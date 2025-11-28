7大喝茶習慣恐傷身 易損肝臟/腸胃健康 這類茶恐含瀉藥成分？

港人熱愛喝茶養生，但原來喝錯方式反而傷身！有腸胃科醫生點名列出7大傷身的喝茶壞習慣，容易影響肝臟及腸胃健康，更警告其中更有1種茶恐含瀉藥成分，會傷及腸胃！

7大喝茶習慣恐傷身 易損肝臟/腸胃健康

美國加州腸胃科醫生Dr. Saurabh Sethi早前在個人Instagram專頁分享了7種常見的錯誤喝茶習慣，不僅可能傷害腸胃健康，更會增加肝臟負擔，其中包括空肚喝茶、高糖茶飲和睡前飲茶等常見的飲茶習慣：

7大喝茶壞習慣恐傷身

1. 空肚喝茶

空肚喝茶，茶的咖啡因、酸度和單寧酸會刺激胃黏膜，引發胃食道逆流、噁心及不適。

2. 高糖份茶飲

含糖冰茶或奶茶可能含有30g-40g的糖，長期飲用恐致脂肪肝、患糖尿病。

3. 排毒茶或減肥茶

許多市面上的排毒茶或減肥茶其實都含有瀉藥成分，過量飲用會讓身體脫水、電解質失衡，甚至會讓傷害腸胃。

4. 過量攝取綠茶萃取

若過量攝取綠茶萃取物保健品（並非喝綠茶），或會導致「罕見」的肝毒性，危害健康。

5. 喝超熱的茶

若經常飲用高於65°C的茶，會提高食道癌風險。

6. 夜晚喝茶/綠茶

如果在睡前喝含咖啡因的茶飲，會擾亂睡眠，並破壞睡眠時的肝臟修復。

7. 喝太多手搖飲品

珍珠奶茶內由澱粉及糖分製成的珍珠，會導致熱量超標，可能會引發脂肪肝或胰島素阻抗。

飲茶對健康有不良影響嗎？

衞生署衞生防護中心資料指出，攝取充足流質是健康飲食不可或缺的部分。按健康飲食金字塔的建議，成年人一般每日需飲用6至8杯流質飲料。雖然飲用茶和咖啡飲品可以是日常攝取流質的一部分，但應適量飲用。要滿足日常流質攝取需要，清水是最佳的選擇。

雖然適量飲用茶或咖啡與減低某些慢性疾病風險有關（例如心血管病及二型糖尿病），但是過度飲用可構成一些健康風險，主要與茶和咖啡的咖啡因含量有關：

飲用時添加糖、奶／忌廉或其他調味品，亦可導致體重上升和增加肥胖和相關疾病的風險；因此應盡量不加糖，或選擇少甜款式並以脫脂奶代替全脂奶或忌廉，以減少熱量的攝取。 飲用非常高溫的茶和咖啡可灼傷食道黏膜，飲用前，最好先歇數分鐘，讓飲品由滾燙轉至合適飲用溫度。 飲用太多茶和咖啡可影響某些礦物質的流失或吸收。

一般而言，孕婦和授乳婦女應限制咖啡因的攝取量於：

每日不超過200mg至300mg，兒童則每日不應攝取超過每公斤體重2.5mg至5mg的咖啡因。

