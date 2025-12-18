人口老化腦退化風險增 MRI如何及早介入預防？專家推薦日常護腦3大貼士

一般人對認知障礙症（俗稱老人癡呆）的印象，長者漸漸忘記親人、迷路，甚至連日常生活都難以自理。這類腦退化問題以阿茲海默症最為常見，已成為人口老化下的「隱形殺手」。幸好，現時我們可透過磁力共振掃描（MRI）在較早階段察覺腦部變化，配合治療和生活調整，有機會為病人及其家人爭取更多「清醒歲月」。

人口老化腦退化風險增 MRI如何及早介入預防？

腦退化帶來的影響遠不止「無記性」，還會影響個人情緒、判斷力甚至行為。MRI掃描無輻射、可重複檢查，是評估腦部健康的重要工具：

腦部結構檢查：可清楚看到腦袋某些部位有沒有變小或受損，例如記憶力相關的海馬體是否萎縮，是評估阿茲海默症及血管問題的常用方法，亦方便醫生長期追蹤病情變化。

腦功能相關變化：透過不同掃描技術，醫生可以了解腦血流和能量使用模式，較早發現輕微異常，減少日後惡化成嚴重認知障礙的風險。

分辨退化類型：配合其他檢查結果，MRI有助分辨阿茲海默症、血管性腦退化等不同成因，令治療方向更清晰。

治療前後跟進：無論是藥物調整或其他治療，醫生都可利用MRI比較前後影像，確保治療更安全、有效。

香港怎樣用MRI及早察覺問題？

醫生一般會先透過問診和簡單認知測試（例如問日期、記三個詞語、畫圖等），評估病人是否有懷疑認知障礙的情況。若出現持續記性轉差、性格大變、理財出現困難，或步姿和言語出現問題，醫生便會建議安排腦部掃描，以排除中風、腦腫瘤、腦積水等其他原因，同時觀察是否有腦退化症狀。

公營醫院會按臨床急切程度排期；私家醫療及部分「腦健康檢查」或「認知健康評估」計劃，則為市民提供自費MRI腦部檢查選項，讓有家族史或高度憂慮人士作較深入了解。不過，是否需要進行MRI檢查，應先諮詢專科醫生意見，由他們作出專業判斷有否需要進一步影像檢查，而非單憑主觀焦慮決定。​

日常護腦：長者簡單攻略

要守護腦健康，日常生活習慣也至為關鍵。對長者和照顧者而言，可從以下三方面入手：

護心等於護腦：定期覆診量度血壓、血糖、血脂，注意飲食少鹽、少糖、少油、多菜多魚，配合戒煙和減少飲酒，可減低中風和血管性腦退化的風險。 持之以恆運動：每星期最少三天、每次約三十分鐘急步行、太極、健體操或游水。研究指出，帶氧運動有助提升腦血流和維持思考能力。 用腦又用口：包括打麻雀、下棋、學用智能電話、寫書法、參加長者中心興趣班等，同時鍛鍊記憶、專注和社交能力。本地研究發現，愈恆常參與認知活動，腦神經網絡愈穩定。​

及早求醫 配合專業判斷

不少家屬擔心，一旦確診認知障礙症，等於宣判「無藥可醫」，因而延遲帶長者求醫。專科醫生提醒，現時對部分認知障礙症已有可延緩病情的藥物和非藥物治療，愈早介入效果愈好。 MRI雖能顯示腦部狀況，但如何解讀影像、判斷屬正常老化抑或病變，仍需由醫生根據病史、身體檢查、認知測試及其他檢查結果綜合分析。​

香港正邁向銀齡社會，醫療機構亦逐步加強「腦健康」相關服務，從門診問症、認知評估到MRI檢查，也是希望讓大眾可早一步察覺風險、早一步準備。對大家來說，最重要的不是記住所有醫學名詞，而是一旦發現自己或家人記性和行為出現明顯改變，要勇於面對、尋求支持及專業協助，配合醫生建議進行合適檢查，同時在日常生活中實踐護腦習慣，讓患者多留幾分清醒及尊嚴。

撰文：香港都會大學護理及健康學院高級講師 周瑞祥博士

---

