按耳朵1分鐘有效降血壓！專家教耳朵按摩法8招 如何用紙巾自測力度？

按摩耳朵都可降血壓？有專家分享一套「1分鐘耳朵操」，靠簡單按壓耳朵多個穴位，可達降血壓、提升免疫力，緩解肩頸痛、腰痛等功效，到底應如何按壓耳穴最有效？

按耳朵1分鐘有效降血壓！專家教耳朵按摩法8招

根據《介護ポストセブン》報道，日本護士兼腳底按摩專家市野沙織（市野さおり）分享「1分鐘耳朵按摩術」，無需工具或用力，只需用手指輕柔地按摩1分鐘，已可達到降血壓/增免疫力等功效：

8招耳朵按摩術：

1. 提升免疫力耳穴

放鬆全耳、溫暖全身，可增強免疫系統。此穴可刺激「腎上腺」分泌激素，調節血壓、血糖、水鹽平衡，促進新陳代謝。

對應部位：腎上腺

步驟：

用食指與拇指捏住圖示「腎上腺」的內外兩側。 以打圈形式，輕柔捏壓。

2. 舒緩肩頸痛耳穴

頸梗膀痛有時可能是由較遠的部位引起的，如手腕、手臂等。此2穴（耳輪及耳垂）可刺激包含肩膀、上臂、手腕的「上肢整體反射區」。

對應部位1：肩、上臂、手腕

步驟：

拇指與食指捏住耳輪的內外兩側。 以輕柔力道由下往上揉捏，鬆解皮膚與軟骨黏連。

對應部位2：頭部

步驟：

拇指與食指捏住耳垂的內外兩側。 輕柔揉捏。

3. 舒緩腰痛耳穴

針對久坐、運動不足引起的腰痛，放鬆頸椎、薦骨、腰尾椎，促進腰部肌群血流並發送恢復彈性訊號。推薦早晨賴床時按摩耳穴。

對應部位：頸椎、薦骨、腰尾椎

步驟：

用拇指沿圖示凹陷藍色區域，向上推壓揉捏。

4. 舒緩偏頭痛耳穴

內耳（鼓膜、半規管）對天氣、飲食敏感可能誘發偏頭痛，或因腦血管擴張、副交感神經過度活躍引發。需強刺激交感神經10秒、使腦血管收縮。此動作需做雙耳。

對應部位：交感神經（耳輪起始凹陷處）

步驟：

拇指與食指用力捏住圖示「耳輪起始凹陷處」內外兩側。 用最大力道捏住10秒。

5. 調節高血壓耳穴

耳部有很多影響影響血壓調節的神經，高血壓患者宜多進行耳部按摩。以降血壓為目標人士，請用輕柔力道放鬆血壓點與頭部耳穴。

對應部位1：血壓點（圖示凹陷處）

步驟：

拇指與食指捏住凹陷處內外兩側 以弱力道緩慢揉捏，鬆解皮膚與軟骨黏連。

對應部位2：頭部（耳垂）

步驟：

拇指與食指捏住耳垂內外兩側，輕柔揉捏。

6. 改善尿頻耳穴

對膀胱與腎臟反射區施以較強刺激，可以幫助恢復收縮力與體內平衡。對膀胱炎亦有效，建議有困擾者，每日1次、雙耳進行。

對應部位：膀胱、腎臟

步驟：

用食指朝鼻樑方向（頭骨側）按壓各反射區。 以打圈形式揉捏。

7. 改善便秘耳穴

針對運動不足、體寒、膳食纖維補充均無效的便秘，需以強力道刺激大腸、小腸反射區。壓力型便秘者，放鬆耳部亦有助放鬆精神。

對應部位：大腸、小腸

步驟：

用食指朝下方按壓圖示凹陷處。 以打圈形式揉捏。

8. 舒緩眼睛疲勞耳穴

過度用眼者刺激眼部反射區，可促進優質黏膜生成。此外，有耳洞者請注意清潔，污垢可能加劇眼疲勞、乾眼或影響視力。

對應部位：眼睛

步驟：

拇指與食指捏住圖示部位內外兩側。 輕柔揉捏放鬆。

每次按1分鐘即可 先用紙巾自測力度

她提醒，因耳穴鄰近大腦，如果過度刺激或損傷血管神經，建議每次按摩勿超過1分鐘。力道方面，主要以輕柔力道為主，僅在偏頭痛、頻尿、便秘耳穴使用較強力道，力度參考標準如下：

輕柔力道：可想像為用拇指與食指搓開雙層紙巾成單層般；

強力道：可想像為用紙布捲成紙繩的力度。

資料來源：《介護ポストセブン》

延伸閱讀：更年期後血壓易升高！研究揭每日做1輕鬆動作 不用運動3個月降血壓

