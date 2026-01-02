不是橄欖油！醫生揭這款油防脂肪肝/降血糖 每日吃30克3個月見效

說到健康好油，不少人都會想到橄欖油。不過有醫生引述研究指，有一款好油的的穩血糖功效，甚至比橄欖油、芥花籽油、葵花籽油優秀，有效預防糖尿病、脂肪肝，而且只要每天攝取約30g就有效！

這款油防脂肪肝/降血糖 每日吃30克見效

胃腸肝膽科醫生錢政弘在個人Facebook專頁分享指，相比橄欖油、芥花籽油、亞麻籽油等，這一種好油在控血糖的表現更會突出。他引述一項刊登在《BMC Nutrition》的新研究指，研究中這種好油的的控血糖表現，遠遠超過葵花籽油：

研究有何發現？

研究團隊將60位患脂肪肝女性參加者分成2組、進行臨床隨機試驗，有以下發現：

2組人每日各吃30g麻油或葵花籽油，搭配低卡飲食，持續12周；

麻油組及葵花籽油油組參加者都成功變瘦；

麻油組的血糖控制比葵花籽油組更佳，在空腹血糖（FBG）、空腹胰島素（FSI）、胰島素阻抗（HOMA-IR）及胰島β細胞功能（HOMA-β）數值都表現出色。

麻油組 葵花籽油組 空腹血糖（FBG） 下降18.2mg/dL 下降4.3mg/dL 空腹胰島素（FSI） 下降3.2µIU/mL 下降0.5µIU/mL 胰島素阻抗（HOMA-IR） 下降1.4 下降0.3 胰島β細胞功能（HOMA-β） 提升15.6 提升3.2

錢醫生指，麻油不只是「減肥時的調味料」，更能有效降低血糖、改善胰島素效率，增強胰島β細胞功能，或有效延緩及預防糖尿病。

防糖尿病｜為甚麼芝麻油可穩血糖/防脂肪肝？

錢醫生解釋，過去多項研究均指麻油在血糖控制上特別突出，麻油主要透過以下3個方式幫助控制血糖：

1. 代謝途徑

麻油單元不飽和脂肪酸（MUFA）能保護胰島β細胞、改善胰島素敏感度，並調節脂質代謝基因，減少胰島素阻抗。

2. 荷爾蒙途徑

麻油單元不飽和脂肪酸（MUFA）可刺激升糖素樣肽-1（GLP-1）分泌，促進胰島素釋放，並增強胰島β細胞功能。

3. 抗氧化途徑

芝麻素、維他命E等抗氧化物能清除自由基，保護胰島β細胞，促進葡萄糖攝取與胰島素分泌。

麻油富含抗氧化物 防脂肪肝

錢醫生建議有脂肪肝的人最好適量攝取芝麻或芝麻油，因為芝麻富含維他命E，有助改善肝臟發炎、減少肝細胞受損；同時還含有多種木酚素，例如芝麻素、芝麻林和芝麻酚，能抗氧化及穩定血糖。

高溫或破壞麻油營養 醫生推薦3招健康食法

錢醫生提醒大家，上述研究是以麻油「冷用」為基準，沒有用以煎炸煮熱。為了避免高溫破壞麻油內的芝麻素、維他命E等營養素，大家食用麻油時可採取以下3招：

淋在沙律上 拌在飯或麵條內 加在煮好的菜餚上

脂肪肝6大常見症狀 可演變為肝硬化/肝癌

本港約有逾100萬人患有脂肪肝。脂肪肝分為「酒精性脂肪肝」、「非酒精性脂肪肝」。根據衞生署資料，脂肪肝（或脂肪性肝病）是指有過多脂肪在肝細胞內聚積。脂肪肝的形成亦與肥胖、胰島素耐受性、糖尿病、高血脂和高血壓有密切關連。

「非酒精性脂肪肝」是指一系列與肝臟細胞積聚過多脂肪（超過肝臟容積的5%）有關的肝臟疾病。脂肪積聚的成因與飲酒過量或其他繼發性因素（例如藥物或先天性代謝缺陷）無關。當中，脂肪肝有6種常見症狀，包括：

食慾不振

噁心

嘔吐

右上腹不適

疲勞

如果病情嚴重時，可能導致肝臟發大

若不及時改善，脂肪肝可演變為肝硬化或肝癌。要準確診斷是否患有脂肪肝，就要接受影像檢查，例如超聲波、電腦掃瞄、磁力共振造影等，或進行肝穿刺活組織檢查。

糖尿病8大初期症狀

據本港醫管局的數據顯示，本港約有70萬名糖尿病患者，佔總人口約10%，即每10名港人便有1人是糖尿病患者。糖尿病更有年輕化趨勢，年齡35歲以下人士有2%發病。根據世界衞生組織的準則，如空腹血糖大過或等於7 mmol/L，或餐後2小時血糖高於11.1 mmol/L的人士，則可判斷為患上「糖尿病」。空腹的定義為禁食8小時以上。當中，糖尿病主要可分兩大類型，並會出現以下常見症狀：

第1型糖尿病（胰島素依賴型）

病因：胰臟內製造胰島素的細胞遭受破壞，不能製造胰島素。

原因：與遺傳、自身免疫系統出現毛病或環境因素有關。

第2型糖尿病（非胰島素依賴型）

病因：最常見的類型，體內的胰島素分泌正常或相對些微減少，但胰島素不能發揮功能，病因是身體對胰島素產生抗拒性。

原因：與遺傳、不良飲食習慣、體形肥胖或缺乏運動有關。

糖尿病者初期常見徵狀

經常口渴 小便頻密 感到飢餓 體重下降 容易疲倦 視力模糊 傷口不易癒合 皮膚痕癢，女性或會出現陰部發癢的情況

資料來源：胃腸肝膽科醫生錢政弘、衞生署、醫管局

專家履歷：錢政弘醫生

現為台灣基隆長庚紀念醫院胃腸肝膽科助理教授級主治醫生、肝病防治中心主任。專長為肝病治療及消化道內視鏡檢查。

延伸閱讀：2年逆轉脂肪肝減近40磅 醫生公開一日三餐餐單 早餐必喝3飲品

---

相關文章：

脂肪肝｜啤酒肚是脂肪肝徵兆？醫生教4招逆轉防肝硬化 出現10徵狀恐太遲

糖尿病人只能喝水？營養師推介5大茶飲穩血糖 這種更護腦/防心臟病

改善糖尿病必吃10種蔬菜 這種被封「降血糖之王」 進食依1順序效果加倍！

「新四高」與癌症同樣危險？終生洗腎風險恐高90%！醫生揭常吃5類食物高危