危疾先兆｜盤點13個身體奪命警號 這部位水腫恐患心臟病/腎病 夜間劇烈腹痛代表甚麼？
更新時間：18:00 2025-12-05 HKT
【危疾先兆】想健康活到老，要學會辨識身體發出的危險警號。有專家警告，身體一些看似平常的症狀，如腹部不適或手腳異常等，可能是患上危疾的早期信號，經常夜間腹痛恐要提防心臟、腎臟或腦血管等潛在的嚴重疾病。立即看看身體有沒有以下13個奪命警號、自測危疾風險！
危疾先兆｜盤點13個身體奪命警號 這部位水腫恐患心臟病/腎病
據日媒《女性セブンプラス》報道，不少人以為腹痛多與消化不良或暴飲暴食有關。報道引述專家們表示，腹部若突然劇痛，可能暗藏主動脈剝離、腸扭轉、卵巢扭轉等嚴重疾病，不容小覷。
疼痛的類型和症狀出現的時間是辨病關鍵，如果夜間或睡眠前腹痛需高度警惕，因為夜晚身體放鬆，副交感神經主導，日間未察覺的疾病及症狀或顯現，可能存在潛在疾病。另外，手腳痛、水腫、冰冷或麻木，絕非只是血液循環差或年老，實則可能是心臟、腎臟、神經的求救信號；異常出血也是癌症的重要徵兆。
危疾先兆｜13個疾病徵兆自測風險：
危疾先兆｜腹部異常的對應疾病：
|腹部異常徵兆
|對應疾病
|突發性劇烈腹痛
|
大動脈剝離
|胃部灼燒刺痛
|
胃潰瘍、十二指腸潰瘍
|腹部右側強烈疼痛
|
盲腸炎、憩室炎、膽囊炎
|肚臍附近至上方劇痛
|
急性腸繫膜動脈阻塞
|腹痛伴隨腹瀉/血便
|
潰瘍性大腸炎
|性行為後出血
|
子宮頸癌
|尿液呈粉紅或紅色
|
膀胱癌、腎臟癌
|糞便顏色改變
|
胃癌、大腸癌
危疾先兆｜手腳異常徵兆的對應疾病：
|手腳異常徵兆
|對應疾病
|腳部冰冷、行走時小腿疼痛
|
閉塞性動脈硬化症
|杵狀指
|
肺癌、間質性肺炎
|經常撞到腳趾或手
|
認知症
|腳部水腫
|
心臟病或腎病
|手腳活動困難、麻痺
|
腦梗塞/腦中風
危疾先兆｜勿輕視身體訊號 及早求醫
面對身體異常，專家建議別將身體不適簡單歸咎於錯覺，要認真傾聽身體發出的每一個訊號。任何持續、反覆或加劇的腹痛、異常出血，以及不明原因的手腳水腫、麻痺、疼痛或改變，都應及時尋求醫生協助，以免錯失治療的黃金時機。
延伸閱讀：看身體5部位知壽命長短？醫生解構長壽特徵 看指甲顏色可自測健康
資料來源：《女性セブンプラス》
---
