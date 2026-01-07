Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

冬天越穿越厚依然冷？醫生揭這樣穿最保暖 必備3種衣物防心臟病/中風

保健養生
更新時間：11:08 2026-01-07 HKT
發佈時間：11:08 2026-01-07 HKT

【保暖方法】寒流襲港，天文台今日清晨（7日）在市區錄得10.9度，創下本港入冬以來最低氣溫紀錄。不少人近日外出都會多穿幾衣服，但有時候卻發現穿得越厚卻越來越冷？有醫生列出3個保暖關鍵部位，只要這3部位獲適當保暖，有高血壓、心臟病、中風病史、糖尿病和高齡者需特別留意。

保暖方法｜冬天越穿越厚依然冷？醫生揭這樣穿最保暖

重症科醫生黃軒在Facebook專頁撰文指，很多人一到冬天就會越穿越厚，但臨床醫學實證，即使穿得再厚，如果忽略3個保暖的關鍵部位，身體還是會判定你在受寒，導致明明穿著厚重的衣服和外套，身體還是一直覺得冷。

黃軒醫生指，人體不是只靠皮膚感受溫度，還靠大腦、自律神經和血流回饋來判斷身體冷或不冷。他說，以下3個部位會決定體感溫度：

 

 

保暖方法｜3個部位決定體感溫度

1. 頭部

黃軒醫生說，頭部血流量高，亦靠近腦部溫控中樞。當頭部降溫，大腦會誤以為核心體溫正在下滑，導致全身血管立刻收縮、血壓上升，心臟被迫更用力工作；這也是冬天清晨特別容易出現中風與心肌梗塞的原因。

2. 頸部

頸部是頸動脈、迷走神經和交感神經叢的重要通道。頸部一冷，影響的不是局部，而是整套自律神經平衡。臨床後果可能包括心跳變快或不規則、血壓波動和頭暈、胸悶、心悸增加。

3. 腳部

腳離心臟最遠，本來就是血液回流最困難的地方。一旦腳冷，會導致血管收縮，回流更差，體溫調節效率下降。這時候，身體會選擇犧牲末梢，保住核心，導致全身更冷、血壓更高、心臟更累。

保暖方法｜「帽、頸巾、襪」比多穿衣服見效

黃軒醫生說，頭、頸、腳是人體高密度血管神經叢處，亦是3個散熱最快的地方，它們都是血管密集、靠近重要神經或中樞，一冷，訊號會被放大解讀，因此這3個地方需要重點保暖。他指，帽子、頸巾、襪子，比多穿一件衣服有用。因為這3樣衣物不只是包裹著皮膚，也是在穩定神經和血流：

  • 帽子：避免大腦誤判身體正受低溫；
  • 圍巾：減少自律神經被寒冷刺激；
  • 襪子：改善末梢循環，降低整體血管收縮需求。

黃軒醫生又指，戴上這3種衣物對高風險族群來說特別重要，尤其是高血壓、心臟病、中風病史、糖尿病和高齡者。研究顯示，寒冷刺激會顯著提高心血管事件風險。黃軒醫生指，冷並非舒適與否的問題，而是會直接改變血壓、心跳、血管張力和血液黏稠度。對高風險族群來說，冬天保暖目的是降低急性發作風險、穩定血流及神經。

冬天易有心肌梗塞猝死 有8徵兆速求醫 

冬天易有心肌梗塞猝死？根據本港醫管局資料，急性心肌梗塞（AMI）即是普遍稱為「心臟病發」，可危及生命。心肌梗塞通常是由動脈粥樣硬化和冠狀動脈血栓引起的，而沒有血液供應的心肌就無法正常運作，並開始壞死。

急性心肌梗塞症狀

  • 典型症狀：心口痛和胸部不適，有時更會延伸到下顎和左臂，冒汗和呼吸困難。
  • 非典型症狀：如消化不良和頭暈。
  • 有時，心臟驟停亦可能是急性心肌梗塞的首發症狀。

急性心肌梗塞併發症

  • 併發症：心肌壞死和功能失效，嚴重時會導致心源性休克和急性心臟衰竭。壞死的心肌可導致心律不正或心臟結構破裂而造成的心包填塞、急性二尖瓣倒流或急性心室間膈缺損。所有這些情況都有即時生命危險及增加中風或其他器官衰竭的機會。
  • 長期影響：患者心臟受到不同程度的損傷，急性心肌梗塞的倖存者其患上慢性心臟衰竭、心律不正和中風等的風險會增加。

資料來源：重症科醫生黃軒醫管局

 延伸閱讀：醫生拆解冬天5大奪命陷阱 恐致心肌梗塞猝死 1種保暖習慣可致命？

---

相關文章：

男子冬天一開窗即心肌梗塞險死 醫生揭4大風險因素全中 有8症狀速求醫

30歲男打邊爐後心肌梗塞倒地險死 醫生揭吃火鍋2大致命因素

天氣轉涼心血管易出事 營養師教多吃6類食物通血管 1類脂肪食物竟上榜？

專家拆解6大保暖陷阱恐致猝死 只穿厚外套不禦寒 重點保暖3部位

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
東張西望｜女兒指證母手機充斥通姦床照  六旬翁慘白養便宜仔女  有家歸不得報警：佢會有報應
東張西望｜女兒指證母手機充斥通姦床照  六旬翁慘白養便宜仔女  有家歸不得報警：佢會有報應
影視圈
13小時前
港版支付寶匯款內地要申報資金來源？高手教路：申報填「呢兩個字」就得 網民力推2大「零成本」替代方案｜Juicy叮
港版支付寶匯款內地要申報資金來源？高手教路：申報填「呢兩個字」就得 網民力推2大「零成本」替代方案｜Juicy叮
時事熱話
6分鐘前
連鎖快餐店推$20早餐！煎韭菜餃/糯米雞大劈價 全港分店外賣供應
連鎖快餐店推$20早餐！煎韭菜餃/糯米雞大劈價 全港分店外賣供應
飲食
23小時前
生擒馬杜羅｜特朗普宣布委內瑞拉向美國移交5000萬桶石油 資金親自監督
生擒馬杜羅｜特朗普宣布委內瑞拉向美國移交5000萬桶石油 資金親自監督
即時國際
3小時前
少女尖沙咀見工美容院時薪$188誘入房 被要求換「吸客校服」嚇到震 事後驚揭：4樓根本就係...｜Juicy叮
少女尖沙咀見工美容院時薪$188誘入房 被要求換「吸客校服」嚇到震 事後驚揭：4樓根本就係...｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-06 11:19 HKT
食安中心籲不要食用雀巢能恩、惠氏ILLUMA等21個批次嬰幼兒配方奶粉 疑或受蠟樣芽孢桿菌污染。網圖
食安中心籲不要食用雀巢能恩、惠氏ILLUMA等21個批次嬰幼兒配方奶粉 疑或受蠟樣芽孢桿菌污染（附批次資料）
社會
13小時前
尋秦記丨向華強爆古天樂拍《尋秦記》內幕 陷財困險睡天橋底？ 一原因豪擲2000萬力撐
尋秦記丨向華強爆古天樂拍《尋秦記》內幕 陷財困險睡天橋底？ 一原因豪擲2000萬力撐
影視圈
22小時前
尋秦記丨陳國邦再演「李斯」因潮文爆紅 原是理科高材生想做工程師 移居泰國愛女讀貴族學校
尋秦記丨陳國邦再演「李斯」因潮文爆紅 原是理科高材生想做工程師 移居泰國愛女讀貴族學校
影視圈
2026-01-06 11:00 HKT
萬千星輝頒獎典禮2025丨龔慈恩台下對王敏奕說三字 神級演技敗給後輩 女配角獎賽果成熱話
萬千星輝頒獎典禮2025丨龔慈恩台下對王敏奕說三字 神級演技敗給後輩 女配角獎賽果成熱話
影視圈
2026-01-05 19:30 HKT
佘詩曼疑似走光全網暴動 遭近距離拍攝「離奇凸起陰影」惹質疑：天氣太凍喇釘姐
佘詩曼疑似走光全網暴動  遭近距離拍攝「離奇凸起陰影」惹質疑：天氣太凍喇釘姐
影視圈
2小時前