Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港珠澳大橋及青茂口岸啟用「刷臉通關」 涵蓋港澳居民

灣區時事
更新時間：16:00 2026-06-27 HKT
發佈時間：16:00 2026-06-27 HKT

澳門青茂口岸及港珠澳大橋口岸珠澳大廳，自昨日（26日）起正式啟用合作智能通關服務。連同去年11月已率先實施該模式的橫琴口岸，珠澳之間三個「合作查驗、一次放行」口岸，已全面實現「刷臉」通關。

「刷一次臉」完成兩地邊檢全程免證件

在「合作查驗、一次放行」的通關模式下，合資格旅客在升級後的自助通道，僅需「刷一次臉」即可完成珠澳兩地的邊檢手續，全程無需出示實體證件。該系統運用先進的面部識別技術，取代了傳統的「刷證」模式，顯著簡化了操作步驟，實現快速通行。

相關新聞：港珠澳大橋香港口岸「無感e-道」首日運作 市民試新嘢：始終方便啲

去年11月5日，橫琴口岸率先應用智能通關，開啟了澳琴跨境智慧通關新格局。推行以來成效良好，截至今年6月24日，橫琴口岸的登記人數已達31萬人，累計通關量超過621萬人次，佔該口岸合作查驗自助通道總通關量的42%。

在系統運作穩定順暢後，服務進一步擴展。青茂及港珠澳大橋口岸已完成壓力測試，並於5月開始試運行，截至本月24日，兩口岸累計完成登記17萬人，超過172萬人次使用。

涵蓋港澳台及內地居民

年滿14歲且符合條件的澳門居民、香港永久性居民及內地居民，在完成登記後，即可使用上述三個口岸的合作查驗自助通道「刷臉」通關。台灣地區人士則受限於青茂口岸的通行範圍，只適用於橫琴及港珠澳大橋口岸珠澳大廳。

當局強調，即使「刷臉」通關過程無需出示證件，過關人士仍須隨身攜帶實體通關證件，以便在有需要時配合邊檢人員進行身份核查。目前，澳門所有合作查驗口岸合共204條自助通道已全面實現此模式。

最Hit
中國尊｜小型飛機撞北京中信大廈 機師死亡另13人傷
01:11
中國尊｜小型飛機撞北京中信大廈 機師死亡另13人傷
即時中國
18分鐘前
劉嘉玲姪仔罕現身顏值堪比明星  劉兆恩一特質深得姑媽歡心  「世界級筍盤」或繼承十億遺產
劉嘉玲姪仔罕現身顏值堪比明星  劉兆恩一特質深得姑媽歡心  「世界級筍盤」或繼承十億遺產
影視圈
7小時前
巴黎歌劇院｜中國聾啞網紅拍照霸位爆衝突 亮五星國旗維權遭全網炮轟後道歉｜有片
00:34
巴黎歌劇院｜中國聾啞網紅拍照霸位爆衝突 亮五星國旗維權遭全網炮轟後道歉｜有片
即時中國
4小時前
張曦雯吳卓羲戲假情真驚爆戀情？晒新貓「冬菇」誤洩蜜疑同居 二人曖昧互動早有跡可循
張曦雯吳卓羲戲假情真驚爆戀情？晒新貓「冬菇」誤洩蜜疑同居 二人曖昧互動早有跡可循
影視圈
3小時前
70年代《飄零燕》童星蔡麗貞激罕現身 走過死亡蔭谷化身福頭老師散播歡樂 以音樂行善嚮往平凡生活
70年代《飄零燕》童星蔡麗貞激罕現身 走過死亡蔭谷化身福頭老師散播歡樂 以音樂行善嚮往平凡生活
影視圈
8小時前
長腳蟹再破低價！連鎖酒樓低至$168/斤 3款生猛阿拉斯加蟹任選
長腳蟹再破低價！連鎖酒樓低至$168/斤 3款生猛阿拉斯加蟹任選
飲食
22小時前
陳寶珠汪明荃到場力撐《夢說紅樓》 梁非同身段優美獲讚「非一般林黛玉」
陳寶珠汪明荃到場力撐《夢說紅樓》 梁非同身段優美獲讚「非一般林黛玉」
影視圈
18小時前
何超蓮宣布入住富豪級療養院　五星級環境私隱度高  星級名廚教練貼身指導超奢華
何超蓮宣布入住富豪級療養院　五星級環境私隱度高  星級名廚教練貼身指導超奢華
影視圈
23小時前
慈心女救受困烏鴉竟締結友誼 連日「收禮」兼有「衞隊」隨行
慈心女救受困烏鴉竟締結友誼 連日「收禮」兼有「衞隊」隨行
趣聞熱話
5小時前
唔只牛油果、藍莓 醫生推「超級水果新星」竟是它！護心抗炎、護心抗炎、低卡、甜度高
唔只牛油果、藍莓 醫生推「超級水果新星」竟是它！護心抗炎、護心抗炎、低卡、甜度高
保健養生
5小時前