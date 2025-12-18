心悸翳悶按手1部位可救命？中醫教2招護心按摩 活血化瘀穩定情緒

心肌梗塞不只有即時生命危險，心肌一旦缺血壞死更會引發中風、各種器官衰竭等併發症。中醫師分享2招護心按摩，分別有效活血化瘀、除心火。當出現急性心臟危機時，可以刮手上特定部位急救，在關鍵時刻保護心臟，紓緩翳悶不適。

心悸翳悶按手1部位可救命？中醫教護心按摩活血化瘀

中醫師吳宏乾在《健康2.0》節目中提到，人體手臂有一條名為「心包經」的經絡，中醫理論認為「心包經代心受邪」，意思是心包能代替心臟承受外來傷害，而刺激「心包經」具有活血化瘀、補心氣之功效。因此當患者發生急性心肌梗塞，出現心悸、胸悶時，在就醫途中如果患者還清醒時，可透過刮患者的「心包經」保護心臟，減輕損傷。

做法：

使用手指或刮痧板加上按摩油，從手肘肘窩的曲澤穴一直往下刮，經間使穴、大陵穴、勞宮穴，直至中指尖的中衝穴，刮至皮膚呈粉紅色即可。

此舉除了有急救作用，平時早晚各按5分鐘，也可以作為日常的心臟保養，以預防心肌梗塞。

按摩心經緩和情緒去心火

情緒也會影響心臟，特別是怒氣。吳宏乾醫師建議按摩另一條經絡「心經」：包括少海、靈道、神門、少府和少衝穴，有助緩和情緒，調養心神，改善心火和肝火。早晚各5分鐘，從肘窩內側，順著手臂內側往下刮，一直到尾指尖，幫助養心安神，避免情緒傷及心肝。

心肌梗塞症狀/併發症 不只是胸痛

根據本港醫管局資料，急性心肌梗塞（AMI）普遍稱為「心臟病發」，通常是由動脈粥樣硬化和冠狀動脈血栓引起的，而沒有血液供應的心肌就無法正常運作，並開始壞死。

急性心肌梗塞症狀

典型症狀：心口痛和胸部不適，有時更會延伸到下顎和左臂，冒汗和呼吸困難。

非典型症狀：如消化不良和頭暈。

有時，心臟驟停亦可能是急性心肌梗塞的首發症狀。

急性心肌梗塞併發症

併發症：心肌壞死和功能失效，嚴重時會導致心源性休克和急性心臟衰竭。壞死的心肌可導致心律不正或心臟結構破裂而造成的心包填塞、急性二尖瓣倒流或急性心室間膈缺損。所有這些情況都有即時生命危險及增加中風或其他器官衰竭的機會。

長期影響：患者心臟受到不同程度的損傷，急性心肌梗塞的倖存者其患上慢性心臟衰竭、心律不正和中風等的風險會增加。

延伸閱讀：高血壓易致中風心肌梗塞 專家票選13種食物護血管

---

相關文章

男子冬天一開窗即心肌梗塞險死 醫生揭4大風險因素全中 有8症狀速求醫

必做2動作1分鐘降血壓！防中風/心肌梗塞 如何在家輕鬆做？

30歲男打邊爐後心肌梗塞倒地險死 醫生揭吃火鍋2大致命因素

林俊傑JJ自爆心臟出問題 醫生拆解病情輕重 盤點40歲後常見3大心臟病