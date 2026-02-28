蜜粉推介｜日本《LDK》評測10款人氣產品 5款獲A級 可修飾毛孔/持久度高！

【蜜粉推介】蜜粉是遮蓋毛孔和防止脫妝的必備化妝品。日本雜誌《LDK》測試市面10款蜜粉，當中包括「Sofina」、「LANEIGE」及「wakemake」等熱門品牌，全面對比各款產品的妝感、持久度和使用感，最終有5款產品獲A級。

日本《LDK》評測10款蜜粉 5款獲A級

《LDK》於2025年公布10款蜜粉的測試結果，其中3大評分標準如下：

妝感 ：化妝師會根據產品修飾毛孔和美化皮膚的能力、以及粉末品質和使用後的皮膚質地來評判其效果。

：化妝師會根據產品修飾毛孔和美化皮膚的能力、以及粉末品質和使用後的皮膚質地來評判其效果。 持久度 ：我們將蜜粉塗抹在易溶的粉底液上，然後塗抹人工油脂並進行蒸氣測試，以測試其持久度。

：我們將蜜粉塗抹在易溶的粉底液上，然後塗抹人工油脂並進行蒸氣測試，以測試其持久度。 使用感：監測員對容器的易用性進行評分，包括打開及取粉的難易程度以及配件的易用性。

《LDK》指，整體評分著重於妝效，尤其是毛孔修飾的能力。

LDK實測：10款蜜粉使用效果及評價⬇⬇⬇

LDK評測蜜粉完整名單：

第10位（2.90分）C級：DAISY DOLL by MARY QUANT（日圓¥1540，約HK$80）

第9位（3.13分）C級：Curumy絲滑貼身UV蜜粉（日圓¥3630，約HK$189）

第8位（3.40分）B級：Clear Last Lucent Cover Powder（日圓¥1450，約HK$75）

第7位（3.63分）B級：wakemake ステイフィクサーマルチカラーパウダー/02 ライトスキン（日圓¥2750，約HK$143）

第6位（3.67分）B級：muice Loose Powder（日圓¥990，約HK$51）

第5位（4.00分）A級：LANEIGE ネオ トーンアップ フィニッシュパウダー（日圓¥3300，約HK$171）

第4位（4.04分）A級：tfit Translucent Set Finishing Powder（日圓¥1760，約HK$91）

第3位（4.23分）A級：Luna Pro Photo Finisher Pact（日圓¥2750，約HK$143）

第2位（4.33分）A級：THE FLOWER SHOP蜜粉（日圓¥2750，約HK$143）

第1位（4.33分）A級：Sofina Primavista smooth lasting loose powder（日圓¥2390，約HK$124）

《LDK》評測冠軍蜜粉有何優點？

在各款產品中，「DAISY DOLL by MARY QUANT」獲得最後一名，《LDK》測試員指，「DAISY DOLL by MARY QUANT」的持久度非常出色。它的珠光效果很明顯，甚至凸顯肌膚瑕疵，而且容器使用起來很麻煩，內蓋很難打開，粉末四處飛濺。

「Sofina Primavista smooth lasting loose powder」排名第1位，獲得Best Buy的稱號。這款散粉帶有淡淡的粉色調，可讓肌膚呈現通透健康的光澤。《LDK》測試員指，這款散粉品質卓越，完美貼合肌膚，在測試中也展現出極佳的持久力，而且大容量容器方便使用，是一大亮點。

資料來源：日本雜誌《LDK the Beauty》

延伸閱讀：美白眼霜推介｜日本《LDK》評測7款人氣產品 6款獲A級 有效保濕去黑眼圈！

---

相關文章：

防水防曬推介2024｜日本《LDK》實測10款熱門防曬產品 3款獲A級美白防UV Anessa/Bioré/Nivea排第幾？

掛耳咖啡推介｜日本《LDK》評測23款有3款獲A+級 Starbucks排第2 Muji排最尾？

眼藥水推介｜日本《LDK》評測13款乾眼症眼藥水 樂敦/獅王獲A級最平$22 戴隱形眼鏡可用

護髮乳推介｜日本《LDK》評測35款人氣產品 13款獲A級 PANTENE排最尾？