Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

伯伯病情惡化盼見愛犬最後一面 將軍澳醫院助圓夢 病床上相擁後1個月離世

保健養生
更新時間：16:05 2025-12-18 HKT
發佈時間：16:05 2025-12-18 HKT

【寵物探病】不少人都認為寵物是重要家人，可以在生命的盡頭與愛寵及家人道別，是對生命最後的尊重。將軍澳醫院近日破例安排了一次觸動人心的「人狗重逢」，為臨終病人圓上最後心願，留下無憾的溫暖回憶。

伯伯病情惡化盼見愛犬最後一面 將軍澳醫院助圓夢

據醫管局刊物《HASLink 協力》指，將軍澳醫院一名晚期病患伯伯在離世前一個月，獲准於醫院病房內與相伴8年的愛犬Rio相聚。而這場特殊的探訪，是由將軍澳醫院多個部門悉心安排。院方強調，除了治療患者的身體，也會照顧他們的情感需要，務求完成伯伯的心願。

伯伯與愛犬Rio相聚一刻：

8年前還是小狗的Rio，在街上看見伯伯後便一路尾隨，不願離開；自那天起，伯伯將牠抱回家，彼此成為家人，相依相伴多年。隨著伯伯病情惡化需長期住院，人狗被迫分開，伯伯獲轉介至紓緩治療科時，反覆向醫護及家人表達對Rio的無盡思念，盼能見愛犬最後一面。

醫院多部門協作 啟動特別探訪安排

將軍澳醫院內科病房經理譚卓傑表示，在評估風險與病人需要後，醫院管理層全力支持這次重聚，並隨即啟動跨部門部署，包括病房、感染控制組等，確保過程安全且不影響病房運作。跨部門協作安排

  • 健康檢查：確保Rio完成所需疫苗注射、植入晶片並徹底清潔
  • 路線規劃：由停車場直達8樓獨立病室，避開探訪高峰時段及人流密集區域
  • 運送安排：Rio經以布覆蓋的狗籠運送，減少對醫院及病房的影響

醫護秉持「以病人為先」初心

探訪當日，當狗籠一打開，Rio一眼便認出病床上的主人，立即興奮搖尾、伏在伯伯身旁，伯伯臉上亦露出笑容，反覆伸手輕撫愛犬，家屬在旁默默見證這次「人狗相依」的重聚，這也是伯伯離世前與Rio最後一次相見。

譚卓傑回憶：「伯伯與Rio相聚的畫面，深深觸動在場的每一位醫護人員。病人和家屬一再感謝醫院的配合，令我感受到這次探訪深深加強了醫患間的信任與理解。」這場特別探訪不但成全了病人的心願，也為醫療團隊帶來啟發。院方希望繼續秉持以「病人為先」的初心，在嚴謹的程序、可行的情況下，盡力協助病人在生命晚期獲得心靈支持，為病人及家屬留下珍貴而無憾的回憶。

資料來源：《HASLink 協力》

延伸閱讀：64歲醫生患胰臟癌 抗癌期間仍家訪病人：盡己所能直到生命盡頭

---

相關文章：

25歲女患罕見病險死25次 嚴重骨鬆靠吊鹽水續命 淚求父親終獲准安樂死

VHL病｜72歲翁遺傳罕見病全身狂生腫瘤 抗病30多年手術做不完 母親兒子先後病逝

罕見病｜男子一睡醒驚見所有人如「惡魔」 面容扭曲如看恐怖片 醫生揭4因素易引發

抗癌專訪｜36歲健身教練缺休息 患淋巴癌4期插著喉也教班：令自己感覺仍生存

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
上環四賊匪劫10億日圓 一男子被捕
00:43
上環4刀匪當街搶劫10億日圓 持現金篋內地男逃至地鐵站外被捕
突發
6小時前
被逼向「當年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放負引爆恐怖真相 當事人現身告白：「我可以點啫？」｜Juicy叮
被逼向「當年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放負引爆恐怖真相 當事人現身告白：「我可以點啫？」｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
旅遊
23小時前
呂慧儀急澄清袁文傑離巢《愛．回家》：只是劇情需要 劇透冬至團圓戲
01:36
呂慧儀急澄清袁文傑離巢《愛．回家》：只是劇情需要 劇透冬至團圓戲
影視圈
16小時前
房間被迫長年做「親戚賓館」 港女1招大反擊阿媽嬲爆 半年後竟有意外收獲｜Juicy叮
房間被迫長年做「親戚賓館」 港女1招大反擊阿媽嬲爆 半年後竟有意外收獲｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
「周星馳夢中情人」情路崎嶇 曾戀張藝謀一原因分手 歷盡滄桑與老公甜蜜放閃
「周星馳夢中情人」情路崎嶇 曾戀張藝謀一原因分手 歷盡滄桑與老公甜蜜放閃
影視圈
7小時前
李修賢與蔡國權有密切關係？揭好友車禍後不為人知的痛苦：上天真的很捉弄人！
李修賢與蔡國權有密切關係？揭好友車禍後不為人知的痛苦：上天真的很捉弄人！
影視圈
8小時前
《愛回家》當紅小生又失控？突向力捧小花舉中指兼狂喊cut 女方怒睥反應勁無奈
《愛回家》當紅小生又失控？突向力捧小花舉中指兼狂喊cut 女方怒睥反應勁無奈
影視圈
22小時前
吳千語婚姻有暗湧？自爆與老公關係疏離：很久不見忘記了 施伯雄因一事嘆噩夢又開始
吳千語婚姻有暗湧？自爆與老公關係疏離：很久不見忘記了 施伯雄因一事嘆噩夢又開始
影視圈
5小時前
中國據報成功打造EUV光刻機原型 被形容為「中國曼哈頓計劃」
中國據報成功打造EUV光刻機原型 被形容為「中國曼哈頓計劃」
商業創科
7小時前