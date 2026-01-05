暖身食物｜天氣凍手腳冰冷 營養師推介6大發熱食物 喝茶加1物極速變暖

【暖身食物/保暖方法】天氣寒冷容易手腳冰冷，除了穿衣保暖，可以吃甚麼暖身？不只喝薑茶！有營養師推介6種產熱食物，喝茶時只需添加1種食物，有助快速變暖。

暖身食物｜推介6大發熱食物 喝茶加1物超暖

營養師張珮蓁在其Facebook專頁發文指，氣溫急降易手腳冰冷，她推介6種發熱食物，能讓身體瞬間變暖。

6種暖身食物

1.深海魚

營養及功效：含豐富Omega-3，可以保護心血管，維持血液循環暢通。

2.辣椒

營養及功效：含辣椒素，有助促進腎上腺素分泌，令體溫升高。

3.老薑

營養及功效：含薑辣素，可活化辣椒素的受體通道，促進腎上腺素分泌，有助升高體溫。

相關研究：有研究發現，飲用薑飲品有助改善女性四肢冰冷問題。

飲用建議：喝薑茶時要特別注意糖分攝取量，攝取過多糖分會引發三酸甘油脂上升及肥胖問題。

4.蒜

營養與功效：含大蒜素和不同硫化合物，可刺激棕色脂肪細胞，有助身體消耗熱量，產生熱能。

5.肉桂

營養及功效：含肉桂醛，能刺激交感神經，促進去甲基腎上腺素的分泌，讓棕色脂肪產熱，增加心率。

建議：可以嘗試在茶或咖啡中加入肉桂粉，除了增添香氣外，還可以暖身。

6.紅茶

營養及功效：含茶黃素，有助提高產熱，讓體溫有機會維持溫暖。

暖身方法｜4招改善手腳冰冷 全身暖笠笠

不少人很容易出現手腳冰冷問題，營養師張珮蓁曾發文教促進血液循環的4個方法，以提升四肢體溫。

1. 腹式呼吸

做法：鼻子深吸一口氣，讓肚子像氣球一樣鼓起後，緩慢吐氣使腹部凹下去，時間越長越好。

作用：有助增加血液的含氧量，促進血液循環，調節自律神經，減少手腳冰冷，並可令活躍副交感神經，放鬆身心。

2. 做伸展運動

運動例子：踏步、轉動手腕、做伸展操等

作用：讓肌肉活動，促進血液循環，以改善手腳冰冷問題。

3. 每天30分帶氧運動

帶氧運動是改善手腳冰冷最有效方法。

做法及作用：天氣寒冷時，每隔一小時站立，起身走動，讓指尖對指尖拍手，從末端促進血液循環；或進行超慢跑，也可以讓身體熱起來。

4. 多吃促進血液循環的食物

食物例子：建議以下食物入饌，例如薑、當歸、人參、辣椒、蒜頭、胡椒、肉桂。

資料來源：營養師 張珮蓁（獲授權轉載）

