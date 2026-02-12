湖南兩百厭星亂掟炮仗 1200年古樹被燒近10小時倖存

湖南永州一棵跨越12個世紀的古樟樹，在烈火中焚燒近10小時後奇跡般存活，起火原因竟是兩名未成年兒童將爆竹扔進樹幹空洞所致。

多次出現復燃

據湖南道縣林業局2月11日通報。2月9日下午3時許，湖南道縣林業局接報祥霖鋪鎮祥霖鋪居委會一棵古樟樹發生火情。湖南道縣林業、消防、應急管理等部門迅速抵達現場，組織開展滅火救援工作。由於該樹樹幹及粗枝空心彎曲，內部油脂含量較高，火點位置隱蔽且分散，明火撲滅後多次出現復燃現象，歷經7小時努力，火勢被撲滅。經縣森林公安部門調查，該火情是兩名未成年小孩將爆竹扔進樹幹空心部所致。

通報稱，該樹樹齡約1200年、高約20米、胸徑3.2米，已納入省古樹名木「一樹一檔」管理。目前，該局已會同上級林業專家及古樹保護機構，對該樹受損狀況開展了現場勘察，並制定了搶救復壯方案。

經專家鑒定，火情導致樹幹內部腐朽木質部碳化，部分枝幹出現折斷，但樹幹表皮及韌皮部組織保持完整，水分與養分輸送功能仍維持正常，未造成致死性損傷。

林業局將推進該古樟樹的搶救復壯工作，並對相關人員進行責任追究。同時，對全縣古樹名木開展安全隱患排查，杜絕此類事件再次發生。