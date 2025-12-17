飯氣攻心恐與消化不良有關？醫生教吃4種水果助消化排便/防大腸癌

【防癌飲食/大腸癌】「飯氣攻心」恐與消化不良有關？有醫生推介攝取4種水果，不僅有助於消化，還能增加排便頻率，其中更有一種水果具有降低大腸癌風險的功效。

飯後想睡覺恐消化不良 醫生教吃4種水果助消化排便

美國腸胃科醫生Dr. Saurabh Sethi在Instagram影片指，若飯後經常感到腹脹、身體沉重或昏昏欲睡，可以攝取以下4種水果來幫助消化與排便，其中一種更具有預防大腸癌的功效：



1.奇異果

奇異果含有奇異果蛋白酶，這種酶有助於分解蛋白質。有研究指出，每天食用兩至三個奇異果，持續至少四周，則能有效增加排便頻率。

2.木瓜

吃木瓜有助消化，減少腹脹。根據2024年發表於《Aquaculture Science and Management》的一項研究，木瓜中的木瓜蛋白酶是一種卓越的「天然消化催化劑」，有助於改善消化功能。

3.青香蕉

富含抗性澱粉和果膠，這兩種纖維均為益生元，可以支持腸道細菌生長，有助消化、維持免疫系統健康，甚至心理健康，還有保持血糖穩定的功效。

4.番石榴

慢性便秘會顯著增加罹患大腸癌的風險，因為長期接觸有害物質可能損害結腸與直腸的脆弱內壁。番石榴富含維他命C與膳食纖維，能促進食物與廢物通過消化道，從而預防便秘，減少潛在毒素與腸壁接觸的時間，從而降低患大腸癌風險。

每日應吃多少水果？

本港衞生署推廣「日日水果蔬菜2 + 3」，即每日要吃2份水果加3份蔬果（1碗=250-300ml）：

1份水果的例子：

2 個小型水果

1/2 個大型水果

1 個中型水果

1/2 碗顆粒狀水果／水果塊

1份蔬菜的例子：

1/2 碗煮熟瓜類

1 碗未煮熟蔬菜

1/2 碗煮熟蔬菜

甚麼因素易導致消化不良？

據本港衞生署資料指，消化不良一般指中上腹或腸胃不適的徵狀，包括上腹痛、作悶、胃脹、食慾不振、反酸、噯氣等，而引致長者消化不良有以下因素：

生理改變：唾液、胃液、消化酵素、和膽汁減少，影響消化功能。

咀嚼困難：牙齒脫落、牙痛或牙托不合適，不能有效咀嚼食物。

缺乏運動：平日少做運動，令腸道活動減慢。

精神緊張：當精神緊張而呼吸急速時，往往吞入大量空氣，引致胃氣脹。

不良生活習慣：暴飲暴食、飲食不定時、吸煙和酗酒。

藥物：如亞士匹靈和非類固醇消炎藥等。

資料來源：腸胃科醫生Dr. Saurabh Sethi、衞生署

