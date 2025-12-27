長壽飲食｜64歲長壽專家公開飲食祕訣 每早必飲1款長壽養生湯 有望活到100歲
發佈時間：11:44 2025-12-27 HKT
【長壽飲食/長壽祕訣】好多人以為，長壽養生一定要日日戒口及吃得清淡。有專家提出，不戒口也可吃得健康，只要每天早上喝1碗湯，就可降低慢性病發病率、減輕發炎，延長壽命。
64歲長壽專家公開祕訣 每天早上必飲1碗湯
64歲的Dan Buettner是世界知名的長壽專家、暢銷書作家，也是擁有79.5萬粉絲的Instagram網紅；他曾花了數十年時間走訪世界各地最長壽的地方，總結出健康秘訣在於日常飲食。根據《Daily Mail》報道，Dan Buettner指曾獲醫生稱讚為「所見過最健康的病人」，他認為很大程度上歸功於他推崇的植物性飲食。他推薦每天早上喝1碗湯，可防慢性病和發炎。
撒丁島蔬菜湯是甚麼？有助防止慢性病/減輕發炎
Dan Buettner每天早上都會飲用撒丁島蔬菜湯（Sardinian minestrone），這是一種用豆類熬製的蔬菜湯，他會在菜湯淋上橄欖油，搭配半個牛油果，打造一份簡單、耐餓又營養滿分的早餐。
撒丁島蔬菜湯食譜
撒丁島蔬菜湯小貼士
- 可換成不同種類的豆：斑豆代替蔓越莓豆；大白豆/白腰豆代替蠶豆。
- 可以在炒香料及蔬菜時，加入一茶匙茴香籽。
- 可添加其他新鮮蔬菜，如櫛瓜、椰菜、四季豆、椰菜花或西蘭花。
- 加一、兩匙番茄醬，增加番茄風味。
自古羅馬時代起，意大利蔬菜湯（Minestrone）一直深受歡迎。傳統做法是用當地各種蔬菜熬煮，再慢燉數個小時。幾個世紀以來，當地居民每天都會食用不同版本的蔬菜濃湯，將豆類、蔬菜和穀物巧妙搭配。他指，富含豆類、綠葉蔬菜和原型澱粉的飲食與降低慢性病發病率、減輕發炎以及顯著延長壽命密切相關。
長壽養生宜平衡習慣、飲食與社交
Dan Buettner警告，隨著快餐文化侵蝕，許多有益的傳統飲食習慣正在消失。但他認為長壽哲學不止簡單一碗湯，而長壽也非建立在極端養生方式上，而是建立在「可持續」的習慣、天然食物和有意義的人際關係之上。
Dan Buettner 日常飲食原則：
- 午餐：他不會嚴格控制飲食，會選擇吃任何想吃的水果、想吃多少就吃多少，會照常吃其他想吃的食物。
- 晚餐：他每天都會外出用餐，因為他深信「人際關係與營養同樣重要」，維持社交聯繫是長壽的眾多秘訣之一。
資料來源：《Daily Mail》
延伸閱讀：醫生推介9大低糖護腸水果 奇異果芒果上榜 柑橘這樣吃功效最好
