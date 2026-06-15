廣東暴雨︱深圳南山、寶安等區升級至橙色預警 22班涉港高鐵取消

廣東多地暴雨持續，由於天氣惡劣，內地取消22班來往香港西九龍站至汕頭站、廣州南、肇慶東站的高鐵。深圳則將暴雨預警級為橙色，預計未來數小時有30毫米雨量，受影響區域主要在南山、寶安、光明、龍華等。

綜合內媒消息，中央氣象台今早10時將暴雨預警升級至橙色。港鐵15日中午表示，接獲內地鐵路單位通知，受惡劣天氣影響，22班來往香港西九龍站至汕頭站、廣州南、肇慶東站的高鐵列車取消。



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深圳市氣象台13時03分，將寶安區、光明區、龍華區和南山區（西麗、桃源街道）的暴雨預警，由黃色升級至橙色。氣象台指，上述地區過去3小時已出現強降雨，預計未來2-3小時還將出現30毫米左右降水。

深圳氣象台提醒全市進入暴雨防禦狀態，請遠離低窪易澇等危險區域，上述區域山洪風險較大，注意防禦暴雨可能引發的局部內澇、山洪、滑坡、泥石流等災害。全市中小學、幼兒園可視情況推遲上（放）學。

廣東昨起受暴雨影響，揭陽市惠來縣因暴雨多地水浸、汕頭啟動防汛三級應急響應。多地民眾受洪水圍困，要消防員乘橡皮艇救出，截至昨晚，全省轉移超過13,000人。

取消高鐵班次：

由香港西九龍站前往汕頭站：G6574, G6392, G6578

由汕頭站前往香港西九龍站：G6573, G6389, G6577

由香港西九龍站前往廣州南站：G6582, G6518, G6528, G6584, G6520, G6530, G6538

由廣州南站前往香港西九龍站：G6517, G6527, G6581, G6519, G6529, G6583, G6533, G6521

由香港西九龍站前往肇慶東站：G6580