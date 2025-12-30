牛津大學研發「癌症疫苗」最快10年可面世 首批肺癌疫苗明年展開臨床試驗

【預防癌症/癌症疫苗】防癌新希望！由牛津大學領導的科研團隊正開發癌症疫苗，透過清除癌前病變，有望同時預防多種癌症，並預計最快10年內可推出市面，造福全人類。團隊的首個研發成果是針對肺癌的疫苗，將於2026年開始進行臨床試驗。

牛津大學研發「癌症疫苗」 最快10年可面世 及早逆轉癌前病變

根據國際權威期刊《刺針》今年發表的研究報告，近30年全球癌症新增病例增加超過1倍，癌症死亡人數上升了74%；預計到2050年，全球癌症新增病例將增加61%、至3,050萬宗，癌症死亡人數更推斷將上升近75%、達1,860萬。癌症對全球威脅持續攀升。

綜合外媒報道，牛津大學臨床科學家兼實驗腫瘤學教授Sarah Blagden率領研究團隊，利用疫情期間改良的快速疫苗開發技術，開發一種能夠真正從源頭上預防癌症發生的疫苗。此疫苗是針對細胞早期癌前病變的階段，讓免疫系統清除已經開始轉化為癌症的變異細胞。

Sarah Blagden教授表示，大多人都以為癌症是在體內經過一、兩年發展而來的，但癌症的形成過程可以長達數十年。癌前病變是由一小簇異常細胞組成，這些細胞看起來像癌細胞，但並不具備癌症的所有特徵。例如大腸瘜肉，有些瘜肉最終會發展成大腸癌，但並非所有都會如此。從生物學角度來看，瘜肉與腫瘤截然不同。有一些癌前病變會逃避免疫系統的檢測並繼續生長。疫苗的作用在於讓免疫細胞重新認識癌前病變的特徵，以便更好地識別及摧毀這些正在發展的異常細胞。

首批肺癌疫苗明年起開始試驗

疫苗研發於目前取得了重大進展，第一批針對肺癌的疫苗「LungVax」已經誕生，並將在明年夏天啟動臨床試驗。這種疫苗採用與牛津-阿斯特捷利康新冠疫苗類似的技術，為免疫系統提供一組遺傳指令，透過細胞表面的一種稱為「腫瘤新生抗原（Neoantigens）」的「危險訊號」蛋白，識別可能導致肺癌的細胞，並與健康細胞作區分，讓免疫系統及早在異常細胞癌變前將其摧毀。

目標是開發同時預防大多數癌症的疫苗

與此同時，他們正在多個疾病領域展開研究，包括乳癌、卵巢癌和大腸癌，致力研發多種不同的疫苗，以預防多種不同的癌症。他們的最終目標是結合各種疫苗成分，研發出一種可以多合一預防大多數癌症的疫苗，供給全民接種，從而大大降低罹癌風險。

Sarah Blagden教授表示，腫瘤科醫生大多關注的重點都在於治療已確診的癌症，但醫學研究應該更致力於預防癌症發生，而不是將其作為一種成熟的疾病來治療。

此項革命性計畫已獲得英國國家醫療服務體系（NHS）、英國癌症研究中心、CRIS癌症基金會及多間大型藥廠支持。團隊希望，在未來10年至20年內能夠實現研發出應用於全世界的疫苗之目標。

