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北上注意︱黑豬肉被揭4個月前屠宰 深圳山姆涉急凍肉當冰鮮出售

灣區時事
更新時間：10:39 2026-03-21 HKT
發佈時間：10:39 2026-03-21 HKT

頗受港人歡迎的內地山姆超市疑以急凍豬肉充當冰鮮肉出售。深圳有女網民發現，日前在深圳山姆店買的黑豬內，經二維碼發現是2025年11月9日屠宰，質疑有人將急凍豬內解凍後當作冰鮮肉賣。事主投訴後，原供消費者檢查的「溯源資訊」已消失。

據「智慧海都」報道，深圳民眾姜女士日前發帖，指在18日於深圳山姆會員店（前海店）購買了冰鮮黑豬肉，回家後掃商品的二維碼，發現黑豬肉是的「活豬接收日期」和「屠宰日期」，均是2025年11月9日。

相關新聞：深圳山姆購熱賣麻薯驚現活老鼠 官方：商品取貨點周邊蟲害侵入

姜女士質疑，山姆將急凍豬肉解凍後，充作冰鮮肉發售。

深圳山姆被質疑將急凍肉當作冰鮮肉賣。智慧海都
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深圳山姆被質疑將急凍肉當作冰鮮肉賣。智慧海都
深圳山姆被質疑將急凍肉當作冰鮮肉賣。智慧海都
深圳山姆被質疑將急凍肉當作冰鮮肉賣。智慧海都
深圳山姆被質疑將急凍肉當作冰鮮肉賣。智慧海都

姜女士指，向山姆方面投訴後，有工作人員稱可以退貨，解釋「冷鮮肉（冰鮮肉）有120天保質期」。

一般來說，冷鮮肉需全程0-4℃冷鏈，保質期僅幾天，不可能存放百餘天；而冷凍肉在-18℃以下儲存，保質期則可達數月。

當姜女士提出冰鮮肉保質期只有數天時，該山姆工作人員即改口，指是「溯源碼未更新」。

19日，姜女士再次掃豬肉的二維碼，發現頁面中的「食品溯源信息」已消失。

媒體向山姆客服查詢事件時，對方指已記錄問題，後續有人處理。

北京德恆（福州）律師事務所林倩指，隱匿數個月前的屠宰日期，僅標註當天的「包裝日期」來當新鮮肉品出售，已涉嫌是欺詐行為。

 

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