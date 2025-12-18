伯伯病情惡化盼見愛犬最後一面 將軍澳醫院助圓夢 病床上相擁後1個月離世

【寵物探病】不少人都認為寵物是重要家人，可以在生命的盡頭與愛寵及家人道別，是對生命最後的尊重。將軍澳醫院近日破例安排了一次觸動人心的「人狗重逢」，為臨終病人圓上最後心願，留下無憾的溫暖回憶。

伯伯病情惡化盼見愛犬最後一面 將軍澳醫院助圓夢

據醫管局刊物《HASLink 協力》指，將軍澳醫院一名晚期病患伯伯在離世前一個月，獲准於醫院病房內與相伴8年的愛犬Rio相聚。而這場特殊的探訪，是由將軍澳醫院多個部門悉心安排。院方強調，除了治療患者的身體，也會照顧他們的情感需要，務求完成伯伯的心願。

伯伯與愛犬Rio相聚一刻：

8年前還是小狗的Rio，在街上看見伯伯後便一路尾隨，不願離開；自那天起，伯伯將牠抱回家，彼此成為家人，相依相伴多年。隨著伯伯病情惡化需長期住院，人狗被迫分開，伯伯獲轉介至紓緩治療科時，反覆向醫護及家人表達對Rio的無盡思念，盼能見愛犬最後一面。

醫院多部門協作 啟動特別探訪安排

將軍澳醫院內科病房經理譚卓傑表示，在評估風險與病人需要後，醫院管理層全力支持這次重聚，並隨即啟動跨部門部署，包括病房、感染控制組等，確保過程安全且不影響病房運作。跨部門協作安排：

健康檢查 ：確保Rio完成所需疫苗注射、植入晶片並徹底清潔

：確保Rio完成所需疫苗注射、植入晶片並徹底清潔 路線規劃 ：由停車場直達8樓獨立病室，避開探訪高峰時段及人流密集區域

：由停車場直達8樓獨立病室，避開探訪高峰時段及人流密集區域 運送安排：Rio經以布覆蓋的狗籠運送，減少對醫院及病房的影響

醫護秉持「以病人為先」初心

探訪當日，當狗籠一打開，Rio一眼便認出病床上的主人，立即興奮搖尾、伏在伯伯身旁，伯伯臉上亦露出笑容，反覆伸手輕撫愛犬，家屬在旁默默見證這次「人狗相依」的重聚，這也是伯伯離世前與Rio最後一次相見。

譚卓傑回憶：「伯伯與Rio相聚的畫面，深深觸動在場的每一位醫護人員。病人和家屬一再感謝醫院的配合，令我感受到這次探訪深深加強了醫患間的信任與理解。」這場特別探訪不但成全了病人的心願，也為醫療團隊帶來啟發。院方希望繼續秉持以「病人為先」的初心，在嚴謹的程序、可行的情況下，盡力協助病人在生命晚期獲得心靈支持，為病人及家屬留下珍貴而無憾的回憶。

資料來源：《HASLink 協力》

延伸閱讀：64歲醫生患胰臟癌 抗癌期間仍家訪病人：盡己所能直到生命盡頭

---

相關文章：

25歲女患罕見病險死25次 嚴重骨鬆靠吊鹽水續命 淚求父親終獲准安樂死

VHL病｜72歲翁遺傳罕見病全身狂生腫瘤 抗病30多年手術做不完 母親兒子先後病逝

罕見病｜男子一睡醒驚見所有人如「惡魔」 面容扭曲如看恐怖片 醫生揭4因素易引發

抗癌專訪｜36歲健身教練缺休息 患淋巴癌4期插著喉也教班：令自己感覺仍生存