佛山新年現吉兆？︱企業開工燒炮仗 現場驚現「龍吸水」真相｜有片

灣區時事
更新時間：20:00 2026-03-03 HKT
發佈時間：20:00 2026-03-03 HKT

近日，多段攝於廣東佛山順德的「龍吸水」奇觀影片在網絡上流傳，引發網民熱烈討論。有目擊者將此現象視為「順風順水」的吉兆。惟順德區氣象局經綜合研判後澄清，該旋風現象實為「塵捲風」，並不具備典型龍捲風的特徵。

網民解讀為吉兆

據其中一名影片拍攝者憶述，事發於2月28日上午約11時，當日為其公司首日復工。在燃放鞭炮後，天空開始降雨，隨後風勢逐漸增強，最終形成一道接天連地的旋風。他表示，自己與同事均是首次目睹此景，感到相當震驚。整個過程持續了約半小時。

該現象在社交媒體上迅速傳播，不少網民將其解讀為「風生水起」、「順風順水」的良好兆頭，寓意2026年諸事順利。

氣象局澄清實為塵捲風

順德區氣象局就事件回應指，經對多個網絡影片分析、現場勘察、目擊者走訪以及氣象探測資料的綜合研判後，初步判斷在順德北滘出現的旋風為「塵捲風」。

局方指出，從現場影像及目擊者描述可見，該旋風長時間在原地打轉，移動範圍極小。塵捲風通常在近地面因強烈及不均勻的加熱而生成，其特點是持續時間較短，且強度相對較弱。

小知識：地面受熱不均形成

根據中國氣象局早前的科學解釋，塵捲風是發生於近地面氣層的微小尺度旋風，能將塵土及細小雜物捲至空中形成塵柱，在田間、草坪甚至牆角等地方亦頗為常見。

其形成原理在於地面受熱不均，導致局部空氣溫度偏高而上升並產生旋轉。此外，街角或樓群等特殊地形亦可能令氣流加劇旋轉，從而形成塵捲風。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

