Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

蜜粉推介｜日本《LDK》評測10款人氣產品 5款獲A級 可修飾毛孔/持久度高！

保健養生
更新時間：15:00 2026-02-28 HKT
發佈時間：15:00 2026-02-28 HKT

【蜜粉推介】蜜粉是遮蓋毛孔和防止脫妝的必備化妝品。日本雜誌《LDK》測試市面10款蜜粉，當中包括「Sofina」、「LANEIGE」及「wakemake」等熱門品牌，全面對比各款產品的妝感、持久度和使用感，最終有5款產品獲A級。

日本《LDK》評測10款蜜粉 5款獲A級

《LDK》於2025年公布10款蜜粉的測試結果，其中3大評分標準如下：

  • 妝感：化妝師會根據產品修飾毛孔和美化皮膚的能力、以及粉末品質和使用後的皮膚質地來評判其效果。
  • 持久度：我們將蜜粉塗抹在易溶的粉底液上，然後塗抹人工油脂並進行蒸氣測試，以測試其持久度。
  • 使用感：監測員對容器的易用性進行評分，包括打開及取粉的難易程度以及配件的易用性。

《LDK》指，整體評分著重於妝效，尤其是毛孔修飾的能力。

LDK實測：10款蜜粉使用效果及評價⬇⬇⬇

LDK評測蜜粉完整名單：

  • 第10位（2.90分）C級：DAISY DOLL by MARY QUANT（日圓¥1540，約HK$80）
  • 第9位（3.13分）C級：Curumy絲滑貼身UV蜜粉（日圓¥3630，約HK$189）
  • 第8位（3.40分）B級：Clear Last Lucent Cover Powder（日圓¥1450，約HK$75）
  • 第7位（3.63分）B級：wakemake ステイフィクサーマルチカラーパウダー/02 ライトスキン（日圓¥2750，約HK$143）
  • 第6位（3.67分）B級：muice Loose Powder（日圓¥990，約HK$51）
  • 第5位（4.00分）A級：LANEIGE ネオ トーンアップ フィニッシュパウダー（日圓¥3300，約HK$171）
  • 第4位（4.04分）A級：tfit Translucent Set Finishing Powder（日圓¥1760，約HK$91）
  • 第3位（4.23分）A級：Luna Pro Photo Finisher Pact（日圓¥2750，約HK$143）
  • 第2位（4.33分）A級：THE FLOWER SHOP蜜粉（日圓¥2750，約HK$143）
  • 第1位（4.33分）A級：Sofina Primavista smooth lasting loose powder（日圓¥2390，約HK$124）

《LDK》評測冠軍蜜粉有何優點？

在各款產品中，「DAISY DOLL by MARY QUANT」獲得最後一名，《LDK》測試員指，「DAISY DOLL by MARY QUANT」的持久度非常出色。它的珠光效果很明顯，甚至凸顯肌膚瑕疵，而且容器使用起來很麻煩，內蓋很難打開，粉末四處飛濺。

「Sofina Primavista smooth lasting loose powder」排名第1位，獲得Best Buy的稱號。這款散粉帶有淡淡的粉色調，可讓肌膚呈現通透健康的光澤。《LDK》測試員指，這款散粉品質卓越，完美貼合肌膚，在測試中也展現出極佳的持久力，而且大容量容器方便使用，是一大亮點。

資料來源：日本雜誌《LDK the Beauty》

延伸閱讀：美白眼霜推介｜日本《LDK》評測7款人氣產品 6款獲A級 有效保濕去黑眼圈！

---

相關文章：

防水防曬推介2024｜日本《LDK》實測10款熱門防曬產品 3款獲A級美白防UV Anessa/Bioré/Nivea排第幾？

掛耳咖啡推介｜日本《LDK》評測23款有3款獲A+級 Starbucks排第2 Muji排最尾？

眼藥水推介｜日本《LDK》評測13款乾眼症眼藥水 樂敦/獅王獲A級最平$22 戴隱形眼鏡可用

護髮乳推介｜日本《LDK》評測35款人氣產品 13款獲A級 PANTENE排最尾？

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
中電新一輪「基層家庭電費補助計劃」3.2開始申請！4類人合資格 長者有份 最高獲$1000津貼
00:56
中電新一輪「基層家庭電費補助計劃」3.2開始申請！4類人合資格 長者有份 最高獲$1000津貼
生活百科
2026-02-27 13:03 HKT
拒接3字頭電話隨時後悔？留意醫院來電特定「字頭」 網民提醒勿錯過：連續打嚟就好聽
拒接3字頭電話隨時後悔？留意醫院來電特定「字頭」 網民提醒勿錯過：連續打嚟就好聽
生活百科
2026-02-27 14:47 HKT
毛坯房當工業風直接住 年輕夫婦為慳錢 零裝修住2年「安穩就很知足」
毛坯房當工業風直接住 年輕夫婦為慳錢 零裝修住2年「安穩就很知足」
家居裝修
9小時前
堅尼地城臨海新地標KENNEDY BAY海嵎即將登場 3分鐘接駁港鐵 坐擁中西區名校網
地產資訊
2026-02-27 13:00 HKT
01:00
深水埗嫖客暈倒死亡 揭妓女藏吸毒工具被捕
突發
3小時前
佔用他人車頭當枱擺重嘢 車主勁心痛公審尖沙咀兩長髮女 再爆出另一自私惡行｜Juicy叮
佔用他人車頭當枱擺重嘢 車主勁心痛公審尖沙咀兩長髮女 再爆出另一自私惡行｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
前TVB「樓后」離港生活自爆對一人有虧欠 放下花旦面子學新事物 進駐豪宅環境清幽：唔想出街
前TVB「樓后」離港生活自爆對一人有虧欠 放下花旦面子學新事物 進駐豪宅環境清幽：唔想出街
影視圈
6小時前
01:06
北角搶巴士內地男報稱患愛滋病 城巴車長糾纏間衣服染血送院檢查
突發
10小時前
伊朗局勢︱以色列宣佈襲擊伊朗　最高領袖辦公室附近遇襲︱不斷更新
即時國際
44分鐘前
翁靜晶憶曾目擊徐少強偷食 雪梨無悔昔日戀情 爆《A計劃》黃曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫
翁靜晶憶曾目擊徐少強偷食 雪梨無悔昔日戀情 爆《A計劃》黃曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫
影視圈
18小時前