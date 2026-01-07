冬天越穿越厚依然冷？醫生揭這樣穿最保暖 必備3種衣物防心臟病/中風

【保暖方法】寒流襲港，天文台今日清晨（7日）在市區錄得10.9度，創下本港入冬以來最低氣溫紀錄。不少人近日外出都會多穿幾衣服，但有時候卻發現穿得越厚卻越來越冷？有醫生列出3個保暖關鍵部位，只要這3部位獲適當保暖，有高血壓、心臟病、中風病史、糖尿病和高齡者需特別留意。

保暖方法｜冬天越穿越厚依然冷？醫生揭這樣穿最保暖

重症科醫生黃軒在Facebook專頁撰文指，很多人一到冬天就會越穿越厚，但臨床醫學實證，即使穿得再厚，如果忽略3個保暖的關鍵部位，身體還是會判定你在受寒，導致明明穿著厚重的衣服和外套，身體還是一直覺得冷。

黃軒醫生指，人體不是只靠皮膚感受溫度，還靠大腦、自律神經和血流回饋來判斷身體冷或不冷。他說，以下3個部位會決定體感溫度：

保暖方法｜3個部位決定體感溫度

1. 頭部

黃軒醫生說，頭部血流量高，亦靠近腦部溫控中樞。當頭部降溫，大腦會誤以為核心體溫正在下滑，導致全身血管立刻收縮、血壓上升，心臟被迫更用力工作；這也是冬天清晨特別容易出現中風與心肌梗塞的原因。

2. 頸部

頸部是頸動脈、迷走神經和交感神經叢的重要通道。頸部一冷，影響的不是局部，而是整套自律神經平衡。臨床後果可能包括心跳變快或不規則、血壓波動和頭暈、胸悶、心悸增加。

3. 腳部

腳離心臟最遠，本來就是血液回流最困難的地方。一旦腳冷，會導致血管收縮，回流更差，體溫調節效率下降。這時候，身體會選擇犧牲末梢，保住核心，導致全身更冷、血壓更高、心臟更累。

保暖方法｜「帽、頸巾、襪」比多穿衣服見效

黃軒醫生說，頭、頸、腳是人體高密度血管神經叢處，亦是3個散熱最快的地方，它們都是血管密集、靠近重要神經或中樞，一冷，訊號會被放大解讀，因此這3個地方需要重點保暖。他指，帽子、頸巾、襪子，比多穿一件衣服有用。因為這3樣衣物不只是包裹著皮膚，也是在穩定神經和血流：

帽子：避免大腦誤判身體正受低溫；

圍巾：減少自律神經被寒冷刺激；

襪子：改善末梢循環，降低整體血管收縮需求。

黃軒醫生又指，戴上這3種衣物對高風險族群來說特別重要，尤其是高血壓、心臟病、中風病史、糖尿病和高齡者。研究顯示，寒冷刺激會顯著提高心血管事件風險。黃軒醫生指，冷並非舒適與否的問題，而是會直接改變血壓、心跳、血管張力和血液黏稠度。對高風險族群來說，冬天保暖目的是降低急性發作風險、穩定血流及神經。

冬天易有心肌梗塞猝死 有8徵兆速求醫

冬天易有心肌梗塞猝死？根據本港醫管局資料，急性心肌梗塞（AMI）即是普遍稱為「心臟病發」，可危及生命。心肌梗塞通常是由動脈粥樣硬化和冠狀動脈血栓引起的，而沒有血液供應的心肌就無法正常運作，並開始壞死。

急性心肌梗塞症狀

典型症狀：心口痛和胸部不適，有時更會延伸到下顎和左臂，冒汗和呼吸困難。

非典型症狀：如消化不良和頭暈。

有時，心臟驟停亦可能是急性心肌梗塞的首發症狀。

急性心肌梗塞併發症

併發症：心肌壞死和功能失效，嚴重時會導致心源性休克和急性心臟衰竭。壞死的心肌可導致心律不正或心臟結構破裂而造成的心包填塞、急性二尖瓣倒流或急性心室間膈缺損。所有這些情況都有即時生命危險及增加中風或其他器官衰竭的機會。

長期影響：患者心臟受到不同程度的損傷，急性心肌梗塞的倖存者其患上慢性心臟衰竭、心律不正和中風等的風險會增加。

資料來源：重症科醫生黃軒、醫管局

---

