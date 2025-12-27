Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

長壽飲食｜64歲長壽專家公開飲食祕訣 每早必飲1款長壽養生湯 有望活到100歲

保健養生
更新時間：11:44 2025-12-27 HKT
發佈時間：11:44 2025-12-27 HKT

【長壽飲食/長壽祕訣】好多人以為，長壽養生一定要日日戒口及吃得清淡。有專家提出，不戒口也可吃得健康，只要每天早上喝1碗湯，就可降低慢性病發病率、減輕發炎，延長壽命。

64歲長壽專家公開祕訣 每天早上必飲1碗湯

64歲的Dan Buettner是世界知名的長壽專家、暢銷書作家，也是擁有79.5萬粉絲的Instagram網紅；他曾花了數十年時間走訪世界各地最長壽的地方，總結出健康秘訣在於日常飲食。根據《Daily Mail》報道，Dan Buettner指曾獲醫生稱讚為「所見過最健康的病人」，他認為很大程度上歸功於他推崇的植物性飲食。他推薦每天早上喝1碗湯，可防慢性病和發炎。

撒丁島蔬菜湯是甚麼？有助防止慢性病/減輕發炎

Dan Buettner每天早上都會飲用撒丁島蔬菜湯（Sardinian minestrone），這是一種用豆類熬製的蔬菜湯，他會在菜湯淋上橄欖油，搭配半個牛油果，打造一份簡單、耐餓又營養滿分的早餐。

撒丁島蔬菜湯食譜

材料
  • 去皮乾蠶豆 半杯
  • 乾蔓越莓豆 半杯
  • 乾鷹嘴豆 1/3杯
  • 特級初榨橄欖油 7湯匙
  • 黃洋蔥/白洋蔥 1個（切碎）
  • 紅蘿蔔 2條（去皮切碎）
  • 芹菜莖 2條（切碎）
  • 蒜末 2茶匙
  • 碎番茄 3.5杯（罐頭）
  • 薯仔 3個（去皮切丁）
  • 茴香 1.5杯（切碎）
  • 意大利平葉歐芹 1/4杯（切碎）
  • 羅勒葉（切碎）
  • 薩丁尼亞米型麵、以色列古斯米 2⁄3杯
  • 鹽 半茶匙
  • 黑胡椒 半茶匙
  • 羅馬綿羊奶芝士 1/4 杯（磨碎）
步驟
  1. 將蠶豆、蔓越莓豆、鷹嘴豆放入大碗，加水浸泡過夜。瀝乾水分並沖洗乾淨，備用。
  2. 在大湯鍋中倒入3湯匙橄欖油，中高火加熱。加入洋蔥、紅蘿蔔、芹菜，翻炒約5分鐘至軟身、未變黃。加入蒜末，炒香約20秒。
  3. 加入碎番茄、薯仔、茴香、歐芹、羅勒及已瀝乾的豆類。倒入足夠清水（約6-8杯），水量需蓋過食材約2.5cm。
  4. 大火煮沸後轉小火，開蓋慢燉約1.5小時，直至豆類軟身。若湯汁過稠，可適量加水。
  5. 加入米型麵及古斯米、鹽及黑胡椒。若湯汁過少，可追加最多2杯水。繼續開蓋小火煮約10分鐘，直至麵食變軟。
  6. 在每個湯碗中倒入1湯匙橄欖油。將湯分裝到碗中，並在每個碗上撒上1湯匙磨碎的綿羊奶芝士。

 

 

撒丁島蔬菜湯小貼士

  • 可換成不同種類的豆：斑豆代替蔓越莓豆；大白豆/白腰豆代替蠶豆。
  • 可以在炒香料及蔬菜時，加入一茶匙茴香籽。
  • 可添加其他新鮮蔬菜，如櫛瓜、椰菜、四季豆、椰菜花或西蘭花。
  • 加一、兩匙番茄醬，增加番茄風味。

自古羅馬時代起，意大利蔬菜湯（Minestrone）一直深受歡迎。傳統做法是用當地各種蔬菜熬煮，再慢燉數個小時。幾個世紀以來，當地居民每天都會食用不同版本的蔬菜濃湯，將豆類、蔬菜和穀物巧妙搭配。他指，富含豆類、綠葉蔬菜和原型澱粉的飲食與降低慢性病發病率、減輕發炎以及顯著延長壽命密切相關。

長壽養生宜平衡習慣、飲食與社交

Dan Buettner警告，隨著快餐文化侵蝕，許多有益的傳統飲食習慣正在消失。但他認為長壽哲學不止簡單一碗湯，而長壽也非建立在極端養生方式上，而是建立在「可持續」的習慣、天然食物和有意義的人際關係之上。

Dan Buettner 日常飲食原則

  • 午餐：他不會嚴格控制飲食，會選擇吃任何想吃的水果、想吃多少就吃多少，會照常吃其他想吃的食物。
  • 晚餐：他每天都會外出用餐，因為他深信「人際關係與營養同樣重要」，維持社交聯繫是長壽的眾多秘訣之一。

資料來源：《Daily Mail》

