廣東小孩砂炮當「糖果」放入口即爆 網民狠批母親疏忽

灣區時事
更新時間：22:59 2026-02-23 HKT
發佈時間：22:59 2026-02-23 HKT

新春期期，內地燃放煙花炮仗普遍，但同時成為兒童受傷的陷阱。

上周六（21日），網傳廣東街頭發生一宗驚險事件，一名媽媽帶著孩子玩一款毋須點火就有輕微爆炸效果的摔炮（又稱砂炮），轉身離開的瞬間，孩子竟把摔炮當成糖果塞進嘴裡，摔炮即時在小孩口中爆炸。

網傳影片所見，二人原本在屋外玩，當時母親突然轉身入屋，小孩突然將摔炮放入口，摔炮爆炸時，小孩明顯受到衝擊，母親見狀即時走出來。惟影片未有交代小孩受傷的情況。

影片留出後，網民即時狠批母親的大意：
琪姐努力點：小孩不懂事 大人也不懂事嗎
南京要下雨：監護人失職
函數小欣：家長監管看護不到位
為人正很直：我也吃過，太疼了
月爺-carol：這絕對是當媽的問題
 

