英國前首相卡梅倫揭患前列腺癌  早期病徵不明顯 小便現4種變化恐中招

更新時間：16:51 2025-11-24 HKT
發佈時間：16:51 2025-11-24 HKT

英國前首相卡梅倫日前公開自己在今年較早時候確診患上前列腺癌，並已接受手術治療。而在本港，前列腺癌位居男性10大癌症第3位，一年新增3000宗病例，並造成超過500人死亡。罹患前列腺癌的男士，在小便時會出現哪些徵兆，或有甚麼其他症狀？

英國前首相卡梅倫揭患前列腺癌

卡梅倫接受《泰晤士報》訪問時稱，他在妻子的鼓勵下在例行體檢時接受了前列腺特異性抗原（PSA）檢測，結果顯示其水平偏高，令人擔憂，再經過磁力共振掃描及活組織檢查後，證實患上前列腺癌。他在今年6月接受了局部治療的微創手術，複檢結果顯示成功治療。他表示，手術後感到「如釋重負」。

卡梅倫表示：「男士們往往不好意思談論前列腺之類的問題，因為它與性健康及其他方面都息息相關。但既然經歷過這些，就應該勇敢地表達出來。我做了掃描檢查，幫我發現了一些問題，也給予我解決問題的機會。」

前列腺癌7大常見症狀 小便現4徵兆恐中招

根據本港醫管局資料，年紀大的男性常有前列腺腫大的情況，絕大多數屬於良性增生，但當細胞出現基因變異，成為惡性腫瘤，這就是前列腺癌。前列腺癌有可能轉移到身體其他部位，常見有骨和淋巴結。

前列腺癌是生長緩慢的癌症，患者體內腫瘤可能存在多年不察覺，而病發初期通常沒有明顯徵狀。若出現以下一種或多種徵狀，代表著腫瘤逐漸增大或已開始轉移：

  1. 小便頻密，尤其在晚間
  2. 小便困難，久久不能排出尿液
  3. 小便時感刺痛
  4. 小便或精液帶血
  5. 盆骨痛楚
  6. 脊骨痛楚
  7. 腳腫

由於以上大部分症狀與一般前列腺增大的症狀極為相近，因此，應及早找醫生診斷。若發現盤骨、背及臀部痛楚，顯示病情已惡化及腫瘤已擴散至其他部位。

若前列腺癌患者沒有接受合適的治療，病情有機會惡化以致出現下列情況：

  • 癌症轉移：前列腺癌可能會隨淋巴管轉移往附近的淋巴腺，亦有機會轉移到骨骼，多見於盆骨、腰椎、股骨和肋骨，或者轉移到肺、肝、胸膜、腎、腎上腺和腦部。
  • 疼痛：若癌腫擴散至骨，部份病人會感到較嚴重的疼痛。

前列腺癌6大高危因素

醫管局指出，屬於以下類別的人士較其他人有更高機會患上前列腺癌。

  • 年齡：50歲以上
  • 遺傳：有前列腺癌家族史的男性，前列腺癌的發病機率也會大大增加。
  • 飲食：長期食用高熱量、高脂肪性食物
  • 吸煙
  • 肥胖
  • 前列腺病變等

