常吃1類食物易血管堵塞 醫生教飲食2招護血管 煮飯用對油也有效！

除了攝取過多油脂可容易血管阻塞外，有醫生指出，過量攝取1類食物同樣會引發血管發炎與阻塞問題。他提出3大飲食方法來保護血管健康，其中烹飪時選用正確食油也能發揮效果。

常吃1類食物易血管堵塞 醫生教飲食3招護血管

減重醫生蕭捷健在Facebook專頁發文指，常聽聞攝取油脂會導致血管阻塞，但真正造成血管堵塞的元兇未必是油脂，反而是低脂的精製澱粉，包括白麵包、珍珠奶茶、饅頭等。這些食物進入血管後會持續刮損血管內壁，導致血管內皮瞬間發炎並變得粗糙，更容易堆積壞膽固醇，形成血栓。

有研究指出，若以精製澱粉和糖類替代飽和脂肪，並無法降低心臟病發作風險，精製澱粉會使人體產生胰島素抗性，提升三酸甘油脂濃度，引發血管發炎與內皮脆弱化。相較於豬油、牛油等飽和脂肪容易引起大家的戒心，精製澱粉與糖類常被誤認無害，卻在體內持續造成破壞。他表示，想修復血管內皮細胞、減輕發炎反應，建議從以下3個飲食方式著手改善：

如何避免塞血管？

1.選用優質油脂

建議烹飪時應避免使用大豆油，改用特級初榨橄欖油與牛油果油，具有強效抗發炎特性，能直接修復刮損的血管內皮。

2.補充魚油

深海魚油中的Omega-3，能迅速鎮靜血管發炎反應，有效對抗體內發炎因子。

3.掌握進食澱粉的時機

若在休息狀態大量攝取精製澱粉，容易引發體內發炎，建議在運動前後補充，能促進肌肉修復生長並維持血糖穩定。

11種食油適合哪種烹調方式？

不同的烹飪方式應選用不同的油品，若用錯反而對健康造成更大傷害，那麼平日煮食時應該選擇甚麼食油？蕭捷健醫生列出11種常見食油的營養價值、冒煙點，以及所適合的烹調方式。

1.亞麻籽油

發煙點（°C）：約107-121

氧化穩定度：低

Omega-3、Omega-6、Omega-9比例：高Omega-3

烹調方式：不宜烹調

2.印加果油

發煙點（°C）：約160

氧化穩定度：低

Omega-3、Omega-6、Omega-9比例：5:4:1

烹調方式：涼拌、低溫烹調

3.芝麻油

發煙點（°C）：約177-210

氧化穩定度：中

Omega-3、Omega-6、Omega-9比例：1:57:18

烹調方式：涼拌、低溫烹調

4.初榨橄欖油

發煙點（°C）：約190-220

氧化穩定度：高

Omega-3、Omega-6、Omega-9比例：1:12:77

烹調方式：涼拌、 低溫烹調

5.精煉橄欖油

發煙點（°C）：約210-240

氧化穩定度：中

Omega-3、Omega-6、Omega-9比例：1:12:77

烹調方式：涼拌、低溫烹調

6.大豆油

發煙點（°C）：約234-238

氧化穩定度：中

Omega-3、Omega-6、Omega-9比例：1:540:250

烹調方式：中溫烹調

7.葵花油

發煙點（°C）：約227-232

氧化穩定度：中

Omega-3、Omega-6、Omega-9比例：1:340:115

烹調方式：中溫烹調

8.花生油

發煙點（°C）：約231-236

氧化穩定度：中

Omega-3、Omega-6、Omega-9比例：1:93:160

烹調方式：中溫烹調

9.牛油果油

發煙點（°C）：約250

氧化穩定度：高

Omega-3、Omega-6、Omega-9比例：1:13:70

烹調方式：高溫烹調

10.苦茶油

發煙點（°C）：約220

氧化穩定度：高

Omega-3、Omega-6、Omega-9比例：1:21:188

烹調方式：高溫烹調

11.糙米油（玄米油）

發煙點（°C）：約240

氧化穩定度：高

Omega-3、Omega-6、Omega-9比例：1:71:91

烹調方式：高溫烹調

血管硬化因脂肪積聚 可致中風心臟病

本港衞生署指出，當脂肪積聚，血管內壁形成一層沉積物，使血管硬化、收窄、阻塞和功能受損，可導致身體的主要器官缺血和缺氧，造成心臟病、高血壓、腦中風等心血管疾病。而心血管疾病是全球的頭號殺手，更是導致香港人死亡及疾病的主要原因之一。

預防心血管病建議：

健康飲食

不吸煙或戒煙

恆常適量運動

預防肥胖或控制體重

防止高血壓

恰當處理壓力

專家履歷：蕭捷健

台灣體重管理主治醫師、美國運動醫學會健身教練（ACSM-CPT）培訓師、國際運動營養學會認證（ISSN）運動營養專家。

---

相關文章：

