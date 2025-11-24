Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

醫生教防癌每日必做5件事 這樣吃可抗發炎/穩血糖/增強免疫力

保健養生
更新時間：19:18 2025-11-24 HKT
發佈時間：19:18 2025-11-24 HKT

癌症不是突然發生的，而是長年慢性發炎老化加速所累積的結果。飲食是我們每天都能做並可減少癌症風險的事。有醫生教防癌每日必做5件事，可抗發炎、穩血糖及增強免疫力。

慢性發炎增患癌風險 必吃3類食物抗發炎

營養功能醫學專家劉博仁醫生在 Facebook 專頁指，飲食是每天都能做的「減少癌症風險」工具，包括抗發炎、穩血糖和增強免疫力。其中，慢性發炎（Inflammaging）會提高癌症發生率。有研究指出，身體的慢性發炎會加速 DNA 受損、讓細胞修復能力下降。他列出3種能減少慢性發炎的食物，讓免疫系統不會一直處於戰鬥狀態，也讓細胞活得更健康：

  1. 橄欖油、多酚（莓果）、蔬果多樣性：抗氧化能力強
  2. Omega-3（魚油）：減少促發炎因子 IL-6、TNF-α
  3. 大量膳食纖維：調整腸道菌，降低發炎

穩血糖防胰臟癌4大飲食建議

劉醫生又指，控制血糖波動亦可降低多種癌症的風險。研究顯示，高血糖、高胰島素與乳癌、肝癌、大腸癌和胰臟癌都有明確關聯。因為血糖越高，身體需要更多胰島素，而胰島素是一種促生長的荷爾蒙，會刺激細胞快速增生，長久下來恐養出癌症。以下的4種飲食方式能穩定血糖：

  1. 低 GI 飲食（不要吃太多精緻澱粉）
  2. 足夠蛋白質
  3. 限時進食（不要極端斷食）
  4. 多吃原型食物

必吃3類食物 養出健康腸道菌相

劉博仁醫生表示，腸道菌相決定免疫系統的警覺性。近年大量研究指出，腸道菌能影響免疫細胞功能（尤其 NK 自然殺手細胞）、慢性發炎以及身體清除致癌物的能力。養好腸道，免疫力才會正常監控異常細胞，不會讓癌細胞趁機長大。他列出3類能幫助改善腸道菌相的食物：

  1. 高纖食物：如蔬菜、全穀、豆類等
  2. 多酚：如茶、莓果、提子、可可等
  3. 發酵食物：如乳酪、味噌、泡菜等

防癌抗衰老每日必做5件事

劉醫生指，真正有效的防癌，是靠長期的生活習慣，每一天吃下去的每一口食物，都在修復或者破壞身體。而預防癌症更是老化管理（Aging Control）的一部分。因此，想要延緩老化速度，最容易掌控的因素就是飲食。他列出防癌抗衰老每日必做的5件事 ：

醫生教防癌每日必做5件事 

  1. 每天至少吃7份蔬果，越多顏色越好
  2. 少吃加工肉、油炸物、甜食
  3. 每週至少2–3次深海魚或補充 Omega-3
  4. 以地中海飲食為生活方式，不是短期減肥法
  5. 每天吃纖維，如豆類、蔬菜、水果、堅果和糙米等，撐起你的腸道菌

資料來源：營養功能醫學專家劉博仁醫生

延伸閱讀：「慢性發炎」超傷器官 營養師教自測7大症狀 6種天然食物抗發炎 水腫是警號？

---

相關文章：

比消炎藥更有效 更防6大癌症！醫生推5大食物防癌抗發炎

哈佛研究20年證實！5大超級食物抗發炎 更防癌/中風/腦退化症

慢性發炎恐變糖尿病癌症！常吃5類食物易中招 推介5大食物防癌抗發炎

黑木耳可防止加速老化？必吃6大黑色食物抗氧化抗發炎 更降膽固醇/防腦退化/防腸癌

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
7小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
15小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
15小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
7小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
11小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
11小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
8小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
19小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
14小時前