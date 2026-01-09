流感感冒加快康復 必吃5類食物 防7大致命併發症！維他命C幾時食最好？

【流感/感冒/飲食/併發症】本港衞生防護中心昨日（8日）宣布，夏季流感結束，惟冬季流感將臨，呼籲市民接種流感疫苗。有醫生指，流感並非小病痛，嚴重可導致涉及肺部、心血管、神經系統等多種致命併發症。除藥物外，醫生建議患上流感後還應補充5類營養素，不但可紓緩流感症狀，而且可避免引發流感重症。

流感感冒加快康復 必吃5類食物

營養功能醫學專家劉博仁醫生在其Facebook專頁指，一位50歲的健壯患者，在年初出國後染上流感，引發肺炎及急性呼吸窘迫綜合症(ARDS)，在深切治療部治療1星期，情況穩定後又轉到普通病房留醫1周才能出院。如果不慎患上流感，劉博仁醫生建議在求醫後，亦可多吃含有以下5類營養的食物或補充劑，避免流感病情惡化，並加速康復。

患流感後應補充甚麼營養？

1. 維他命C

功能：具抗氧化功效，可增強免疫力，有助紓媛感冒症狀。

食物例子：柑橘類水果（橙、西柚）、奇異果、紅椒、綠葉蔬菜。

補充劑量：如果是一般保健用途，每天攝取1000毫克；感冒時可增至每天2000毫克，分次服用。

2. Omega-3脂肪酸

功能：提升免疫力，降低身體發炎反應。

來源：魚油、亞麻籽、奇亞籽。

3. 鋅

功能：抑制流感病毒，減少感冒持續時間。

來源：南瓜籽、紅肉、堅果、海鮮（蠔含量最高）。

補充劑量：感冒時建議每天攝取10至15毫克，最多不超過每天40毫克。

4. 維他命D3

功能：調節免疫系統，減少被病毒感染的風險。

來源：每天曬太陽15-30分鐘、多吃深海魚、蛋黃、維他命D3補充劑。

補充劑量：一般保健用途，每天攝取1000-2000IU；感冒時可短期增至5000IU／天，加速免疫反應。

5. 益生菌

功能：促進腸道免疫，減少病毒感染後的腸胃不適。

來源：乳酪、泡菜、味噌、益生菌補充劑。

幾時食維他命C最好？可與感冒藥一起吃？

劉醫生提醒，部分營養素補充劑與感冒藥應隔開一段時間服食。

1. 維他命C與感冒藥（止痛退燒、抗組織胺）

建議間隔2小時；若是腸胃敏感者，建議與食物一起服用。

2. 鋅與抗生素（如四環黴素、喹諾酮類抗生素）

不建議同時服用，應間隔2小時以上。

3. 維他命D3、Omega-3與一般感冒藥物

無明顯交互作用，可搭配食物一起服用以提升吸收率。

4. 益生菌與抗生素

服抗生素期間，不需要停用益生菌，但應與抗生素間隔2小時以上。因抗生素會殺死腸道內的好菌與壞菌，同時補充益生菌可降低腸道菌叢失衡，減少腹瀉與腸胃不適的風險。

不只肺炎！小心流感7大致命併發症

劉醫生指，流感病情看似主要影響呼吸系統，但如果病情轉趨嚴重時，仍可引發以下涉及不同器官的併發症，當中包括肺炎及腦炎等：

肺部相關

肺炎：最常見的嚴重流感併發症，可能由流感病毒本身或肺炎鏈球菌或金黃色葡萄球菌等細菌二次感染所引起。

急性呼吸窘迫綜合症：嚴重肺部發炎導致呼吸衰竭。

肌肉骨骼系統

橫紋肌溶解症：可致肌肉細胞損傷，造成急性腎衰竭的風險。

神經系統

腦炎：可能導致意識混亂、癲癇或昏迷，與流感病毒侵犯中樞神經系統有關。

吉巴氏綜合症（Guillain-Barré syndrome, GBS）：可致肌肉無力或癱瘓，屬自體免疫反應之一。

心血管系統

心肌炎：可致心律不整或心臟衰竭，通常與流感病毒感染，引起心臟發炎有關。

心包膜炎：可致胸痛與心臟功能異常。

如何預防流感？現在打流感針還有效嗎？

劉醫生表示，全球流感的死亡率通常在0.1%至0.5%之間，接種流感疫苗有效降低感染風險與併發症機率，應每年接種1次，因為流感病毒會不斷變種。由於冬季流感高峰期通常在1-3月或4月，疫苗需要約2周產生抗體，他指現在接種仍有助於減少感染風險，尤其是計劃前往日本之前，65歲以上長者、孕婦、慢性病患者、醫護人員等高風險人士也應優先接種。

此外，保持良好衞生習慣很重要，包括勤洗手，使用番梘與清水洗手至少20秒；特別是在人多的地方要佩戴口罩，避免觸摸眼口鼻，以降低病毒透過接觸感染的機率。

甲型/乙型/丙型流感症狀/死亡率/傳染力有何分別？

根據本港衞生署資料，目前已知可感染人類的流感分3類型，分別為甲型、乙型和丙型。目前，在人類中流行的季節性甲型流感病毒有兩種亞型，分別是甲型（H1N1）pdm09 和甲型（H3N2），前者現已成為全球季節性流感病毒株之一。

甲型流感

常見症狀：發燒、發冷、頭痛、咳嗽、喉嚨痛及流鼻水

高風險人士：長者、小朋友或免疫力較低人士受感柒後，可能會出現支氣管炎或肺炎，甚至腦炎、心肌炎或心包膜炎等併發症，最嚴重可致命。

嚴重程度/死亡率：病情一般較嚴重，死亡率較高。

傳染力：傳染及致病能力較高，為目前主要會造成流感大流行的流感病毒。當新型甲型流感出現時，有可能導致新一波的流感爆發

乙型流感

常見症狀：與甲型流感相似。

傳染力/嚴重程度/死亡率：病情一般較甲型流感輕微，死亡率較低。演化速率較甲型流感病毒低2至3倍。

丙型流感

常見症狀：常見病徵包括：流鼻涕、喉嚨痛、咳嗽等，相比起甲型流感、乙型流感輕微。

傳染力/嚴重程度/死亡率：較為罕見，不容易造成流感大流行。

延伸閱讀：紓緩/預防流感湯水合集！中醫推介5款湯止咳/化痰/收鼻水 1類人易中招！增免疫力飲五指毛桃湯？

資料來源：劉博仁營養功能醫學專家、衞生署

