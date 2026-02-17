多抱孫子更健康！銀髮族必學7招居家訓練增強肌肉力量 拜年走訪親友不氣喘

大年初一、初二，大家都會出動拜年、拜訪親友，特別是讓長輩們抱抱可愛的孫子孫女，樂也融融。有醫生指出，長者抱孫或做一些簡單的家務有益他們的健康，最好是把運動訓練融入日常生活，不需要複雜的器材，也能輕鬆增加身體活動量，增強肌肉力量，減低受傷或者患上各種慢性病的風險。銀髮族也能越練越強。

多抱孫子更健康！銀髮族必學7招居家訓練增強肌肉

遺傳優生科醫生張家銘在Facebook專頁發文指，「運動是最好的藥」不只是口號，而是有科學數據支持的事實。特別是阻力訓練，能促進肌肉攝取葡萄糖、改善血脂、降低血壓，與藥物相輔相成，甚至有機會使患者得以減少藥物劑量。

他表示，今年發表在《European Heart Journal Open》的一篇系統性回顧與統合分析，整合了59項隨機對照試驗、超過1800位成年人，涵蓋第2型糖尿病、高血壓、高膽固醇及肥胖族群。結果發現，只要持續做阻力訓練，無論是低強度、中強度、高強度，還是循序增加重量的漸進強度，都能有效改善心血管危險因子，包括糖化血色素、血壓、低密度膽固醇及腰臀比。

血糖控制：中強度訓練可讓糖化血色素平均下降0.40%，高強度更可降低0.81%。

降血壓：漸進強度的效果最驚人，收縮壓平均下降14.7mmHg，幅度在臨床上足以明顯減少中風和心臟病的風險。

降低低密度脂蛋白膽固醇：低強度與漸進強度同樣具有顯著效果。

改善腰臀比：以高強度與漸進強度最為突出。

如何進行居家阻力訓練？

不用複雜器材 漸進強度居家阻力訓練

張家銘醫生表示，很多人一聽到「阻力訓練」，可能第一時間都會想起在健身室舉啞鈴和槓鈴，但其實完全可以把訓練融入日常生活。只要有肌肉對抗重量，就是阻力訓練的一部分。例如舉起滿滿的菜籃、抱孫子、搬米袋，甚至是在椅子上重複起身坐下、深蹲、掌上壓等；家裡的水瓶、彈力帶、甚至自體重量，也都是很好的舉重工具。建議從覺得「稍微吃力但還能完成」的重量或動作開始，每周2-3次，每次15-30分鐘，當動作變得輕鬆時，再慢慢增加重量或次數。如此循序漸進的方式，就是漸進強度的訓練，既有更好的降壓與降脂效果，又能降低受傷風險。

尤其是年紀較大、有慢性病或剛開始運動的人，先從低強度開始，在專業教練或醫生的指導下慢慢提升。對於血糖或血壓偏高的人來說，這樣的訓練模式比起突然開展高強度運動來得安全也更容易持續。

阻力訓練降血壓/血糖數周可見效

阻力訓練動作不只鍛鍊外型，還能保護心臟和血管。只要持續幾周到幾個月，每天量血壓的人會發現數字慢慢下降，尤其是漸進式訓練最明顯。每3-6個月的抽血檢查，也會發現糖化血色素和低密度脂蛋白膽固醇的數值逐步改善。腰圍縮小、褲頭變鬆，這些都是腰臀比下降的直接證據，代表內臟脂肪正在減少，心血管的壓力也跟著降低。

如果想讓訓練效果更上一層樓，飲食與作息同樣重要。多吃蔬菜、水果和優質蛋白質，減少精製糖與過多鹽分，都能降低血糖與血壓。規律睡眠與避免熬夜，則能讓荷爾蒙與代謝更穩定，讓訓練成果不會被浪費。

