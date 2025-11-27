社會高齡化長者抑鬱症備受關注 醫生教早期識別方法+減壓4招 免照顧者壓力爆煲

隨著香港人口老化問題持續加劇，長者的精神健康成為越來越受關注的社會議題。有機構舉辦長者精神健康講座，邀請醫生分享早期識別長者精神健康問題的方法，如何自測與分辨抑鬱症、焦慮症與認知障礙症，並教照顧者4招日常情緒管理與減壓技巧。

社會高齡化 長者精神健康/腦退化問題備受關注

根據政府統計處數據，香港65歲及以上人口比例將於2046年急升至36.0%。抑鬱症、焦慮症及認知障礙症已成為常見的長者精神健康問題，對個人及家庭都帶來沉重負擔。為提升公眾對長者精神健康的關注，香港專科日間醫療中心與循道衛理楊震社會服務處長者服務部（九龍西）日前舉辦「長者精神健康講座」，主講的精神科專科醫生潘錦珊提到，社會上的「雙老家庭」及「獨居長者」將更加常見，加上長者退休後生活改變、配偶離世、健康惡化及經濟壓力等因素，都可能引發情緒困擾。然而他們未必會主動尋求協助，社會需要加強對這些「隱形個案」的支援與關懷。

抑鬱症焦慮症徵狀相似？如何分辨情緒病/認知障礙症？

潘醫生解釋，抑鬱症與焦慮症都可能出現睡眠障礙、食慾改變及精力下降等共通徵狀。抑鬱症患者常會持續感到情緒低落、自我否定和思維遲緩，甚至表現出身體疲乏、頭痛、胸悶、心慌等不適。焦慮症則更常在行為或生理反應上出現，例如緊張煩燥、易怒、呼吸急促、心跳加快及手腳顫抖等。照顧者不妨從日常觀察，如關注長者的情緒變化、行為習慣改變、社交頻率變化，早期識別長者有否出現精神健康問題。

她建議在與長者溝通過程中，宜選擇安靜舒適的環境，以溫和、關心的語氣詢問，耐心鼓勵長者表達內心感受​。照顧者若懷疑長者出現情緒問題，應盡快向家庭醫生、精神科醫生或社工求助。

至於認知障礙症，潘醫生引述在2019至2023年間進行的《香港長者精神健康調查》指，香港約有9.7%的60歲或以上長者確診認知障礙症。患者徵狀包括記憶力減退、經常忘記地點和人名、語言表達能力下降、注意力不集中，伴隨性格轉變、判斷力衰退及時間空間感混淆等，也可能出現妄想、幻覺及不正常行為等問題。

她表示，近年國際研究指出認知障礙症有不少可以調控的風險因素，例如缺乏運動、缺少社交、吸煙、酗酒和體重過重等不良生活習慣；身體方面應避免腦部創傷、控制體重、治療高血壓、糖尿病、血脂高、視力障礙、聽力障礙和情緒抑鬱。目前雖仍未有根治方法，但透過調整生活習慣、均衡飲食、小組社交訓練等非藥物療法，以及藥物治療，能有效延緩病情惡化及改善生活質素。早期識別和介入對延緩進程尤為重要。

照顧者4大減壓技巧

患上抑鬱症、焦慮症或認知障礙症的長者需要家人的長時間關心甚至貼身照料，但照顧者的身心狀態都應受到關注。潘醫生指出，照顧者無論是配偶、子女等親屬，或者社區社工、養老護理員等專業照顧者，身心皆會承受極大壓力，情緒容易「爆煲」，應採取適當的方法自我關懷與減壓：

1. 自我關懷，適度放鬆

照顧者須保持充足睡眠、均衡飲食、適當運動，並預留時間投入興趣以紓緩壓力。當照顧者感到壓力沉重時，不妨用深呼吸訓練的方法幫自己放鬆身心。

2. 正確認識、合理期望

建議照顧者從正確方法認識腦退化症，從而對病情的變化有一個合理的期望，並且對可能遇到的挑戰有適當的預備和尋求協助的途徑。

3. 與患者建立溝通方法

與患者溝通時，應保持眼神接觸、語速緩慢、用語簡單，並冷靜靈活處理患者的情緒及行為變化，留意可能的環境或身體因素影響。

4. 尋求適當支持

照顧者可獲取來自政府與非政府的支持資源，為長者安排適當的日間照顧或住宿服務；長者日間中心亦可為長者提供適當的社交機會，並為照顧者提供支援。

照顧抑鬱症腦退化母獲多方支援 照顧者：學會愛惜自己

循道衛理楊震社會服務處長者服務部（九龍西）部門主管陳振興先生表示，服務處為長者及其照顧者提供全方位支援，包括提供認知障礙症照顧技巧培訓、制定照顧計劃的蒙特利爾認知評估，以及單車遊及靜觀等減壓活動，務求促進護老者社交互動，建立支援網絡，助力在照顧與自我關愛中取得平衡。」

在職照顧者秀玲進行分享，她自小媽媽已患抑鬱症，近年更被評估出疑似出現輕度認知障礙。面對沉重照顧壓力，她保持樂觀心態，會主動尋求他人協助，例如向社工、教友或朋友傾訴，並透過聽歌、參加活動減壓：「做好照顧者，也要學會愛惜自己。」

延伸閱讀：照顧腦退化家人不應說甚麼？7類說話應避免 醫生教正確溝通技巧

---

相關文章：

長者湊孫可防腦退化？研究揭患病風險降24% 每周湊多久護腦效果最佳？

抑鬱症不單是情緒病？港大證與心臟病糖尿病死亡相關 及早治療可降3成死亡率

半數港人恐受輕度抑鬱/焦慮困擾 專家教用4款手機APP自救 1個月改善症狀

70歲伯伯做好7件事抗衰老 生物年齡回春如55歲 吃對食物護血管大腦抗發炎