兒茶素防癌/護心血管 營養師比拼6種茶類含量 烏龍茶排名非最高？

【喝茶功效】烏龍茶、綠茶或紅茶，喝哪一種茶最有益健康？有營養師指，茶葉當中的兒茶素具有防癌症、保護心血管等功效。而不同種類的茶，兒茶素含量也大有差異。但即使是兒茶素含量較低的茶，對於健康也有不同好處。

兒茶素4大功效 防2類癌症更護心血管

營養師林俐岑在Facebook專頁發文表示，茶葉因為發酵程度的不同，造就出不同風味及香氣。而發酵程度越低的茶，抗氧化物「兒茶素」含量越高。

兒茶素對身體的益處：

抗氧化作用：兒茶素是一種很強的抗氧化植化素，能中和體內的自由基，減少氧化壓力對細胞的損害，有助延緩衰老。 促進代謝：提升新陳代謝率，特別是在運動時加速脂肪燃燒，能助輔助體重管理。 改善心血管健康：研究顯示，兒茶素能降低壞膽固醇，促進血液循環，減少心血管疾病的風險。 預防消化系統癌症及乳癌

比拼6種茶類兒茶素含量 烏龍茶/綠茶/紅茶/白茶

林俐岑列出6種常見茶葉發酵程度，喝紅茶還是綠茶更有效補充兒茶素？

6種茶類兒茶素含量排名（由高至低）：

1. 綠茶

沒有經過發酵的茶，常見的綠茶包括台灣的三峽碧螺春、龍井茶，或是各種綠茶粉，還有日本的玉露綠茶也是以高兒茶素所著名。

2. 白茶

發酵程度較低，約7至12%，常見的有牡丹白茶、壽眉白茶等，味道淡雅清新，口感溫和。

3. 文山包種茶

包種茶屬於烏龍茶類中，發酵程度最低的，大約是10至15%，相較於綠茶和白茶來說，產量更大。

4. 高山烏龍茶

發酵程度約在15至25%，也是屬於輕度發酵茶，既帶有特殊風味，也含有豐富的兒茶素含量。

5. 重發酵烏龍茶

發酵程度較高，大約落在50至80%，包括紅烏龍、東方美人茶等，兒茶素含量相對較低。

6. 全發酵茶

例如紅茶，以及屬於後發酵茶的黑茶（普洱茶），茶葉經過重度氧化，兒茶素所剩無幾。

紅茶/普洱也含抗氧化物 發酵茶5大好處

發酵茶雖然兒茶素含量較低，不過並非代表對身體無益處。林俐岑強調，無論是哪一種茶類，只要是無糖茶，都對身體健康有幫助，建議可以交替飲用，取代含糖飲料。而發酵茶對健康有以下5大好處：

含有大量的抗氧化劑：例如「茶多酚」，可以幫助中和體內的自由基，減少細胞損傷。 維持心血管健康：研究顯示，定期飲用紅茶和其他發酵茶可能幫助降低血壓、改善血管功能，從而支持心血管健康。 促進消化：普洱茶等發酵茶，可以促進腸道健康，幫助消化，並可能具有調節腸道微生物的作用。 心情和精神集中：發酵茶中含有的咖啡因和茶氨酸組合，能幫助提高注意力和集中力，同時帶來放鬆的效果。 減少壓力：茶多酚有助於降低壓力荷爾蒙如皮質醇的分泌，從而幫助紓壓。

資料來源：林俐岑營養師的小天地

專家履歷：林俐岑

台北醫學大學保健營養學系碩士畢業，糖尿病衛教師認證（CDE），體重管理營養師，運動營養專業認證（CTSSN），居家長照營養師認證

