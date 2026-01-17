醫生絕不吃20種超市食物 香蕉1原因上榜 這種蔬菜竟含致命風險？

如何在超市健康旅購食物？有日媒邀請4位醫生分享20種絕不吃的超市食物，當中除了包括火腿、香腸等加工食物及油炸食物外，一些蔬菜，甚至香蕉竟然也榜上有名？

醫生絕不吃20種超市食物 香蕉1原因上榜

根據日媒《週刊女性PRIME》報道，超市不少食物其實有機會影響健康，如果在日常生活經常不加思索地進食這些食物，恐對身體造成負擔。報道邀請了4位醫生分享以下絕不吃的超市食物：

醫生絕不吃的超市食物：

1. 烤肉

牛肉和豬肉等紅肉屬於2A類致癌風險類別，這意味著它們可能對人類致癌。宇田島大輔醫生（歌島大輔）指，每日攝取量每增加100-120克，中風風險就會增加11%。此外，食用燒焦的食物也存在風險。燒焦的肉含有致癌物質丙烯酰胺。這種物質容易與細胞、骨骼和神經中的蛋白質發生不良反應，可能導致身體異常。即使是優質肉類，也存在這種風險。

2. 火腿與香腸

香腸和火腿是常見的美味配菜，也存在致癌風險。在致癌風險分類中，加工肉類屬於最高級別第一類，這一類別對人類具有致癌性。宇田島大輔醫生指，輻射、煙草也屬於第一類。雖然目前不清楚少量食用是否會產生不良影響，但注意不要過量食用。

3. 香蕉

香蕉富含膳食纖維，一直被認為是健康的水果，但牧田醫生卻指，香蕉是所有水果中含糖量最高的，會升高血糖，導致糖尿病和肥胖。此外，青木醫生指出，進口水果尤其需要謹慎，長時間在船上運輸的進口水果可能含有殺菌劑，如鄰苯二甲酸二辛酯、噻苯隆和咪唑啉酮。東京都公共衛生研究所進行的動物實驗表明，這些殺菌劑具有致癌性、致畸性和內分泌幹擾作用。

4. 預切蔬菜

預切蔬菜方便快捷即食，但青木博士擔心它們可能有潛在危險。他指，預切蔬菜在生產過程中有時會添加微量的次氯酸鈉以防止變色並進行殺菌消毒。這種物質含劇毒，實驗表明，每公斤體重攝入0.012克次氯酸鈉即可致死。據估計，人類的致死劑量為一茶匙。考慮到這種風險，食用預切蔬菜時務必注意控制攝入量。

5. 濃縮果汁

許多果汁聲稱含有每日所需的蔬菜量，但它們並不包含每日所需蔬菜的所有營養成分。

6. 明太子

青木教授指，明太子鮮豔的粉紅色通常是透過添加亞硝酸鈉這種增色劑來實現的。亞硝酸鈉能穩定地使食品呈現美麗的粉紅色。然而，它會與肉類和其他食品中的仲胺發生反應，生成致癌物質——亞硝胺。

7. 不同顏色的醃菜

醃蘿蔔和醃薑這類顏色鮮豔的醃菜通常含有被稱為焦油染料的色素。青木教授指，自2010年以來，歐盟已在此類染料上貼上警告標籤，指出其可能對兒童發育和大腦有害。英國的一項研究也稱，這種成分會導致兒童多動症。

8. 烏冬與意粉

宇田島大輔醫生表示，烏冬是麵條中精製碳水化合物的典型代表，一些報告指出，大量食用烏冬會提高空腹血糖水平，並導致胰島素抗性。石原醫生也提醒大家，意粉醬的鹽分含量很高，往往會導致比普通白飯更高的鹽攝入量。

9. 白飯

宇田島醫生指出，主食白飯也需要謹慎食用。有論文指出，每多吃一碗白飯，患糖尿病的風險就會增加11%。白米飯中的碳水化合物會被分解成葡萄糖，其作用與白糖類似。

10. 鮮奶油

宇田島醫生說，鮮奶油含有大量飽和脂肪酸。它並非動物脂肪那種稀薄的液態形式，而是黏稠的固態形式。飽和脂肪酸會增加血液中的三酸甘油酯和膽固醇水平，從而增加心肌梗塞和其他疾病的風險。

11. 甜麵包和蛋糕

宇田島醫生說，攝取過多糖分對健康有害，它還會增加死於心肌梗塞和其他疾病的風險。

12. 人造奶油

人造奶油幾乎是每家每戶冰箱裡的必備品。它也常用於製作甜點。但石原醫生說，人造奶油中含有的反式脂肪酸很容易令低密度脂蛋白膽固醇（壞膽固醇）增加。這會導致動脈粥樣硬化，進而引發多種疾病，例如心肌梗塞、腦梗塞和阿茲海默症。

13. 零卡路里飲品

含糖飲品，尤其是含有人工甜味劑的零卡路里飲料值得關注。石原醫生說，他常避免飲用阿斯巴甜，這種甜味劑常見於零卡路里飲料中，因為它會導致過量進食，並增加糖尿病和骨質疏鬆症的風險。

14. 罐裝燒酎調酒

石原醫生指，高酒精含量的罐裝燒酎調酒最危險。它會麻痺中樞神經系統，導致許多人失去控制，變得具有攻擊性或暴力傾向。罐裝燒酎調酒比啤酒便宜，很受年輕人歡迎，但一些醫生甚至建議將高酒精含量的罐裝燒酎調酒作為危險毒品進行管制。

15. 油炸食品

忙碌或是不想煮飯的時候，許多人會選擇超市裡販售的油炸食品。不僅肉類原料不新鮮，而且油炸用的油中富含晚期糖基化終產物（AGEs），會加速食物老化。剛炸好的食物可以立即食用，但那些在貨架上放了半天甚至一天的食物氧化程度更高，尤其是打折的剩菜剩飯。

16. 棕色醬汁

大阪燒、炒麵和咖哩醬等棕色醬汁中都含有焦糖色素，這種色素是通過加熱澱粉製成的。根據顏色深淺，焦糖色素被編號為1、2、3和4，其中3號和4號含有致癌物。

17. 罐裝水果

石原醫生說，罐裝或瓶裝水果根本不知道水果的產地。有時候，它們浸泡在大量的農藥中，而且浸泡它們的糖漿裡也含有大量的糖。為了防腐，裡面還添加了許多添加劑。

18. 居酒屋小吃

在居酒屋裡，人們很容易被鹹味或高脂肪食物所吸引，因為它們與冰鎮酒水堪稱絕配。石原醫生說，如果真的想吃，就選擇一些簡單的，比如毛豆或醋菜。

19. 薯條

牧田醫生解釋，碳水化合物類食物在攝氏120度以上的高溫下加熱會產生一種名為丙烯醯胺的致癌物質。雖然等級不高，但研究表明，每週食用兩次以上炸薯條的人死亡風險更高。

20. 薯片

不僅是薯片，所有油炸零食都含有丙烯酰胺。油炸後，隨著時間的推移，油脂會氧化，逐漸變成不健康的油脂。這就是非油炸零食如此受歡迎的原因。

資料來源：週刊女性《PRIME》

---

