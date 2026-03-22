10個「1分鐘保健習慣」 踮腳尖有效去水腫 專家教睡前簡單儀式加快入睡改善失眠
更新時間：10:00 2026-03-22 HKT
發佈時間：10:00 2026-03-22 HKT
發佈時間：10:00 2026-03-22 HKT
現代人生活忙碌，有專家分享10個超簡單保健習慣，每日只需要短短1分鐘，就能達到紓緩身心、去水腫、改善睡眠質素、護眼等功效。上班、等紅綠燈或等車的時間也能做！
專家大推10個「1分鐘保健習慣」睡前做1事放鬆身心更好眠
根據日媒《サンキュ！》報道，日本草藥師兼護士「けいこ」表示，不要因為沒時間就放棄照顧自己，即使是1分鐘的空閒時間，也要用心呵護自己，積少成多，為未來的身心健康做足儲備。她列舉了10件健康小習慣，持之以恆就能看到身體變得越來越好！
1分鐘就能做的10個健康習慣
1. 等待時做抬腳練習
雙腳分開與肩同寬，慢慢抬起然後放下腳跟。這項運動有助保持下肢肌肉力量，防止腫脹，促進血液循環。注意保持平衡，不要搖晃或跌倒。
２. 凝視遠方
長時間看手機或其他眼前的物品時，眼睛聚焦於近處，眼周肌肉容易疲勞。凝視遠方可以放鬆眼部肌肉，緩解眼部疲勞。
3. 多笑
笑對於舒緩壓力和恢復活力非常有效。
4. 舞動身體
跳舞能釋放緊張和壓力。
5. 走動時大幅擺動臀部
大幅度活動臀部有助促進新陳代謝，改善血液循環。
6. 喝健康茶
一邊喝著自己喜歡的茶，一邊做家事、煮飯。尤其推介一些富含抗氧化成分的健康茶，例如黑豆茶，可放鬆身心。在容易中暑的季節，多喝水亦尤其重要。
7. 經常轉動腳踝
腳踝周圍有些可以促進水分代謝的穴位。如果你擔心腳腫，可以經常轉動腳踝放鬆。等紅綠燈時或是坐著可這樣做。
8. 閉目養神一分鐘
研究發現，光是閉上眼睛，阻斷透過眼睛接收到的訊息，就能有效地讓大腦休息。
9. 睡前深呼吸
睡前深呼吸可以放鬆身心，讓身體更容易開啟睡眠開關，從而提高睡眠品質。
10. 記得今天讓你開心的一件事
睡前找到讓自己開心的方法，就能以正面的態度結束一天。
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