蜜粉推介｜日本《LDK》評測10款人氣產品 5款獲A級 可修飾毛孔/持久度高！
更新時間：15:00 2026-02-28 HKT
【蜜粉推介】蜜粉是遮蓋毛孔和防止脫妝的必備化妝品。日本雜誌《LDK》測試市面10款蜜粉，當中包括「Sofina」、「LANEIGE」及「wakemake」等熱門品牌，全面對比各款產品的妝感、持久度和使用感，最終有5款產品獲A級。
日本《LDK》評測10款蜜粉 5款獲A級
《LDK》於2025年公布10款蜜粉的測試結果，其中3大評分標準如下：
- 妝感：化妝師會根據產品修飾毛孔和美化皮膚的能力、以及粉末品質和使用後的皮膚質地來評判其效果。
- 持久度：我們將蜜粉塗抹在易溶的粉底液上，然後塗抹人工油脂並進行蒸氣測試，以測試其持久度。
- 使用感：監測員對容器的易用性進行評分，包括打開及取粉的難易程度以及配件的易用性。
《LDK》指，整體評分著重於妝效，尤其是毛孔修飾的能力。
LDK實測：10款蜜粉使用效果及評價⬇⬇⬇
LDK評測蜜粉完整名單：
- 第10位（2.90分）C級：DAISY DOLL by MARY QUANT（日圓¥1540，約HK$80）
- 第9位（3.13分）C級：Curumy絲滑貼身UV蜜粉（日圓¥3630，約HK$189）
- 第8位（3.40分）B級：Clear Last Lucent Cover Powder（日圓¥1450，約HK$75）
- 第7位（3.63分）B級：wakemake ステイフィクサーマルチカラーパウダー/02 ライトスキン（日圓¥2750，約HK$143）
- 第6位（3.67分）B級：muice Loose Powder（日圓¥990，約HK$51）
- 第5位（4.00分）A級：LANEIGE ネオ トーンアップ フィニッシュパウダー（日圓¥3300，約HK$171）
- 第4位（4.04分）A級：tfit Translucent Set Finishing Powder（日圓¥1760，約HK$91）
- 第3位（4.23分）A級：Luna Pro Photo Finisher Pact（日圓¥2750，約HK$143）
- 第2位（4.33分）A級：THE FLOWER SHOP蜜粉（日圓¥2750，約HK$143）
- 第1位（4.33分）A級：Sofina Primavista smooth lasting loose powder（日圓¥2390，約HK$124）
《LDK》評測冠軍蜜粉有何優點？
在各款產品中，「DAISY DOLL by MARY QUANT」獲得最後一名，《LDK》測試員指，「DAISY DOLL by MARY QUANT」的持久度非常出色。它的珠光效果很明顯，甚至凸顯肌膚瑕疵，而且容器使用起來很麻煩，內蓋很難打開，粉末四處飛濺。
「Sofina Primavista smooth lasting loose powder」排名第1位，獲得Best Buy的稱號。這款散粉帶有淡淡的粉色調，可讓肌膚呈現通透健康的光澤。《LDK》測試員指，這款散粉品質卓越，完美貼合肌膚，在測試中也展現出極佳的持久力，而且大容量容器方便使用，是一大亮點。
資料來源：日本雜誌《LDK the Beauty》
