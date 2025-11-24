醫生教防癌每日必做5件事 這樣吃可抗發炎/穩血糖/增強免疫力

癌症不是突然發生的，而是長年慢性發炎老化加速所累積的結果。飲食是我們每天都能做並可減少癌症風險的事。有醫生教防癌每日必做5件事，可抗發炎、穩血糖及增強免疫力。

慢性發炎增患癌風險 必吃3類食物抗發炎

營養功能醫學專家劉博仁醫生在 Facebook 專頁指，飲食是每天都能做的「減少癌症風險」工具，包括抗發炎、穩血糖和增強免疫力。其中，慢性發炎（Inflammaging）會提高癌症發生率。有研究指出，身體的慢性發炎會加速 DNA 受損、讓細胞修復能力下降。他列出3種能減少慢性發炎的食物，讓免疫系統不會一直處於戰鬥狀態，也讓細胞活得更健康：

橄欖油、多酚（莓果）、蔬果多樣性：抗氧化能力強 Omega-3（魚油）：減少促發炎因子 IL-6、TNF-α 大量膳食纖維：調整腸道菌，降低發炎

穩血糖防胰臟癌4大飲食建議

劉醫生又指，控制血糖波動亦可降低多種癌症的風險。研究顯示，高血糖、高胰島素與乳癌、肝癌、大腸癌和胰臟癌都有明確關聯。因為血糖越高，身體需要更多胰島素，而胰島素是一種促生長的荷爾蒙，會刺激細胞快速增生，長久下來恐養出癌症。以下的4種飲食方式能穩定血糖：

低 GI 飲食（不要吃太多精緻澱粉） 足夠蛋白質 限時進食（不要極端斷食） 多吃原型食物

必吃3類食物 養出健康腸道菌相

劉博仁醫生表示，腸道菌相決定免疫系統的警覺性。近年大量研究指出，腸道菌能影響免疫細胞功能（尤其 NK 自然殺手細胞）、慢性發炎以及身體清除致癌物的能力。養好腸道，免疫力才會正常監控異常細胞，不會讓癌細胞趁機長大。他列出3類能幫助改善腸道菌相的食物：

高纖食物：如蔬菜、全穀、豆類等 多酚：如茶、莓果、提子、可可等 發酵食物：如乳酪、味噌、泡菜等

防癌抗衰老每日必做5件事

劉醫生指，真正有效的防癌，是靠長期的生活習慣，每一天吃下去的每一口食物，都在修復或者破壞身體。而預防癌症更是老化管理（Aging Control）的一部分。因此，想要延緩老化速度，最容易掌控的因素就是飲食。他列出防癌抗衰老每日必做的5件事 ：

醫生教防癌每日必做5件事

每天至少吃7份蔬果，越多顏色越好 少吃加工肉、油炸物、甜食 每週至少2–3次深海魚或補充 Omega-3 以地中海飲食為生活方式，不是短期減肥法 每天吃纖維，如豆類、蔬菜、水果、堅果和糙米等，撐起你的腸道菌

資料來源：營養功能醫學專家劉博仁醫生

