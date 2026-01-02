腦退化可預防？專家推介5大護腸食物 抗衰老防失智 1種芝士最有效？

【防腦退化/失智】腸道被稱為「第二大腦」，腸道健康影響著身體的免疫力和代謝功能，與預防糖尿病、慢性發炎及腦退化都息息相關。有醫生推介5大護腸食物，它們均含有1種成分是改善腸道環境的關鍵。吃芝士、 1種麵包也有效？

腦退化可預防？專家推介5大護腸食物抗衰老防失智

根據外媒《The Sun》報道，流行病學家兼醫學博士Tim Spector表示，所謂發酵，即是在酵母、細菌或其他微生物的幫助下，對任何食物或飲料進行化學轉化，將當中的碳水化合物，例如糖和澱粉，分解成其他產物，通常會產生氣泡或熱量。發酵食品本身也與多種健康益處有關，主要是當中的活性菌群有助改善腸道及消化系統健康，從而產生其他保護作用。

食用發酵食品可能有助預防心臟病、2型糖尿病、認知障礙症，甚至癌症，因此Tim Spector博士建議加入日常飲食，並推薦以下5類發酵食物。

護腸發酵食物｜1. 芝士

當在牛奶中添加細菌時，細菌會分解牛奶中的天然乳糖並產生酸，從而製成芝士。傳統製作的手工芝士或牧場芝士含有活性微生物，雖然飽和脂肪含量高，大量食用會升高膽固醇，但少量食用是健康均衡飲食的一部分。藍紋芝士也是個不錯的選擇，它是由活性真菌製成的，還富含蛋白質、鈣和維他命D；用乳酪或克菲爾也可以輕鬆自製芝士。一項日本研究發現，食用芝士能減低罹患認知障礙症的風險。

不過，大多數用於芝士漢堡、冷凍披薩和一些芝士零食中的芝士都屬於高度加工，不具備真正芝士的任何健康益處。

護腸發酵食物｜2. 咖啡

很多人不知道咖啡也是一種發酵食品，咖啡豆在烘焙前會經過發酵，這程序能夠增加營養價值並增強其風味。咖啡不只有益於腸道健康，也與降低心臟病、2型糖尿病等疾病的風險有關。有研究發現，喝咖啡的人往往擁有更好的微生物組特徵，可能是因為咖啡含有大量不同的多酚和水溶性纖維，可以作為腸道細菌的營養物質。2杯黑咖啡所含的纖維量比1根香蕉還要多。

他推介黑咖啡，即使是即溶咖啡或無咖啡因咖啡都沒有問題，但不要加牛奶，因為會削減多酚的吸收率約30%。另外要注意避免攝取過多咖啡因導致焦慮、失眠、煩躁、心悸、腹瀉和坐立不安，每天4杯之內被認為是安全的。

護腸發酵食物｜3. 黑朱古力

發酵是把可可豆莢變成朱古力的關鍵程序。除了來自發酵的有益物質，朱古力還富含具有抗氧化特性的多酚，有觀察性研究表明，經常食用朱古力可以降低心臟病、中風和糖尿病的風險。英國倫敦國王學院的一項研究表明，黑朱古力中的一種化學物質可能有助減緩老化過程。

他建議每天吃少許可可含量至少70%的黑朱古力。相較而言，普通牛奶朱古力通常含有大量的添加化學物質，而且含糖量很高，因此並不推薦。

護腸發酵食物｜4. 酸種麵包

相比使用了商業酵母製成的柔軟的白麵包，酸種麵包是透過天然發酵過程來使麵團膨脹，即使麵包烤好後，發酵過程中死亡的微生物仍然具有健康益處。有些烘焙店可以買到酸種麵包，但因為製作時間更長，價格往往更高，也要留意其真偽。真正的酸種麵團只有麵粉、鹽和水，不含酵母或泡打粉。

而他尤其推薦由黑麥製成的酸種麵包，能夠避免吃麵包容易血糖水平飆升的情況，是大多數人最健康的選擇。

護腸發酵食物｜5. 其他

例如含有多種微生物或一種菌株的泡菜、康普茶和克非爾、乳酪。醬料如Tabasco和Marmite，當中的微生物幾乎都已經死亡，有研究表明，即使是食物中的一些死亡微生物仍然可能是有益的，因此有些含有死酵母沉澱物的啤酒也可能於一定程度上抵消酒精的負面影響。

吃發酵食物2周 4成人提升腸道健康

Tim Spector博士解釋，「腸道健康」即是維持健康的腸道微生物群，腸道內含量豐富有益微生物，能夠平衡有害微生物。從代謝的角度，健康的腸道意味著確保食物的攝入和吸收，以及相應的飢餓激素訊號能夠很好地平衡，以滿足身體的需求，從而預防肥胖和糖尿病。

從免疫學的角度，腸道內壁有一層較厚的黏液壁，能將腸道中數十億的微生物與血管分開，當黏液層變薄，緊密的屏障結構受破壞，便會引起炎症。炎症被認為與各種癌症風險的增加有關。發酵食品和纖維在維持屏障功能發揮著重要作用。另外，從神經系統的角度，健康的腸道意味著正常的腸道肌肉收縮、規律的軟便和排便，避免腹脹、痙攣和腸易激綜合症。

他表示，以改善健康為目的增加發酵食物攝取量，應該循序漸進。有些研究指出，初次食用發酵食品時會出現腹脹，但大多數研究表明，隨著時間的推移，腸道症狀會減輕。根據他帶領的研究顯示，食用發酵食品2周後，平均42%參加者的腸道健康問題，例如腹脹和便秘有所減少。

