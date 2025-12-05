危疾先兆｜盤點13個身體奪命警號 這部位水腫恐患心臟病/腎病 夜間劇烈腹痛代表甚麼？

【危疾先兆】想健康活到老，要學會辨識身體發出的危險警號。有專家警告，身體一些看似平常的症狀，如腹部不適或手腳異常等，可能是患上危疾的早期信號，經常夜間腹痛恐要提防心臟、腎臟或腦血管等潛在的嚴重疾病。立即看看身體有沒有以下13個奪命警號、自測危疾風險！

危疾先兆｜盤點13個身體奪命警號 這部位水腫恐患心臟病/腎病

據日媒《女性セブンプラス》報道，不少人以為腹痛多與消化不良或暴飲暴食有關。報道引述專家們表示，腹部若突然劇痛，可能暗藏主動脈剝離、腸扭轉、卵巢扭轉等嚴重疾病，不容小覷。

疼痛的類型和症狀出現的時間是辨病關鍵，如果夜間或睡眠前腹痛需高度警惕，因為夜晚身體放鬆，副交感神經主導，日間未察覺的疾病及症狀或顯現，可能存在潛在疾病。另外，手腳痛、水腫、冰冷或麻木，絕非只是血液循環差或年老，實則可能是心臟、腎臟、神經的求救信號；異常出血也是癌症的重要徵兆。

危疾先兆｜13個疾病徵兆自測風險：

危疾先兆｜腹部異常的對應疾病：

腹部異常徵兆 對應疾病 突發性劇烈腹痛 大動脈剝離 腹部血管發生大動脈剝離時，會引發強烈腹痛。 胃部灼燒刺痛 胃潰瘍、十二指腸潰瘍 空腹時或餐後立即出現若胃部或心窩處出現灼燒般刺痛；若惡化至胃腸穿孔，會轉為劇烈疼痛。 腹部右側強烈疼痛 盲腸炎、憩室炎、膽囊炎 由於相關內臟位置偏右，當這些部位發炎時，疼痛常集中於右腹部。 肚臍附近至上方劇痛 急性腸繫膜動脈阻塞 因通往腸道的動脈阻塞，導致腸道血流急遽減少所引起。最嚴重可能導致腸壞死、敗血症或多重器官衰竭。 腹痛伴隨腹瀉/血便 潰瘍性大腸炎 持續出現原因不明的腹痛、腹瀉或血便。即使好轉，也容易反覆發作。 性行為後出血 子宮頸癌 因性行為等刺激而出血，表示癌症可能已出現。 尿液呈粉紅或紅色 膀胱癌、腎臟癌 無痛性出血，導致尿液顏色從鮮紅至黑褐、淡粉皆有可能。 糞便顏色改變 胃癌、大腸癌 若為胃部出血，糞便顏色會變黑；若為靠近肛門的直腸癌，則會出現鮮紅色血便。

危疾先兆｜手腳異常徵兆的對應疾病：

手腳異常徵兆 對應疾病 腳部冰冷、行走時小腿疼痛 閉塞性動脈硬化症 動脈阻塞導致溫暖血液無法輸送至末梢，因而感到寒冷。此外，動脈硬化加劇使得足部無法獲得足夠的營養與氧氣，輕微運動便會引發疼痛，休息片刻緩解後又復發，則可能患「間歇性跛行」。 杵狀指 肺癌、間質性肺炎 指尖異常腫大，因指尖軟組織異常增生所導致。 經常撞到腳趾或手 認知症 大腦功能衰退，導致原本無意識的避開障礙物行為變得困難。 腳部水腫 心臟病或腎病 心臟功能衰弱導致血液循環不良，引起足部水腫；或腎臟功能不佳，使蛋白質漏至尿液中而引發水腫。 手腳活動困難、麻痺 腦梗塞/腦中風 因腦部受損導致手腳活動困難。可能伴隨麻木或完全麻痺，且常發生於單側身體。

危疾先兆｜勿輕視身體訊號 及早求醫

面對身體異常，專家建議別將身體不適簡單歸咎於錯覺，要認真傾聽身體發出的每一個訊號。任何持續、反覆或加劇的腹痛、異常出血，以及不明原因的手腳水腫、麻痺、疼痛或改變，都應及時尋求醫生協助，以免錯失治療的黃金時機。

資料來源：《女性セブンプラス》

