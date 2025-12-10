運動貼布可舒緩感冒通鼻塞？專家教3式貼法+原理 改善喉嚨痛/消水腫

感冒鼻塞、呼吸不暢順、喉嚨痛導致睡得不好？有物理治療師分享透過利用運動貼布（運動膠布）的不同貼法，竟可有效改善鼻塞、喉嚨痛和眼部水腫等情況，到底當中原理是甚麼？

運動貼布可舒緩感冒通鼻塞？專家教3式貼法

常看到運動員比賽時，手臂、手腕、小腿等都貼滿五顏六色的運動貼布（又稱肌內效貼、肌貼），這些肌貼不止能夠保護肌肉和紓緩疼痛，原來還有其他保健效果！台灣物理治療師「HOU哩桑」在IG影片分享肌貼的各種神奇功效和貼法，並接受《星島頭條》訪問，進一步講解原理：

1. 通鼻塞貼法：

運動貼布通鼻塞步驟：

取1捲肌貼，剪下約2-3大格，再縱向剪一刀成2個長條狀 四邊修圓角，對摺剪比較快 在紙的1/3和2/3的位置撕開，把中間部分的紙撕掉 找到鼻樑後，把中間的肌貼黏上鼻樑固定 順著鼻型，把兩端順貼下去，不拉張力 最後輕輕摩擦肌貼固定即可。

通鼻塞原理：

「HOU哩桑」解釋指，利用貼布的回彈力，橫跨鼻樑進行貼紮，像幫鼻子搭帳篷，對鼻翼兩側的皮膚施加輕微的「提拉」，有機會稍微打開鼻腔空間，擴張鼻閥。

注意事項：

貼之前先清潔臉部，肌貼的黏性更好。

肌貼可貼約2天，可以碰水，但因每個人狀況不同，若出現過敏現象需馬上撕掉。

2. 紓緩喉嚨痛貼法

運動貼布紓緩喉嚨痛步驟：

剪下1大格肌貼，將正方形的肌貼剪成3等份，四邊修圓角。 下巴抬高，頭往後仰，以伸展頭部皮膚。 撕走肌貼背後的紙，順序在喉結中間、上方和下方各貼上一貼，自然張力順貼即可。 最後輕輕摩擦肌貼使之貼服即可。

緩解喉嚨痛原理：

「HOU哩桑」解釋指，在頸部前側使用「空間矯正」的貼法，目的是將表層的皮膚輕輕提起，增加皮膚與皮下組織之間的間隙，空間變大後，發炎腫脹的組織受到的壓迫就會減少。減壓之餘，同時促進局部的血液循環，幫助代謝發炎物質，減輕吞嚥時的不適感。

注意事項：

貼之前先清潔臉部，肌貼的黏性更好。

肌貼可貼約2天，可以碰水，但因每個人狀況不同，若出現過敏現象需馬上撕掉。

3. 消除眼痠水腫貼法

運動貼布消除眼痠水腫步驟：

量度太陽穴至眼睛的距離，剪下相應長度的肌貼（約1-1.5大格）。 縱向剪3刀但留1小格不要剪斷，如同4條觸鬚的模樣，全部修圓角。 撕走背後的紙，將沒有剪開的部分貼在太陽穴作錨點。 依順序將4條觸鬚貼於眉上、眉眼之間、眼下和臉中間，不須拉張力。 最後輕輕摩擦肌貼使之貼服即可。

改善眼睛疲勞與浮腫原理：

「HOU哩桑」解釋指， 眼部的爪形貼法主要是為了引導循環，加速帶走眼周堆積的水分與代謝廢物，以達到消水腫的效果，同時也能調節眼周肌肉的張力，放鬆用眼過度造成的肌肉疲乏。

注意事項：

貼之前先清潔臉部，肌貼的黏性更好。

肌貼可貼約2天，可以碰水，但因每個人狀況不同，若出現過敏現象需馬上撕掉。

肌內效貼布為何能夠保護肌肉防運動受傷？

「HOU哩桑」接受《星島頭條》訪問表示，肌內效貼布本身沒有藥性，主要是靠以下3大核心機制：

1. 增加皮下空間

貼布的彈性會抓起皮膚，增加皮下空間，能改善局部的血液與淋巴循環。

2. 止痛

皮膚上有各種感覺受器，貼布會一直給皮膚溫和的觸覺刺激，讓大腦對疼痛的注意力被分散，而且貼布也有助減壓和促進循環。綜合以上效果，就會覺得比較不痛，此在學理上稱為「門閥控制理論」。

3. 給肌肉和關節「方向感」

貼布有回彈力，順著或反著肌肉走向貼，可以在活動時提供輕微拉力，提醒肌肉要「多出力一點」或「放鬆一點」。

她提醒，雖然貼布能有效緩解症狀，但只屬於物理性的輔助治療。如果症狀持續加重或伴隨高燒，建議要尋求醫療診斷。

資料來源：「HOU哩桑｜物理治療」（獲授權轉載）

