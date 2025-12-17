Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

飯氣攻心恐與消化不良有關？醫生教吃4種水果助消化排便/防大腸癌

保健養生
更新時間：12:34 2025-12-17 HKT
發佈時間：12:34 2025-12-17 HKT

【防癌飲食/大腸癌】「飯氣攻心」恐與消化不良有關？有醫生推介攝取4種水果，不僅有助於消化，還能增加排便頻率，其中更有一種水果具有降低大腸癌風險的功效。

飯後想睡覺恐消化不良 醫生教吃4種水果助消化排便

美國腸胃科醫生Dr. Saurabh Sethi在Instagram影片指，若飯後經常感到腹脹、身體沉重或昏昏欲睡，可以攝取以下4種水果來幫助消化與排便，其中一種更具有預防大腸癌的功效：


1.奇異果

奇異果含有奇異果蛋白酶，這種酶有助於分解蛋白質。有研究指出，每天食用兩至三個奇異果，持續至少四周，則能有效增加排便頻率。

2.木瓜

吃木瓜有助消化，減少腹脹。根據2024年發表於《Aquaculture Science and Management》的一項研究，木瓜中的木瓜蛋白酶是一種卓越的「天然消化催化劑」，有助於改善消化功能。

3.青香蕉

富含抗性澱粉和果膠，這兩種纖維均為益生元，可以支持腸道細菌生長，有助消化、維持免疫系統健康，甚至心理健康，還有保持血糖穩定的功效。

4.番石榴

慢性便秘會顯著增加罹患大腸癌的風險，因為長期接觸有害物質可能損害結腸與直腸的脆弱內壁。番石榴富含維他命C與膳食纖維，能促進食物與廢物通過消化道，從而預防便秘，減少潛在毒素與腸壁接觸的時間，從而降低患大腸癌風險。

每日應吃多少水果？

本港衞生署推廣「日日水果蔬菜2 + 3」，即每日要吃2份水果加3份蔬果（1碗=250-300ml）：

1份水果的例子： 

  • 2 個小型水果
  • 1/2 個大型水果
  • 1 個中型水果
  • 1/2 碗顆粒狀水果／水果塊

1份蔬菜的例子：

  • 1/2 碗煮熟瓜類
  • 1 碗未煮熟蔬菜
  • 1/2 碗煮熟蔬菜

甚麼因素易導致消化不良？

據本港衞生署資料指，消化不良一般指中上腹或腸胃不適的徵狀，包括上腹痛、作悶、胃脹、食慾不振、反酸、噯氣等，而引致長者消化不良有以下因素：

  • 生理改變：唾液、胃液、消化酵素、和膽汁減少，影響消化功能。
  • 咀嚼困難：牙齒脫落、牙痛或牙托不合適，不能有效咀嚼食物。
  • 缺乏運動：平日少做運動，令腸道活動減慢。
  • 精神緊張：當精神緊張而呼吸急速時，往往吞入大量空氣，引致胃氣脹。
  • 不良生活習慣：暴飲暴食、飲食不定時、吸煙和酗酒。
  • 藥物：如亞士匹靈和非類固醇消炎藥等。

資料來源：腸胃科醫生Dr. Saurabh Sethi衞生署

延伸閱讀：醫生推介9大低糖護腸水果 奇異果芒果上榜 柑橘這樣吃功效最好

---

相關文章：

早上刷牙可防大腸癌！醫生列10大護腸法則 吃這種糖助整腸

防大腸癌｜醫生推薦5大超級護腸香料 防便秘/消化不良 這種被封大腸癌剋星

心臟外科醫生必吃5種蔬菜護腸道 吃這種更可抗癌/護血管 帶苦味的蔬菜助長壽？

45種水果熱量排行榜 營養師推介10種減肥/血糖高也可吃 哪種水果最低卡？

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
中九龍繞道（油麻地段）通車！九巴增2條特快線33X、252S  屯門、荃灣直接往返東九龍 不經黃大仙、龍翔道
03:08
中九龍繞道（油麻地段）通車！九巴增2條特快線33X、252S  屯門、荃灣直接往返東九龍 不經黃大仙、龍翔道
生活百科
19小時前
新聞女王2丨三金男配袁富華「教材級變臉」演技封神！網民洗版式激讚：連牙都識做戲
新聞女王2丨三金男配袁富華「教材級變臉」演技封神！網民洗版式激讚：連牙都識做戲
影視圈
17小時前
蘇民峰豪宅內貌曝光獨特品味 書櫃弧形設計盡顯格調處處藏風水佈局玄機
蘇民峰豪宅內貌曝光獨特品味 書櫃弧形設計盡顯格調處處藏風水佈局玄機
影視圈
16小時前
星島申訴王 | 港女遭「魔鬼渣男」 家暴打盲眼 悲慘控訴未婚產子：不可原諒
04:43
星島申訴王 | 港女遭「魔鬼渣男」家暴打盲眼 悲慘控訴未婚產子：他不可原諒
申訴熱話
5小時前
港漂媽媽賣內地樓換香港家 1個月內極速完成 形容 「今年最大冒險決定」
港漂媽媽賣內地樓換香港家 1個月內極速完成 形容 「今年最大冒險決定」
樓市動向
7小時前
51歲前港姐嫁入豪門26年 現身《流行都市》自爆曾患抑鬱 想做一事被老公斥嘥錢？
51歲前港姐嫁入豪門26年 現身《流行都市》自爆曾患抑鬱 想做一事被老公斥嘥錢？
影視圈
2025-12-16 09:00 HKT
大便現1變化恐患胰臟癌！40歲老師早發現成功存活20年 醫生教留意4大徵兆保命
大便現1變化恐患胰臟癌！40歲老師早發現成功存活20年 醫生教留意4大徵兆保命
醫生教室
20小時前
罕有流出！泳池「中伏」獲康文署發「緊急專用券」 事主爆超嘔心真相：游水十幾年首次收到｜Juicy叮
罕有流出！泳池「中伏」獲康文署發「緊急專用券」 事主爆超嘔心真相：游水十幾年首次收到｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
萬寧退出中國市場 逾120間分店明年1月停運 高峰期達200間 內地消費者：產品無差異化
萬寧退出中國市場 逾120間分店明年1月停運 高峰期達200間 內地消費者：產品無差異化
商業創科
3小時前
中年好聲音4丨蒙面藝人真身大揭秘 「企鵝人」周志康滿分晉級 劉佩玥原來係唱家班
中年好聲音4丨蒙面藝人真身大揭秘 「企鵝人」周志康滿分晉級 劉佩玥原來係唱家班
影視圈
2025-12-15 20:00 HKT