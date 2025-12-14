癌症名醫揭3類早餐易致癌 這種肉吃2塊易中招？常喝這飲品患大腸癌率高60%！

【致癌食物】吃早餐也要小心致癌！有醫生警告，部分常見的早餐食物暗藏致癌風險，當中如果每早吃2塊這種肉類，患大腸癌風險恐增18%；常喝1款咖啡店常見的飲品，患大腸癌率亦恐增60%。

癌症名醫揭3類早餐易致癌 這種肉吃2塊易中招？

據日媒《週刊女性PRIME》報道，日本癌症名醫、帝京大學福岡醫療技術學部教授佐藤典宏指，以下3種常見的早餐食物，如果經常進食恐增致癌風險：

甚麼早餐食物易致癌？

1. 精製類碳水化合物主食

佐藤教授指出，米飯、麵包、麵條等常見的早餐主食含有大量精製類碳水化合物，食用後會令血糖升高，當血糖長期處於高水平，身體會過量分泌胰島素，促進細胞發炎，令罹患胰臟癌、肝癌、大腸癌與乳癌等癌症的風險增加。

此外，有研究指葡萄糖是癌細胞生長及進行轉移的必要成分，因此一般有高血糖的癌症患者，其存活率亦較低，故佐藤教授建議日常飲食應限制攝取精製類碳水化合物，有助降低患癌風險。

2. 加工肉

佐藤教授表示，煙肉、火腿、香腸、牛肉乾等食品含有不少添加劑，當中可能包括有機會致癌的亞硝酸鈉。有研究指，每日每攝取50克加工肉類，患大腸癌的風險會增18%，50克加工肉類大約相當於1.5條香腸或2片煙肉或2片火腿或3塊午餐肉。

因此，佐藤教授指如果每天早餐都有吃數根或數片香腸及火腿的習慣，患大腸癌風險會比一般人高，建議應減少進食加工肉，並可選擇天然的蛋白質來源食物，有助健康。

3. 高脂乳製品

佐藤教授引述一項針對逾2000名大腸癌患者的研究指，食用低脂乳製品的大腸癌復發風險可降40%；相反，攝取一般乳製品的大腸癌復發風險則會增60%。

佐藤教授認為，乳製品的脂肪含量會影響致癌風險，而一般連鎖咖啡店中常見的非咖啡類含糖飲品，表面通常有好幾圈鮮忌廉，事實上這些鮮忌廉的脂肪含量一般較高，如果經常飲用有機會增患大腸癌風險。如果每天早餐素有喝牛奶或乳酪的習慣，則建議選購低脂產品，反而有助降患大腸癌風險。

此外，佐藤教授指大量進食雞蛋原來亦有致癌風險，他引述2017年一項針對4686名、30歲或以上的日本女性的研究指，每天吃2顆雞蛋或以上的女性，其患癌死亡的風險會比每天吃1顆雞蛋的女性高3.2倍，因此建議每天最多只吃1顆雞蛋會相對安全。

多吃甚麼食物可防癌？這類蔬菜最有效！

佐藤教授過去亦曾引述多份食物與癌症相關的研究指，有10種常見食材其實亦有不錯的防癌效果，甚至更有預防中風、降膽固醇等功效，當中包括：

1. 大豆類製品

大豆含有「金雀異黃酮（genistein）」，這是一種大豆異黃酮，可透過阻礙癌症腫瘤附近的血管增生，從而阻止癌症惡化，可降低胃癌、大腸癌、卵巢癌的死亡風險達50%。

2. 番茄

番茄含有茄紅素，能夠抗氧化防癌、減緩老化和降低膽固醇水平。血液中茄紅素含量較高的人，中風風險可減50%。

3. 洋蔥

洋蔥富含有抗氧化效果的槲皮素，不僅能抗癌，還能預防動脈硬化，甚至有助降血糖、膽固醇。

4. 菇類

菇類含有β-葡聚醣，可增強免疫力，預防癌症等多種疾病。曾有多項研究指，進食較多蘑菇的人患癌症的風險降低34%，當中對預防胃癌和乳癌特別有效。

5. 西蘭花

西蘭花等十字花科蔬菜抗氧化能力強，有助防癌。而西蘭花所含有的蘿蔔硫素最多，約每100克西蘭花就含有1,000至2,000毫克蘿蔔硫素，蔔硫素可抑制癌細胞增生，曾有研究發現，多吃十字花科蔬菜可減低患肺癌的風險，未停經前的女性多吃也能降低患乳癌的風險。

6. 海藻類

海帶、海帶芽等海藻類含有褐藻糖膠，有助抑制癌細胞增生，阻礙癌症腫瘤旁的血管增生，降低患癌風險

7. 紅蘿蔔

有研究指進食較多紅蘿蔔的人，患肺癌的風險降低了42%。建議直接把紅蘿蔔煮熟進食，比榨汁後飲用更有益。

8. 大蒜

大蒜有助抗氧化和抗發炎，有防癌功效。曾有研究指，吃大蒜可減低34%因胃癌致死的風險，同時也能預防胃癌和大腸癌。

9. 含豐富油脂的魚類

鯖魚和沙甸魚等脂肪豐富的魚類富含omega-3脂肪酸，能抑制發炎反應，有效降低患癌症的風險。曾有研究指，攝取較多omega-脂肪酸，患乳癌風險可降低14%，患肺癌的風險可降低21%。

10. 椰菜

椰菜也屬於十字花科蔬菜，同樣含豐富植物化學成分「蘿蔔硫素」，有助抗氧化，能抑制癌細胞增生和轉移，其他十字花科蔬菜食物還有椰菜花、椰菜仔（抱子甘藍）、羽衣甘藍等。

延伸閱讀：吃這10種高纖食物 防大腸癌最好！早餐必吃燕麥？營養師大推這種番薯！

資料來源：《週刊女性PRIME》

---

相關文章：

醫生推介4種超強蔬菜殺7大癌症 患乳癌風險減70% 防腸癌前列腺癌

腫瘤科醫生教飲1款茶殺癌細胞！集7大好處 防癌/改善失眠/降膽固醇

牛津研究54萬人證 這飲品日喝1杯患大腸癌率減17%！這種酒要少喝！

4種蔬菜煮熟吃防癌功效大增！患癌風險減45% 防大腸癌前列腺癌

吃洋蔥防7大癌症！2種食法功效最強 遠離大腸癌/肺癌/乳癌