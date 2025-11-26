DHA補腦護心降50%猝死風險 10款魚類含量大比拼  這種魚擊敗三文魚/秋刀魚奪冠！

Omega-3中的DHA有助護腦降血脂，不少人都會透過進食魚類攝取DHA。有營養師列出10款常見魚類的DHA含量，當中有一種魚更擊敗DHA含量豐富的三文魚及秋刀魚，成功在DHA魚類排行榜中奪冠！

10款魚類DHA大比拼 三文魚三甲不入！

營養師呂孟凡在個人Facebook專頁發文，整合以下10種魚類的DHA含量，並作出排名：

10種魚類DHA含量排名：

第10位：黑䱛

每份39g

熱量（kcal/份）：58

脂肪（g/份）：8

DHA（mg/份）：498

第9位：土魠 / 康氏馬加鰆（切片、去皮）

每份38g

熱量（kcal/份）：72

脂肪（g/份）：12.5

DHA（mg/份）：510

第8位：柳葉魚

每份47g

熱量（kcal/份）：48

脂肪（g/份）：4.4

DHA（mg/份）：546

第7位：鰆魚卵

每份30g

熱量（kcal/份）：57

脂肪（g/份）：10.2

DHA（mg/份）：690

第6位：大西洋三文魚腩肉

每份43g

熱量（kcal/份）：149

脂肪（g/份）：31

DHA（mg/份）：691

第5位：海鱺魚片

每份36g

熱量（kcal/份）：96

脂肪（g/份）：20.1

DHA（mg/份）：735

第4位：星斑真鯧（花鯧）

每份45g

熱量（kcal/份）：96

脂肪（g/份）：16.3

DHA（mg/份）：746

第3位：鮟鱇魚肝

每份51g

熱量（kcal/份）：70

脂肪（g/份）：8.6

DHA（mg/份）：765

第2位：秋刀魚

每份37g

熱量（kcal/份）：103

脂肪（g/份）：21.8

DHA（mg/份）：949

第1位：鯖魚（生）

每份49g

熱量（kcal/份）：203

脂肪（g/份）：39.4

DHA（mg/份）：2195

甚麼是DHA？對身體有何好處？

營養師呂孟凡指，DHA（二十二碳六烯酸、Docosahexaenoic Acid）是一種omega-3脂肪酸多元不飽和脂肪酸，分子中有22個碳和6個雙鍵，主要存在於油脂較多的魚類中，如三文魚、鯖魚、秋刀魚等。人體可以從亞麻油酸（植物來源的Omega-3）少量合成EPA，但效率有限，因此建議從食物中直接攝取。DHA有以下3大功效：

DHA功效｜有益腦部發展與認知功能

補充DHA對嬰兒腦部的生長與功能發展不可或缺；DHA也被研究證實對於成人維持正常腦部功能有重要作用，飲食中攝取足夠的DHA能夠提升學習能力，而缺乏DHA則有機會導致學習障礙。

DHA功效｜防心臟病/降血脂/降猝死風險

有研究顯示，攝取魚類可顯著降低心肌梗塞導致的猝死風險。每日從魚類攝取200mg DHA，猝死風險可降約50%，DHA是魚類中發揮作用的主要成分，魚油不僅能降低血中三酸甘油脂、減少血栓形成，也能預防心律不正。

DHA功效｜防失智/腦退化/防多種疾病

大腦中DHA含量下降，與老年認知退化及偶發性阿茲海默症的發病有關。另外，缺乏DHA可能導致胎兒酒精症候群（FAS）、注意力不足過動症（ADHD）、囊性纖維化、苯酮尿症、單極性憂鬱症、敵意性攻擊（aggressive hostility），以及腎上腺腦白質失養症（adrenoleukodystrophy）等多種疾病。

成人/孕婦攝取DHA份量

美國心臟協會建議每週攝取大約90g（6盎司）富含油脂的魚類。呂孟凡強調：「天然的最好」，事關不少孕婦會在孕期開始補充魚油，但懷孕期特別補充魚油補充劑對寶寶日後的認知發展等沒有太顯著的效益；反而是媽媽在懷孕期多吃富含DHA的魚類，孩子日後的發展較好。呂孟凡提醒，如果是有服用抗凝血劑的患者，不建議另外補充魚油補充劑。

資料來源：營養師呂孟凡

延伸閱讀：補充EPA可防5大癌症降膽固醇 10款魚含量大比拼 第1名不是三文魚！

