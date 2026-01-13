癌末翁不捨愛貓盼見最後一面 聯合醫院安排影全家福團聚 翌日無憾安詳辭世 

【毛孩/寵物探病】在生命倒數的階段，不少臨終患者最想與家人及家中毛孩好好告別，了結最後的心願。基督教聯合醫院的醫護團隊為了幫癌末患者與毛孩「見最後一面」，克服種種限制，讓這對相伴3年的「家人」在病房重逢。

癌末翁不捨愛貓「想再見一面」 聯合醫院暖心安排團聚

據醫管局刊物《HASLink 協力》報道，華叔在3年前將當時還是流浪貓的Cindy帶回家收養，自此Cindy成為他平凡日子裡溫暖的心靈寄託，一人一貓相伴彼此。然而，華叔後來不幸確診末期癌症，而且需要長期住院治療。直至步入生命盡頭，華叔只想回家及「再見Cindy一面」。

華叔與愛貓Cindy團聚：

聯合醫院跨部門安排特別探訪

在了解華叔的最後心願後，聯合醫院腫瘤科病房的醫護獲得醫院管理層的支持，立即著手部署這個跨部門「圓夢計劃」，更要安排好所有流程及細節，包括：

確保華叔身體狀況正常

確認Cindy的疫苗注射證明及進出病房的路線

確保符合醫院運作規例與感染控制的安排

患者翌日無憾離世 兒子感激醫護團隊

在醫院的暖心安排下，華叔家人帶著Cindy來到病房，當Cindy一踏出貓籠便找到華叔熟悉的氣味，更蜷縮進他的懷抱內。華叔臉上的疲憊變成了溫暖的微笑，不停溫柔地撫摸著Cindy。華叔兒子事後回憶：「當時爸爸已非常虛弱，但忍著疼痛和Cindy玩和互動，寧願自己辛苦一點，都想陪貓咪多一會兒。」

華叔更鄭重向家人交代照顧Cindy的重點，包括貓砂種類、定時餵食等。華叔兒子感到欣慰：「我們感謝醫院各個部門如此貼心，幫助爸爸了無遺憾地走完最後一程。」醫院團隊更特意安排華叔、家人、Cindy拍下「全家福」，將這珍貴的一刻永久保存。而在與Cindy團聚後的第二天，華叔安詳離世。

醫管局強調「以人為本」，縱使醫療科技日新月異，但人性的關懷與溫暖無法取代。醫護人員的專業價值，不僅在於精湛的醫術，更在於如何以溫柔與尊重，守護病人尊嚴。

資料來源：《HASLink 協力》

---

