長壽必吃5大抗衰老水果 營養師籲1種果皮不要丟 營養豐富可作4大用途

【長壽水果】不少水果營養豐富，均有助長壽健康。有長壽專家兼營養師推介了5款「廚房必備」的水果，其中一種水果去皮吃肉後，果皮更不要丟，可用作製作沙律醬、果醬及泡茶等功用，營養豐富！

長壽必吃5大抗衰老水果 蘋果/莓果也上榜

據外媒《CNBC》報道，長壽專家兼營養師富岡美智子（Michiko Tomioka）撰文分享，自己從小在奈良果園、農場中成長，深明水果是季節、傳統、慶典、醫藥的重要組成部分，是人類最有效的健康長壽資源之一。富岡美智子指，她的廚房每日必備的5種「免疫力水果」，並分享獨家食用秘訣：

長壽水果｜1. 蘋果

營養功效： 富含維他命C、膳食纖維、鉀及多酚，更含有助於腸道健康的益生元與益生菌，與大腦和免疫功能密切相關；同時具有抗癌特性。

富含維他命C、膳食纖維、鉀及多酚，更含有助於腸道健康的益生元與益生菌，與大腦和免疫功能密切相關；同時具有抗癌特性。 食用秘訣：蘋果皮富含膳食纖維，富岡美智子建議連皮食用。可將蘋果切片加入沙律同吃，亦可以烤製或燉湯，或自製蘋果醬食用。

長壽水果｜2. 柑橘類（柚子、檸檬、橙）

營養功效： 柑橘家族富含維他命C、A、葉酸及類黃酮。類黃酮與類胡蘿蔔素可保護細胞並增強免疫系統；維他命C促進植物性鐵吸收，對素食者尤為重要。果皮含葉酸、核黃素、硫胺素、鈣等營養素。

柑橘家族富含維他命C、A、葉酸及類黃酮。類黃酮與類胡蘿蔔素可保護細胞並增強免疫系統；維他命C促進植物性鐵吸收，對素食者尤為重要。果皮含葉酸、核黃素、硫胺素、鈣等營養素。 食用秘訣：宜食用整顆水果而非只喝果汁；以橙汁為例，因為缺乏纖維，易令血糖飆升。富岡美智子建議將橙皮及橙汁製成沙律醬、果醬、烘焙食品或泡茶。將柑橘類水果切片，加入沙律可增添風味與色彩。

長壽水果｜3. 莓果

營養功效： 草莓、藍莓、黑莓、覆盆子、蔓越莓或枸杞等熱量低，卻富含維他命及纖維、以及花青素等強效抗氧化劑。藍莓促進大腦與心臟健康，枸杞富含β-胡蘿蔔素，有助護眼。

草莓、藍莓、黑莓、覆盆子、蔓越莓或枸杞等熱量低，卻富含維他命及纖維、以及花青素等強效抗氧化劑。藍莓促進大腦與心臟健康，枸杞富含β-胡蘿蔔素，有助護眼。 食用秘訣：當季新鮮莓果宜直接食用；冷凍有機莓果適合製成沙冰；枸杞乾可作為零食或配料。

長壽水果｜4. 柿

營養功效： 柿富含維他命A、C、膳食纖維、鉀、單寧及多酚，研究證實有助控制膽固醇與血壓；並促進眼睛和皮膚健康。

柿富含維他命A、C、膳食纖維、鉀、單寧及多酚，研究證實有助控制膽固醇與血壓；並促進眼睛和皮膚健康。 品種區分： 富有柿（非澀型，成熟即可食用）、哈奇亞柿（需完全成熟或乾燥後食用）。

富有柿（非澀型，成熟即可食用）、哈奇亞柿（需完全成熟或乾燥後食用）。 食用秘訣：把澀柿曬成柿乾作為零食；會用於和菓子或燉煮蔬菜。製成柿葉茶具消炎功效，風味醇厚，帶有泥土的芬芳。

長壽水果｜5. 無花果

營養功效： 無花果含豐富膳食纖維、維他命、礦物質、植物雌激素，有益女性健康；另含有無花果蛋白酶，有助消化蛋白質，是理想的飯後水果；有助控制膽固醇、減輕炎症。

無花果含豐富膳食纖維、維他命、礦物質、植物雌激素，有益女性健康；另含有無花果蛋白酶，有助消化蛋白質，是理想的飯後水果；有助控制膽固醇、減輕炎症。 食用秘訣：可將新鮮或乾無花果加入沙律、湯品、甜點和果醬內。另外，搭配抹茶或黑朱古力同吃，也非常美味。

長壽水果｜營養師：勿怕水果內的天然果糖

富岡美智子強調，勿懼怕水果內的天然果糖，完整的水果富含纖維、維他命與抗氧化劑，與精製糖有本質區別。不同季節的水果提供不同的營養，盡可能食用本地種植的當季蔬果，更新鮮、美味且環保。​​​​​完整食用水果，因為果皮、果肉與纖維共同減緩糖分吸收，連皮食用時優先選擇有機產品。

食用水果時，最好放慢速度，細細品味，「我每吃一片蘋果至少咀嚼20次，有助消化，帶來飽足感。」另外，家長最好以身作則，引導孩子喜歡水果，融入日常飲食。

資料來源：《CNBC》

延伸閱讀：常見果乾含糖量大比拼 營養師推介5大燒脂/養顏/抗衰老之選 每天吃幾多最有效？

