如何天然護肝最有效？必吃9大食物 喝這2飲品更防肝癌！

【護肝食物】脂肪肝、肝硬化等肝病是常見的都市病之一，病情嚴重更有機會惡化成致命的肝癌。有外國專家列出8種具護肝功效的食物，建議日常可以多食用，其中喝2種飲品更能有效預防肝癌發生。

護肝必吃9大食物 喝這2飲品更防肝癌

要預防慢性肝病可以吃甚麼？據《WebMD》報道，有專家列出8大食物，有助保護肝臟，其中常喝2大飲更有降低肝癌風險：

9大護肝食物：

1. 燕麥

燕麥富含膳食纖維，能讓肝臟發揮最佳效能，有助預防肝臟疾病。研究發現，燕麥能幫助肥，特別是針對腹部脂肪的減少。

2. 西蘭花

研究顯示，這種爽脆的蔬菜有助預防非酒精性脂肪性肝病。若覺得清蒸西蘭花過於單調，可將其切絲製成涼拌菜，搭配杏仁片、蔓越莓乾與酸甜油醋汁；亦可與大蒜和少許醋一同烘烤。

3. 咖啡

研究顯示，每天飲用兩至三杯咖啡，能有效保護肝臟免受過量喝酒或不健康飲食造成的損害，部分研究更指出咖啡可能有助降低肝癌發生風險。

4. 綠茶

綠茶富含一種稱為兒茶素的抗氧化劑，研究顯示其具有預防多種癌症的效果，包括肝癌。若自行沖泡熱茶飲用能攝取更豐富的兒茶素，而市售凍茶與即飲式綠茶的兒茶素含量則大幅降低。但需注意適量飲用並避免萃取物形式，因綠茶萃取物與極少數情況下過量飲用綠茶皆曾與肝損傷及肝衰竭案例存在關聯性。

5. 水

維持健康體重是保護肝臟最有效的方法之一，養成以飲用水替代含糖飲品，例如汽水或運動飲品的習慣至關重要。雖然這些甜飲偶爾飲用無妨，但其含有大量多餘熱量，選擇喝水才是最理想的做法。增加水分攝取不僅能預防脫水，更有助於優化肝臟代謝機能。

6. 杏仁

杏仁富含維他命E，有研究顯示這種營養素可能有助於預防非酒精性脂肪性肝病。杏仁對心臟健康有益，建議想吃點心時不妨吃手掌大小份量，或將其加入沙律中進食。

7. 菠菜

富含一種名為穀胱甘肽的強效抗氧化劑，能有效維持肝臟正常運作。菠菜的烹調方法也極為簡單，不僅可作為沙律的絕佳基底，更可搭配大蒜與橄欖油拌炒。

8. 藍莓

藍莓含有多酚類營養素，有助於預防非酒精性脂肪性肝病，這種疾病通常與肥胖和高膽固醇密切相關。若不喜歡藍莓，其他富含多酚的食物還包含黑朱古力、橄欖與李子等選擇。

9. 香草和香料

若想同時保護肝臟與心臟健康，建議在料理中灑上鼠尾草或迷迭香等香草，這些都是富含多酚類物質，更能幫助減少食譜中的鹽分使用量，而肉桂、咖哩粉與孜然等香料也是良好選擇。

忌吃4類食物 有助預防患脂肪肝/肝硬化

除了上述食物有助護肝，專家又列出4類食物，應盡量避免進食，進一步預防脂肪肝和肝硬化等疾病：

1.遠離高脂肪食物

薯條與漢堡這類高脂食物對維持肝臟健康極為不利，過量攝取富含飽和脂肪的食品會加重肝臟代謝負擔，長期可能引發肝臟發炎反應，進而發展成稱為肝硬化。

2.減少攝取糖份

攝取過量糖分將對肝臟造成沉重負擔，因其主要功能之一是將糖分轉化為脂肪儲存。若糖分攝取超標，肝臟會生成過多脂肪並堆積於不該存在的部位，長期下來可能導致非酒精性脂肪性肝病。

3.限制喝酒

過度飲酒會對肝臟造成嚴重損害，長期可能導致肝硬化。即使是偶發的狂飲行為，包括女性單次攝取四杯、男性五杯同樣具有危害性。建議女性每日喝酒量限制在一杯，男性則不超過兩杯，並應向醫生諮詢喝酒習慣對肝臟的影響，醫生可能根據肝臟狀況建議完全戒酒。

4.限制包裝零食

薯片和烘焙食品的問題在於通常含有過量的糖、鹽與脂肪，只要稍加規劃便能透過相對簡單的飲食調整來減少攝取。其中一項有效策略是隨身攜帶少量加工度較低的零食，例如一個蘋果配一小包堅果醬，或是搭配迷你杯鷹嘴豆泥的甜豆莢。

資料來源：《WebMD》

延伸閱讀：自測肝病3大臉部徵兆 長這種痣恐中招？醫生教5招護肝排毒

---

相關文章：

10招消除脂肪肝防8大癌症！醫生大推1種茶逆轉病情 多吃這種蔬菜更降三高

世界肝炎日｜吃湯渣竟傷肝？營養師推介5類天然護肝食物 常見護肝成分哪種最有效？

每日睡太多反傷肝！超過這時間患肝癌風險高1.6倍！哈佛研究揭最佳護肝睡眠時長

肝臟健康｜吃太飽也傷肝？3大行為比捱夜更傷身 恐致肝癌脂肪肝