常吃6種「健康」食物 恐致血糖高/糖尿病？這款植物奶竟上榜！

【高血糖】不少人一日三餐常吃的健康食物，但原來暗藏健康風險！有營養師指，吃6種「健康」食物時易墮陷阱，恐致高血糖並引發其他健康問題，其中包括1種植物奶！

6種「健康」食物恐致血糖高/糖尿病？

營養師張珮蓁在其Facebook專頁發文指，不少主打健康的食物，其實含有「隱藏糖分」，若長期攝取可能會令血糖失控，導致肥胖。如果持續血糖偏高，恐怕增加患上糖尿病的風險！

哪些「健康」食物易致血糖高？

1.穀物早餐

大部分穀物早餐也會額外增加不少糖分，以提升風味。建議選擇無糖或低糖穀物早餐，進食時配搭含豐富蛋白質的食物，控制血糖水平，避免波動。

2.果汁

果汁在製作過程中，去除了膳食纖維。飲用後，身體會快速吸收糖分，導致血糖不穩定。建議多吃一整個水果，（如可以）宜連同果皮果肉一起吃。

3.能量棒

能量棒含有蛋白質和膳食纖維，但同樣地，部分產品添加了過多糖分去提升口感。若要快速補充能量，建議選擇碳水化合物較多的能量，選購時要仔細閱讀營養標籤。

4.希臘式乳酪

不少經過調味的乳酪通常也額外添加糖分。在加工過程中，「希臘式」乳酪會被加入「增稠劑」或「鮮忌廉」，製成像希臘乳酪般，讓口感更濃郁和綿密。選購時，要留意食物成分表，小心檢查是否添加了增稠劑成分，例如鮮忌廉、刺槐豆膠和果膠等材料。

5.果乾

在製作過程，果乾也有機會被添加額外糖分。果乾因為水分減少，糖分濃縮，一不留神，很容易吃過量。建議把果乾放在碗中，讓自己有意識地控制食用份量。

6.燕麥奶

植物奶也有機會額外添加了糖分，以提升口感。燕麥奶屬於碳水化合物，喝一杯燕麥奶攝取的碳水化合物含量，有機會等於吃半碗白飯！

血糖高易患糖尿病？留意8大初期症狀

根據本港醫管局資料，當胰臟分泌的胰島素不足，或胰島素不能發揮功能時，血糖便會不正常地升高，長遠而言恐導致糖尿病。

糖尿病初期症狀

據醫管局資料，如果空腹血糖≥7mmol/L，或餐後兩小時血糖>11.1 mmol/L的人士，即可被判斷為患上糖尿病。血糖過高可引致脂肪及蛋白質代謝紊亂，長遠更會引起心血管、視網膜、神經、腎臟等多個身體系統及器官破壞。

糖尿病患者初期會出現以下症狀：

經常口渴、小便頻密、感到飢餓、體重下降

容易疲倦、視力模糊、傷口不易癒合

皮膚痕癢，女性或會出現陰部發癢的情況

糖尿病有何併發症？嚴重恐致心臟衰竭？

據醫管局資料，糖尿病有機會引起急性或慢性併發症，嚴重者有機會導致截肢或致命風險：

1. 慢性併發症

若糖尿病控制不當，血糖長期偏高，血管和神經系統容易受到損壞，令身體器官長期受損，甚至喪失功能，有致命風險：

腦：腦血管病如中風等

眼睛：視網膜病變、白內障、青光眼

心臟及血管：冠心病、心臟衰竭、高血壓

腎臟 ：蛋白尿、感染、腎功能衰竭

足部：神經病變、血管病變、潰瘍、感染。如下肢潰瘍感染長期不癒者，可能需要截除下肢

2. 急性併發症

急性血糖過低 (血糖少於3.9mmoil/L)：

患者可能出現會出心跳加速、嚴重饑餓、頭暈、眼花、震顫、發抖、冒冷汗、嘴唇、舌頭或手指有麻痺感覺，昏昏欲睡、甚至神智不清

若患者清醒，可服用15克容易吸收的碳水化合物，如方糖/果汁糖3粒、3茶匙砂糖、普通汽水或果汁半杯，徵狀改善後加麵包1小片或餅乾3-4塊

急性血糖過高 (血糖等於或超過15mmoil/L)：

患者可能會呼吸快而深、有噁心、嘔吐、劇渴現象、並引致神智不清或昏迷情況

此時患者應盡快送院醫治

資料來源：營養師張珮蓁、醫管局

