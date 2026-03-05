深圳蛇出沒︱踩單車遇劇毒「竹葉青」 女子遭咬傷拍照求醫獲救

驚蟄到，春雷響，萬物醒。隨著仲春序幕拉開，氣溫開始往回升。一些「沉睡」了整個冬天的兇猛動物也悄悄出洞，蛇蟲亦開始活躍。廣東深圳因應氣溫和暖，蛇類出沒時間相應提前，近日已錄得市民被蛇咬傷個案。一名女子在路邊取用電動單車時，意外踩中一條蛇並遭咬傷，需入院接受治療。

路邊取車遇襲合力打死毒蛇

據「深圳急救」消息，該名居於寶安區石岩街道的張姓女子，早前在路邊準備騎上其電動單車時，腳下突然感到一陣劇痛。她低頭查看，發現一條綠色小蛇正從其腳邊溜走。

蛇類咬傷傷口對比圖。 深圳市急救中心

在場人士隨即合力將該蛇擊斃，張女士則拍下蛇的照片，並立即前往寶安區中醫院求醫。經醫生憑照片確認，咬傷她的是帶有毒性的竹葉青。

張女士在及時注射抗蛇毒血清，並留院觀察數日後，已於2月28日出院。惟她憶述事件時仍猶有餘悸，並指：「傷口現在還是腫的，真是又驚又氣！」

資料顯示，廣東省境內共有93種蛇類，其中33種為毒蛇。隨着天氣轉暖，市民進行戶外活動時，應多加留意周遭環境，尤其在草叢、路邊及樓道角落等陰暗地方。

深圳有抗蛇毒血清醫院。

如果不慎被蛇咬傷要怎麼辦？

蛇咬傷最有效的處理措施是盡快到醫院進行規範化的治療。在此之前，建議採取以下措施：

清洗傷口：反覆用清水沖洗，以減少殘留蛇毒。 記認蛇種：記下蛇的外形特徵，或在安全情況下拍照，以助醫生精準用藥。 緊急送院：應盡早致電急救熱線（內地為120），並以合適交通工具運送傷者，避免其走動。 配合治療：入院後應遵從醫囑，例如抗蛇毒血清的使用時機與劑量，以及按常規接受破傷風預防注射。

傷者入院後，應積極配合醫生治療，建議提前了解以下幾點：