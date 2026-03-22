10個「1分鐘保健習慣」 踮腳尖有效去水腫 專家教睡前簡單儀式加快入睡改善失眠

現代人生活忙碌，有專家分享10個超簡單保健習慣，每日只需要短短1分鐘，就能達到紓緩身心、去水腫、改善睡眠質素、護眼等功效。上班、等紅綠燈或等車的時間也能做！

專家大推10個「1分鐘保健習慣」睡前做1事放鬆身心更好眠

根據日媒《サンキュ！》報道，日本草藥師兼護士「けいこ」表示，不要因為沒時間就放棄照顧自己，即使是1分鐘的空閒時間，也要用心呵護自己，積少成多，為未來的身心健康做足儲備。她列舉了10件健康小習慣，持之以恆就能看到身體變得越來越好！

1分鐘就能做的10個健康習慣

1. 等待時做抬腳練習

雙腳分開與肩同寬，慢慢抬起然後放下腳跟。這項運動有助保持下肢肌肉力量，防止腫脹，促進血液循環。注意保持平衡，不要搖晃或跌倒。

２. 凝視遠方

長時間看手機或其他眼前的物品時，眼睛聚焦於近處，眼周肌肉容易疲勞。凝視遠方可以放鬆眼部肌肉，緩解眼部疲勞。

3. 多笑

笑對於舒緩壓力和恢復活力非常有效。

4. 舞動身體

跳舞能釋放緊張和壓力。

5. 走動時大幅擺動臀部

大幅度活動臀部有助促進新陳代謝，改善血液循環。

6. 喝健康茶

一邊喝著自己喜歡的茶，一邊做家事、煮飯。尤其推介一些富含抗氧化成分的健康茶，例如黑豆茶，可放鬆身心。在容易中暑的季節，多喝水亦尤其重要。

7. 經常轉動腳踝

腳踝周圍有些可以促進水分代謝的穴位。如果你擔心腳腫，可以經常轉動腳踝放鬆。等紅綠燈時或是坐著可這樣做。

8. 閉目養神一分鐘

研究發現，光是閉上眼睛，阻斷透過眼睛接收到的訊息，就能有效地讓大腦休息。

9. 睡前深呼吸

睡前深呼吸可以放鬆身心，讓身體更容易開啟睡眠開關，從而提高睡眠品質。

10. 記得今天讓你開心的一件事

睡前找到讓自己開心的方法，就能以正面的態度結束一天。

延伸閱讀：9大懶人習慣防腎病 睡足幾小時可降洗腎風險？晚餐前做1件事護腎更穩血糖

---

相關文章：

每晚少睡幾小時洗腎風險增2倍？ 專家教3招護腎 這樣洗澡也有效！

83歲保健博士教長壽秘笈 每日必做手指操+舌頭操 活化大腦防失智

專家教每周必做3招長壽運動 刷牙時動一動腳 訓練平衡抗衰老

飲咖啡比茶更能延壽！哈佛30年研究證：70歲後無腦退化、慢性病機率更高！