改變重點 全脂乳製品也可吃？

美國政府1月7日正式公布更新的《美國人飲食指南》，首次以「倒金字塔」形式呈現，強調民眾應優先選擇營養密度高的天然食材。有醫生解讀新版「倒金字塔」飲食指南，並列出其中7大重點，其中更明確指出民眾也可以進食全脂乳製品。

美國最新「倒金字塔」飲食指南出爐

美國衛生與公眾服務部部長小甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）與農業部部長羅林斯（Brooke Rollins）於周三（7日）正式公布《2025-2030年美國人飲食指南》，並同步啟用新官方網站realfood.gov，標誌著美方營養政策數十年來最重大的調整。

美方最新的營養指南比以往更強調蛋白質，並發布了一張飲食「倒金字塔」圖示，優先順序被重新排列，將肉類、乳製品與健康脂肪與蔬菜、水果並列在同一層，而富含纖維的全穀類（如燕麥）則被放在最底端。

小甘迺迪強調，美國家庭應優先選擇營養密度高的天然食材，包括蛋白質、乳製品、蔬菜、水果、健康脂肪與全穀類，同時大幅減少高度加工食品的攝取該指南以現代營養科學為基礎，提出簡明而彈性的飲食原則：

「倒金字塔」飲食指南重點：

每餐優先攝取足量蛋白質。

選擇不添加糖的全脂乳製品。

全天攝取多樣蔬菜與水果，注重完整形態的食物。

從肉類、海鮮、雞蛋、堅果、種子、橄欖和牛油果等天然食物獲取健康脂肪。

增加全穀物攝取，大幅減少精製碳水化合物。

限制高度加工食品、添加糖及人工添加劑的攝入。

依據年齡、性別、體型與活動量調整食物份量。

以水與無糖飲品來補充水分。

為維護健康，應限制酒精攝取。

該指南亦為嬰幼兒、青少年、孕婦及哺乳婦女、老年人、慢性病患者，以及素食與純素食者提供個別化建議，確保生命各階段皆能獲得充足營養。

醫生解讀7大改變重點 全脂乳製品也可吃？

家醫科醫生李思賢在Facebook專頁發文，整理並比較2020年與2025年美國飲食指南中7大差異最明顯的飲食重點，同時分析這些調整對日常飲食可能帶來的影響：

「倒金字塔」飲食指南7大重點變化：

1.乳製品

2020年飲食指南： 明確建議選擇脫脂或低脂的乳製品，例如牛奶、乳酪、芝士。

明確建議選擇脫脂或低脂的乳製品，例如牛奶、乳酪、芝士。 「倒金字塔」新版飲食指南：明確推薦選擇全脂乳製品，並指出乳製品是蛋白質、健康脂肪、維他命和礦物質的優質來源。

2.油脂與脂肪

2020年飲食指南： 建議使用植物油，例如菜籽油、粟米油、橄欖油等，並以植物油替代高飽和脂肪的油脂，包括牛油、豬油、椰子油，同時建議飽和脂肪攝取應低於總熱量的10%。

建議使用植物油，例如菜籽油、粟米油、橄欖油等，並以植物油替代高飽和脂肪的油脂，包括牛油、豬油、椰子油，同時建議飽和脂肪攝取應低於總熱量的10%。 「倒金字塔」新版飲食指南：重新定義健康脂肪的來源，除了橄欖油與牛油果，更明確將奶油（butter） 與牛油（beef tallow）列為可選用的油脂。雖然仍提及飽和脂肪不宜超過10%，也指出需要更多高品質研究來釐清何種脂肪最有益長期健康，並強調可透過減少高度加工食品來達成此目標。

3.加工食品與添加物

2020年飲食指南： 建議限制高添加糖、高飽和脂肪與高鈉的食品及飲品，並將營養密度高的食物定義為相對於含大量添加糖、飽和脂肪及鈉的食品。

建議限制高添加糖、高飽和脂肪與高鈉的食品及飲品，並將營養密度高的食物定義為相對於含大量添加糖、飽和脂肪及鈉的食品。 「倒金字塔」新版飲食指南：要求大幅減少高度加工食品的攝取，除了糖與鹽之外，更特別點名應限制人工香料、石油基色素、人工防腐劑，以及低熱量非營養性甜味劑。

4.代糖與甜味劑

2020年飲食指南： 建議兩歲以下兒童避免使用低熱量甜味劑，對成人則主要聚焦於減少添加糖的熱量攝取。

建議兩歲以下兒童避免使用低熱量甜味劑，對成人則主要聚焦於減少添加糖的熱量攝取。 「倒金字塔」新版飲食指南：明確建議限制非營養性甜味劑，例如阿斯巴甜、三氯蔗糖、糖精等。指南雖然不推薦添加糖，但代糖同樣應受限制，不被視為健康飲食的一部分。

5.穀物類

2020年飲食指南： 建議攝取的穀物中，至少一半應為全穀物。

建議攝取的穀物中，至少一半應為全穀物。 「倒金字塔」新版飲食指南：強調優先選擇富含纖維的全穀物，並要求大幅減少高度加工的精製碳水化合物，例如白麵包、包裝早餐食品、薄脆餅乾等。

6.水果與果汁

2020年飲食指南： 接受各種形式的水果，包括新鮮、罐裝、冷凍、果乾，建議至少一半的水果攝取應來自完整水果，其餘可來自100%果汁，但需限制果汁攝取量以防熱量過高。

接受各種形式的水果，包括新鮮、罐裝、冷凍、果乾，建議至少一半的水果攝取應來自完整水果，其餘可來自100%果汁，但需限制果汁攝取量以防熱量過高。 「倒金字塔」新版飲食指南：更加強調攝取原始形態的完整蔬果，對果汁的態度明顯趨於保守，建議100%果汁應限量飲用或加水稀釋，期望進一步減少液態糖分的攝取，即使其來源為天然果汁。

7.肉類

2020年飲食指南： 建議肉類應以瘦肉或低脂形式為主，將高脂肉類視為飽和脂肪的主要來源，需限制在總熱量10%以下，並建議以豆類或海鮮部分取代紅肉，以降低飽和脂肪攝取。

建議肉類應以瘦肉或低脂形式為主，將高脂肉類視為飽和脂肪的主要來源，需限制在總熱量10%以下，並建議以豆類或海鮮部分取代紅肉，以降低飽和脂肪攝取。 「倒金字塔」新版飲食指南：正面肯定紅肉作為營養密集的蛋白質來源，不再強調僅攝取瘦肉，反而指出健康脂肪廣泛存在於多種天然食物中，其中明確包含肉類。新版指南的重點不再聚焦於脂肪含量，唯一條件是避免含有化學添加物與精緻澱粉的加工肉品。

他表示，這次指南最根本且重要的轉變，在於不再僅僅關注營養素的量化計算，例如卡路里或特定維他命，而是將焦點回歸到食物本身的品質。

資料來源：U.S. Department of Health and Human Services、家醫科醫生李思賢

---

