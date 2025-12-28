如何吃油改善腎病？ 醫生揭5大護腎重點 這種油脂「一口都不能吃」！

【護腎食物】改善腎病應吃油？有醫生提醒，正確攝取油脂對腎病患者維持腎功能十分重要。他提出5大建議，包括徹底避開1種脂肪，並推介1類適合日常烹調的煮食油，具有護腎、抗發炎之功效。

如何吃油改善腎病？ 醫生揭5大護腎重點

腎臟科醫生洪永祥在Facebook撰文指，要改善腎病，除了需注意蛋白質攝取量外，攝取好油脂其實亦有助護腎。當中，他建議腎病患者可參考以下攝取油脂護腎的5大重點：

如何攝取油脂護腎？

1. 避吃反式脂肪

反式脂肪是比飽和脂肪更容易阻塞血管的人工精煉脂肪，對健康完全無好處，大部分的反式脂肪是由人工將植物油「部分氫化」，改變植物油結構，轉為半固態的穩定性變高，可耐高溫油炸，並不易變質，能延長食物的保存期限，並能改善口感，加上價格較低廉，因而廣泛被使用。

但它的缺點是更難被代謝，容易堆積在血管壁，造成動脈粥狀硬化，且會令腎功能惡化。因此建議腎病患者「一口都不要吃」。

常見反式脂肪食物：

煎炸食物：薯條、冬甩、薯片、炸雞扒、鹽酥雞、炸臭豆腐等

西餅蛋糕：瑞士捲、忌廉蛋糕、芝士蛋糕等、餅乾、曲奇、泡芙、鬆餅等

酥皮類：蛋撻、批類、薄餅、鳳梨酥、中式酥餅等

麵包類

奶油類：人造牛油、奶精、雪糕等

抹醬類：花生醬、麵包抹醬

西餐類：焗烤料理、濃湯、燉飯、意粉等

其他：咖哩磚、朱古力、即食麵、爆谷、糖果等

2. 增加攝取Omega-9

美國心臟協會建議單元不飽和脂肪酸Omega-9攝取量，應為多元不飽和脂肪酸的1.5倍，有助心血管健康、降低壞膽固醇、抗發炎、穩定血糖。

Omega-9也是很好的煮食用油，由於多元不飽和脂肪酸容易被人體代謝，而且遇熱穩定，適合當做家庭烹調用油，有利血管健康，降低壞膽固醇，抗發炎，穩定血糖，更能保護腎功能。

Omega-9來源：橄欖油、苦茶油、牛油果油、牛油果、堅果。

3. 每天總油脂攝取佔總熱量25-35%

由於腎病患者飲食要限制攝取蛋白和減少低氮澱粉，因此需要多吃好油脂以補充所需熱量。

4. 調整Omega-6與Omega-3攝取比例

Omega-6與Omega-3比例，一旦超過10:1會增加發炎風險，現代人一般攝取比例高達 20:1。美國心臟協會建議攝取多元不飽和脂肪酸Omega-6與Omega-3，比例一定要降到4:1以下，甚至有些研究最健康的比例是1:1。這是由於Omega-6在人體會被代謝成花生四烯酸，進一步產生促發炎物質（如前列腺素 PGE2、白三烯），促使免疫細胞釋放發炎訊號，導致慢性發炎反應。

現代飲食中廣泛使用大豆油、玉米油、葵花籽油、葡萄籽油等，由於便宜、容易取得，普遍用於加工食品、快餐、烘焙食品當中，這些食油Omega-6含量極高，比例可高達 50:1至70:1。加上現代畜牧業多使用粟米與大豆為飼料，這些穀物富含Omega-6，導致肉類中的Omega-6 增加、Omega-3 減少。

腎病患者的身體通常處於發炎狀態，建議減少使用富含Omega-6食油，並多攝取Omega-3來源，例如魚油和亞麻籽。當中，多攝取高濃度魚油來補充足夠的Omega-3，有助降低膽固醇，護心護血管，更可以抗發炎及降低蛋白尿。

​5. 飽和脂肪少於總熱量的5%

飽和脂肪會增加血液壞膽固醇水平，如攝取過多，恐加速腎功能惡化，建議心腎疾病患者把低密度脂蛋白膽固醇（壞膽固醇）的控制在70 mg/dL以下。

飽和脂肪來源：

動物油：豬油、牛油、雞油等

部分植物油：椰子油、棕櫚油等

絞肉製品：鍋貼、水餃、雲吞、生煎包、小籠包等

中式早餐：飯糰、燒餅油炸鬼等

醬料：千島醬、沙茶醬、辣椒醬、芝麻醬等

勾芡料理：燴飯、羹類、濃湯等

相關文章：2大護腎食油每天必吃 可降膽固醇/抗發炎 醫生公開最佳攝取量

慢性腎病有何徵兆？小便9大變化要小心

根據醫管局資料，腎臟的主要功能為排泄身體內經新陳代謝產生的廢物，協調體內水分、電解物、酸鹼度、血壓等，製造紅血球激素及協助製造維他命D。糖尿病、腎小球炎、高血壓等疾病可對腎臟造成長期嚴重傷害，導致慢性腎衰竭，腎臟功能變差，體內廢物會累積且引發眾多健康問題。

腎病及慢性腎衰竭在初期階段時徵狀較不明顯，可包括：

小便症狀：帶血 / 茶色尿（血尿）、小便帶泡沫（蛋白尿）、混濁（尿感染）、赤痛且頻密、小便感困難不暢順、排出小沙石，或者有多尿、尿量減少、夜尿等情況。

其他症狀：腰腹疼痛、足踝或眼皮浮腫、血壓高

當腎功能降至腎功能衰竭階段（少於正常機能的25%），可能出現以下尿毒症徵狀：

夜尿、尿量減少

食慾不振、噁心、嘔吐

疲倦、臉色蒼白（貧血）

皮膚痕癢

高血壓

氣喘

水腫（足踝或眼皮浮腫）

神智不清、抽搐、昏迷

延伸閱讀：腎病死亡率排第7 醫生推介3大護腎食物 首選這款超強抗炎排毒蔬菜

資料來源：洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法

---

相關文章：

腎衰竭恐10天內奪命 醫生揭腎功能下降5大症狀 睡覺腳抽筋是警號？

30歲男急速衰老腎功能如60歲 吃6類食物半年 回春大逆轉！

死亡率排第7！慢性腎病30分鐘可逆轉？醫生教3招補腎 大推1種食物

常吃5種菜恐提早洗腎？醫生推介8種護腎食物 排毒抗發炎