廣東暴雨︱汕尾陸豐錄逾400毫米雨量 揭陽惠來多艘船被沖走︱有片

廣東東莞、惠州、河源南部、梅州南部和粵東沿海大部份地區14日有大暴雨，截至17時，汕尾陸豐市有氣象站錄得435.4毫米雨量；揭陽市惠來縣有多艘船被沖走，當地宣布明天停課。全省防汛應急響應升至Ⅲ級。

未來三天續有暴雨

據廣東氣象台消息，14日白天，廣東省大部市縣多雲間陰天，東莞、惠州、河源南部、梅州南部和粵東沿海大部市縣出現暴雨到大暴雨，局部特大暴雨。截至17時，汕尾陸豐市華僑管理區第五小學氣象觀測站錄得全省最大雨量435.4毫米。

揭陽市惠來縣周日凌晨起降大暴雨，道路如同澤國，當地神泉鎮龍江入海口處水流湍急，多艘船被水沖走、相撞。

目前，惠來縣已發佈防汛Ⅰ級應急響應，該縣局部地區降雨量超過100毫米。

據氣象水文監測，6月14日8時到17時，有20個鎮街特大暴雨，有62個鎮街大暴雨，有189個鎮街暴雨。

氣象台預測，未來三天廣東省大部有一次大雨到暴雨局部大暴雨的降水過程，其中南部沿海市縣局部有特大暴雨，部分市縣伴有8級局地10級的雷雨大風。