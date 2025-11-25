1個平衡動作自測健康 撐不到10秒心臟病風險增50% 專家教3招逆轉

透過10秒的平衡動作，就可以測量身體健康狀況！有醫生教1個可輕鬆在家進行的平衡測試，並指如動作撐不到10秒，患心臟病風險可大增50%。對於無法達到10秒的人士，他建議可透過3大方法改善平衡力，甚至每日做5分鐘就有效。

1個平衡動作自測健康 撐不到10秒心臟病風險增50%

根據內媒《生命時報》報道，浙江省人民醫院老年醫學科主任醫師孫東昇指，有大量研究發現，人體平衡能力猶如一面健康鏡子，能反映心臟和腦血管系統的健康問題。為檢測平衡能力，有科學家已設計多種簡單易行測試方法，其中「閉眼單腳站立測試」是評估方式之一。

閉眼單腳站立測試做法：

雙臂向兩側水平伸展，雙腿併攏直立且腳尖朝正前方。 進行閉眼訓練時，以慣用支撐腳保持站立姿勢。 將另一側膝蓋彎曲抬起，且不與另一腳接觸。

醫生指出，一般人閉眼單腳站立應能維持10秒以上，但有研究顯示，閉眼單腳站立每減少1秒相當於身體老化0.7年。此外，日本京都府立大學山田教授也曾表示，這項測試能有效評估肌力與平衡感的功能，有助於判斷人體老化程度，不論性別年齡，站立時間超過9秒者通常身體更年輕。《英國醫學雜誌》上一項長達12年的研究更發現，平衡與死亡率之間的關係，無法單腿站立10秒的中老年人，未來10年內死亡的可能性是能保持平衡者的近兩倍。

無法維持單腳站立3大健康風險：

1.心臟病風險

研究指出，無法完成單腳站立10秒測試的人，未來10年內死亡風險增加84%，罹患心臟病的風險更會提高50%。這是由於平衡能力較差的人下肢血液循環不良，迫使心臟必須加倍運作以維持血液輸送，長期下來將造成心臟過度負荷。此外，調節平衡功能的自主神經系統若失調，血壓劇烈波動，進而損害血管內皮細胞，對心腦血管健康造成負面影響。

2.中風風險

中風患者高達83%的人伴隨明顯平衡功能障礙，這類平衡差的患者發生二次中風風險較常人高出2倍。其關鍵原因在於中風患者會導致小腦平衡中樞血流供應不足，而平衡差能力下降又會限制患者活動量，造成血液循環減緩，反而更易形成血栓。

3.認知衰退風險

平衡能力下降的人，在5年內出現記憶力減退風險增加40%，罹患阿茲海默症風險更會上升30%。

平衡力下降增4風險 更降大腦反應速度

北京體育大學運動與體質健康教育部重點實驗室教授張一民指出，人體無論處於站立、坐姿、蹲或騎等姿勢，均需仰賴良好的平衡能力。報道指出，這種平衡機能是由視覺、肌肉力量與神經系統等多重機制共同協作所達成，當平衡能力出現衰退時，可能引發以下4大潛在風險，嚴重情況下甚至可能致命。

1.摔倒致死風險增加

西安體育學院運動與健康科學學院教授苟波表示，在中國65歲以上老年人因傷害致死的案例，跌倒位居第一大原因。根據世界衛生組織發布報告顯示，全球每年因跌倒死亡的人數高達30萬人。

2.出現眩暈耳鳴症狀

人體內耳前庭器官不僅能維持身體平衡，更與噁心、嘔吐和頭暈等不適症狀密切相關。例如，當乘坐交通工具時，前庭器官若承受過量的運動刺激，便可能干擾神經中樞的正常運作，誘發暈車反應。

3.關節損傷風險顯著提升

西安體育學院運動與健康科學學院教授苟波表示，當人體平衡能力減弱時，運動能力受限，會直接限制運動表現並減少肌肉鍛鍊機會，長期下來將導致骨骼活動功能受阻，進而引發韌帶與半月板損傷、軟骨磨損，以及關節病變提早發生等一系列連鎖性健康問題。

4.反應能力下降

英國愛丁堡大學研究者指出，人體反應速度能綜合反映各部位協調能力，而反應力與平衡力間存在關聯性。所以，透過平衡訓練可有效提升反應能力；相對地，當平衡功能衰退時，亦會導致大腦反應速度減緩。

3大原因削弱平衡力 久坐2小時平衡能力下降5%

報道也指出，平衡能力衰退雖普遍被認為與年齡增長呈正相關，但實際上肥胖、吸煙習慣及運動不足等也可能削弱平衡力。此外，還有以下3大原因降低平衡力：

1.自然老化

人體自40歲起，負責動態平衡調控的前庭系統功能開始退化，至70歲時其敏感度僅剩年輕時的40%；而肌肉量每年更流失1%，尤其是下肢肌力顯著減弱，直接影響平衡功能。

2.藥物副作用

例如進食降血壓藥可能導致姿勢性低血壓，使患者在起身時出現站立不穩的情況；而服用抗抑鬱藥，例如舍曲林，則可能干擾神經傳導系統傳導，進而降低平衡能力。

3.不良生活習慣

久坐人群會使臀肌進入休眠狀態，有研究顯示，連續靜坐2小時，將導致平衡能力降低5% ；而長期熬夜則會干擾小腦的節律調控功能，甚至出現類似醉酒狀態的步態失調現象。

3招逆轉平衡力 每日5分鐘就有效

報道中表示，即使平衡能力不佳也無需過度憂慮，透過三種簡易訓練方法，每天僅需5分鐘即有機會培養出「超穩」體質。還有研究表明，持續進行8星期平衡訓練能使腦血管反應性提升15%，如同為大腦血管系統進行專業的瑜珈鍛鍊。

廚房訓練法：洗碗時可單腳站立，每次維持30秒後換腳，雙腿交替進行2至3組。 座椅體操：坐在椅子前1/3處，以緩慢速度反覆練習站立與坐下，每組10次。 睡前足部訓練：利用腳趾夾取毛巾的練習，有效強化足底敏感度。

