年糕熱量排行榜出爐！營養師揭黃金糕為卡路里「炸彈」馬蹄糕最輕盈 附3大消滯貼士
新年食年糕是每年的指定動作，但吃錯恐防體重跟住「糕」升！有註冊營養師拆解7款賀年糕點熱量，揭開了黃金糕、椰汁年糕最高卡，吃2件相等於1.5碗飯，馬蹄糕成低卡之選；更推介了3大消滯良方，助大家健康過新年！
吃2件年糕=1碗半飯？比拼7款賀年糕點熱量
農曆新年吃了多少糕點？註冊營養師Jim Lau曾在Facebook專頁發文，提醒大家要聰明選擇賀年糕點，注意熱量，以免體重跟著「步步糕昇」。他列出7大常見賀年糕點，比較其熱量、脂肪及糖分。
7大年糕熱量排行榜（以2件糕點120g計算）
7大賀年糕點熱量、脂肪及糖分比較（以2件糕點120g計算）
1. 椰汁糕
- 熱量：321kcal
- 脂肪：9.6g
- 糖分：39g
2. 黃金糕
- 熱量：332kcal
- 脂肪：12g
- 糖分：23g
3. 芋頭糕
- 熱量：205kcal
- 脂肪：4g
- 糖分：4g
4. 黑糖糕
- 熱量：187kcal
- 脂肪：1g
- 糖分：34g
5. 棗皇糕
- 熱量：180kcal
- 脂肪：2g
- 糖分：24g
6. 蘿蔔糕
- 熱量：132kcal
- 脂肪：7g
- 糖分：4g
7. 馬蹄糕
- 熱量：98kcal
- 脂肪較低
- 糖分：9.6g
若換算成白飯的熱量，1碗白飯熱量約為220kcal，吃2件傳統糕點，又等於吃了多少碗飯呢？
- 約1.5碗白飯：椰汁年糕、黃金糕
- 略少於1碗白飯：芋頭糕、黑糖年糕、棗皇糕
- 約半碗白飯：蘿蔔糕
- 少於半碗白飯：馬蹄糕
外表呈蜂巢狀的黃金糕竟是熱量陷阱？Jim Lau解釋，黃金糕高脂高卡的原因，其實由於製作時需要加入大量椰漿。另外，蘿蔔糕看似最低卡，但若加入較多臘味，熱量亦會隨之升高。他建議可自製賀年糕點，全部材料分量可以自行控制，因而能夠做出熱量較低的糕點。
新年食滯後3招消滯 吃甚麼水果有效？
過年時幾乎每餐都是傳統糕點及賀年菜，對腸胃是極大的負擔。Jim Lau接受《星島頭條》訪問，介紹消滯食物及功效。萬一吃滯了，以下3種食物和飲品都是消滯良方，吃1種新年應節水果也有效解膩？Jim Lau指出，柑、梳打水及清茶可促進消化系統運作，帶動腸道蠕動，因此可紓緩腸胃不適，同時具通便之效。亦因為它們是常見食物，一般沒有太大禁忌，大家都可以安心食用。
資料來源：Jim Lau - 註冊營養師
