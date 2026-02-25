深圳口岸︱春節假期出入境達720萬人次 港澳居民佔約410萬

農曆新年黃金周期間，深港兩地口岸人氣鼎盛，出入境客流量持續攀升，創下歷年新高。深圳出入境邊防檢查總站統計，春節假期累計查驗出入境人員高達719.8萬人次，日均80萬人次，較去年春節大幅增長10.2%。其中，港澳居民北上消費及探親成為主要趨勢，外國旅客免簽訪華亦錄得顯著增長。

港澳居民「北上消費、返鄉團圓」

數據顯示，在719.8萬人次的出入境客流中，港澳居民佔絕大多數，達410.8萬人次，較去年春節增長6.1%；內地居民錄得289萬人次，增長15.5%；外國人則有15.5萬人次，激增26.8%。

深圳邊檢總站分析指，今年春節假期，內地居民選擇「留深過年、出境過節」，而港澳居民則傾向「北上消費、返鄉團圓」，加上中國免簽「朋友圈」不斷擴容，吸引大量外國旅客入境體驗中國年，多重需求集中釋放，使深圳口岸呈現「消費流、探親流、文旅流」匯聚疊加的熱鬧景象，充分彰顯粵港澳大灣區的高水平開放活力。

有香港旅客鄧先生經羅湖口岸通關後表示，與妻子特地到深圳過年，想去華強北看看電子產品。

港人與妻返深圳過年去華強北

春節期間，深圳邊檢總站共查驗出入境外國人15.5萬人次，按年增長26.8%。其中，受惠於免簽政策入境的外國人高達4.1萬人次，較去年同期飆升44.8%，佔入境總外國人逾五成（53.6%）。

從廣深港高鐵西九龍站口岸入境的巴西旅客塞薩爾．何塞．里斯本（Cesar Jose Lisbon）亦表示，喜歡中國美食，期待逛廟會、看舞龍舞獅，體驗中國傳統文化。

深圳邊檢總站邊防檢查處副處長周茵透露，今年春節的單日客流峰值出現在大年初三，達到96.4萬人次，創下歷年春節單日新高。其中，廣深港高鐵西九龍站口岸當日出入境人數達14.6萬人次，同步刷新了該口岸的單日客流歷史紀錄。