年糕熱量排行榜出爐！營養師揭黃金糕為卡路里「炸彈」馬蹄糕最輕盈 附3大消滯貼士

新年食年糕是每年的指定動作，但吃錯恐防體重跟住「糕」升！有註冊營養師拆解7款賀年糕點熱量，揭開了黃金糕、椰汁年糕最高卡，吃2件相等於1.5碗飯，馬蹄糕成低卡之選；更推介了3大消滯良方，助大家健康過新年！

吃2件年糕=1碗半飯？比拼7款賀年糕點熱量

農曆新年吃了多少糕點？註冊營養師Jim Lau曾在Facebook專頁發文，提醒大家要聰明選擇賀年糕點，注意熱量，以免體重跟著「步步糕昇」。他列出7大常見賀年糕點，比較其熱量、脂肪及糖分。

7大年糕熱量排行榜（以2件糕點120g計算）

7大賀年糕點熱量、脂肪及糖分比較（以2件糕點120g計算）

1. 椰汁糕

熱量：321kcal

脂肪：9.6g

糖分：39g

2. 黃金糕

熱量：332kcal

脂肪：12g

糖分：23g

3. 芋頭糕

熱量：205kcal

脂肪：4g

糖分：4g

4. 黑糖糕

熱量：187kcal

脂肪：1g

糖分：34g

5. 棗皇糕

熱量：180kcal

脂肪：2g

糖分：24g

6. 蘿蔔糕

熱量：132kcal

脂肪：7g

糖分：4g

7. 馬蹄糕

熱量：98kcal

脂肪較低

糖分：9.6g



若換算成白飯的熱量，1碗白飯熱量約為220kcal，吃2件傳統糕點，又等於吃了多少碗飯呢？

約1.5碗白飯：椰汁年糕、黃金糕

略少於1碗白飯：芋頭糕、黑糖年糕、棗皇糕

約半碗白飯：蘿蔔糕

少於半碗白飯：馬蹄糕

外表呈蜂巢狀的黃金糕竟是熱量陷阱？Jim Lau解釋，黃金糕高脂高卡的原因，其實由於製作時需要加入大量椰漿。另外，蘿蔔糕看似最低卡，但若加入較多臘味，熱量亦會隨之升高。他建議可自製賀年糕點，全部材料分量可以自行控制，因而能夠做出熱量較低的糕點。

新年食滯後3招消滯 吃甚麼水果有效？

過年時幾乎每餐都是傳統糕點及賀年菜，對腸胃是極大的負擔。Jim Lau接受《星島頭條》訪問，介紹消滯食物及功效。萬一吃滯了，以下3種食物和飲品都是消滯良方，吃1種新年應節水果也有效解膩？Jim Lau指出，柑、梳打水及清茶可促進消化系統運作，帶動腸道蠕動，因此可紓緩腸胃不適，同時具通便之效。亦因為它們是常見食物，一般沒有太大禁忌，大家都可以安心食用。

資料來源：Jim Lau - 註冊營養師（獲授權轉載）

