1種睡姿是心臟衰竭症狀？致命率高？醫生揭4大徵兆易忽略

更新時間：17:15 2025-12-26 HKT
發佈時間：17:15 2025-12-26 HKT

心臟病為港人第3大死因，如何及早發現心臟出問題？有心臟科醫生表示，心臟衰竭有4種徵兆容易被忽略，其中1種睡姿可能是警號！

心臟衰竭4大症狀 1種睡姿是徵兆？

據《Daily Mail》報道，心臟衰竭是一種無法治癒的長期病，不過如在發病早期得到診斷及治療，可降低重症的死亡風險。英國權威心臟科醫生Rosie Godeseth接受英媒訪問時指，心臟衰竭有4大非典型警號：

 

心臟衰竭4大徵兆易忽略

1. 無法平躺入睡

  • 原因：心臟衰竭有機會出現肺積水，這症狀會令身體平躺時出現呼吸困難。如發現自己必須依靠枕頭「支撐」才可入睡，或睡醒時出現呼吸困難，有可能心臟衰竭的警號。
  • 建議：盡快求醫，醫生可能會建議患者在夜間佩戴健康監測儀或進行心臟檢查。

2. 久咳

  • 原因：肺積水會引起持續咳嗽或喘氣症狀。
  • 建議：如果咳嗽超過3周，尤其是咳出來的黏液呈粉紅色或帶有血色，務必立即求醫。

3. 虛弱倦怠，四肢腫脹

  • 原因：由於心臟難以有效輸送血液，導致體液出現滯留，令身體四肢等部位出現水腫。

4. 體重上升

  • 原因：因為心臟輸出血流成效欠佳，腎臟血流變少。身體器官因應血流減緩，會藉由蓄留體液與鈉在體內的方式，進行調節平衡，讓體液蓄積在下肢、腹部甚至肺部等部位，導致體重上升。

Rosie Godeseth建議，日常應養成規律運動、均衡飲食、避免吸煙等習慣，當中運動已可降低35%患上心血管病的風險。同時要固定檢查血壓、血糖、膽固醇等指標數據，有助及早發現病徵。他強調，有80%的心臟病及中風其實是可以預防的。

甚麼是心臟衰竭？腳腫是警號？

甚麼是心臟衰竭？據本港醫管局資料顯示，心臟可視為人體內的一個泵，通過有規律的收縮與舒張活動，把血液輸送全身，以提供身體所需的營養與氧分。當心臟的泵血功能出現問題，引致排血量不足時，就稱為心臟衰竭

心臟衰竭常見症狀如下：

  1. 夜尿頻密
  2. 腳部浮腫
  3. 氣促
  4. 呼吸困難
  5. 咳嗽

醫管局指出，在心臟衰竭初期，呼吸困難僅出現在體力勞動的時候，隨病情加重，此情況亦會在平臥時或入睡後出現，患者需藉坐起或用枕頭墊高頭部以作緩解，病情嚴重時甚至會出現肺水腫。

心臟衰竭3大併發症

據香港心臟衰竭學會資料，心臟衰竭令全身供血量不足，可能引致各器官出現不同的併發症

1. 肺功能衰退

病人的肺部會出現「限制性換氣障礙」，導致肺部無法達到需要膨脹的容積，因此肺功能會慢慢降低

2. 肝功能衰退

病患會出現鬱血性肝功能異常的問題，長時間未有治理甚至可能會發生肝臟充血，進而衍生出肝硬化

3. 腎功能衰退

由於腎臟血流不足，腎臟不能有效率地排除廢物，身體裡毒素從而會增加，如：尿素氮、肌酐酸也會上升

心臟衰竭成因是甚麼？血壓高增風險？

至於心臟衰竭成因方面，醫管局表示大部分都與心血管問題有關，包括：

  • 冠心病、高血壓
  • 心肌梗塞、心肌缺血缺氧
  • 心瓣膜疾病、先天性心臟病及各種心肌炎等

上述病因會破壞心臟肌肉組織，令收縮與舒張活動功能減弱，或加重心臟在收縮或舒張時的阻力，令泵血功能受損。病人須嚴謹地控制其病因（如高血壓、冠心病等），預防心臟衰竭的形成或惡化。

糖尿病雖然不會直接引致心臟衰竭，但長期處於過高血糖水平會增加患上心血管併發症的風險如冠心病及高血壓等，故不容忽視。 

資料來源：《The Sun》、《Daily Mail》、香港心臟衰竭學會醫管局

