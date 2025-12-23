科學認證5類防癌食物！醫生教最佳吃法 飲豆漿防乳癌/前列腺癌 男女都啱飲

【防癌食物】哪些才是最具代表性、真正有效防癌的食物？有醫生嚴選5種已獲得大量科研驗證其防癌效果的食物及飲品。其中包括以往常被認為會引致乳癌、性早熟的豆漿，事實上反而能夠預防乳癌，兼可減低前列腺癌風險，不論男女都適合飲用。這些強大的防癌食物如何吃才能獲得最大益處？

科學認證5類防癌食物！醫生教最佳吃法

家醫科醫生王姿允在Facebook專頁發文指，眾多科學文獻表明，採取植物性飲食有助降低癌症風險。她推介以下5種最具代表性的植物性食物，其防癌/抗癌作用均獲得科學實證。不妨可作為開始植物性飲食的入門之選。

防癌食物｜1. 十字花科蔬菜

食物例子：椰菜花、椰菜、抱子甘藍等

這類蔬菜含有特殊的含硫化合物，包括硫化葡萄糖苷與蘿蔔硫素。研究顯示，可能有助抑制腫瘤的生長，並增強身體排除致癌物質的能力。

防癌食物｜2. 莓果

食物例子：藍莓、士多啤梨、紅桑子等

莓類含抗氧化劑花青素和類黃酮，這類化合物具有強大的抗發炎能力。慢性發炎是誘發癌症的主要原因之一，莓果中的抗氧化劑能幫助減少體內的氧化壓力與發炎反應，保護DNA免受損傷。

防癌食物｜3. 黃豆製品

食物例子：毛豆、豆腐、豆漿、味噌等

大豆含有豐富的「植物性雌激素」大豆異黃酮與纖維。過去曾有迷思認為多吃大豆會增加乳癌風險，但現代醫學研究，包括美國癌症協會亦指出，適量攝取天然黃豆食品是安全的，可能有助抑制癌症進展，甚至預防乳癌和前列腺癌。

防癌食物｜4. 番茄

番茄當中的茄紅素是一種強效抗氧化劑，賦予番茄紅色的外觀。有研究發現，攝取茄紅素與降低前列腺癌的風險有關。其中，煮熟的番茄比生番茄更容易釋放茄紅素，讓人體吸收。

防癌食物｜5. 綠茶

綠茶含有高濃度的多酚類抗氧化劑，例如兒茶素，特別是EGCG。這些化合物能加強身體防禦能力，幫助對抗自由基，防止細胞受損。

不過王醫生強調，相比「單一超級食物」，均衡飲食與健康生活方式對於預防癌症更關鍵。多項研究與權威機構均指出，整體飲食型態應以多蔬菜、水果、全穀、豆類，且減少紅肉、加工肉、過多動物脂肪與精製澱粉為主。總而言之，植物性飲食兼多樣化蔬果攝取，最能增加腸道菌多樣性及降低患上癌症的風險。

