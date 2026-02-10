Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

深圳去年GDP增5.5% 目標成「5萬億城市」搶佔生物醫藥等新賽道

深圳市七屆人大七次會議昨天開幕，深圳市市長覃偉中作政府工作報告時透露，2025年深圳經濟同比增長5.5%，增速居全國一線城市之首，今年深圳GDP預期增長目標為5%，「十五五」（第十五個五年規劃）時期GDP目標為超過5萬億元（人民幣，下同），比肩上海、北京。深圳市政協委員、全國港澳研究會副會長陳少波對《星島》表示，報告反映深圳對戰略性新興產業的前瞻布局，積極搶佔低空經濟與空天、生物醫藥等新賽道。

深圳市長覃偉中作政府工作報告。2025年，深圳GDP達38731.80億元，同比增長5.5%，比北京的5.4%、上海的5.4%，以及廣州的4%均要高。「十四五」（2020至2025年）期間，深圳GDP年均增長5.5%，增速也居一線城市首位。

進出口總額續列全國首位

深圳居全國城市首位的成績還有多項：2025年外貿進出口總額達4.55萬億元，連續2年保持全國城市首位，5年增量1.5萬億元、佔全國比重11.3%，出口實現「33連冠」。商事主體5年淨增106萬戶、總量突破465萬戶、穩居全國城市首位。

深圳積極搶佔低空經濟。中新社
深圳積極搶佔低空經濟。中新社

科技方面，深圳的國家級專精特新「小巨人」企業達1333間、總量躍居全國城市首位；全社會研發投入2453.1億元，躍居全國城市第一。深圳的戰略性新興產業增加值從2020年的1.03萬億元提高至1.67萬億元，佔GDP比重提高至43%。在此基礎上，2026年深圳GDP預期增長目標為5%。其中，固定資產投資力爭增長5%，社會消費品零售總額增長6%，戰略性新興產業力爭增長7%以上。

今年是內地「十五五」（2026-2030年）開局之年，深圳提出更高的目標，要在「十五五」時期GDP總值超過5萬億元。屆時，深圳將成為上海、北京之後第三個邁入5萬億元大關的城市，GDP趕超泰國、奧地利、以色列等國家。覃偉中表示，到2035年，深圳可望建成具有全球影響力的創新創業創意之都，更具全球影響力的經濟中心城市，我國建設社會主義現代化強國的城市範例。

深圳市政協委員陳少波對《星島》表示，從深圳最新政府工作報告來看，深圳計劃明年成為4萬億之城，並在「十五五」期間完成從4萬億到5萬億的跨越，在上海、北京之後成為全國第三個「5萬億城市」。

「這份報告令我印像深刻的是，深圳對戰略性新興產業的前瞻布局和強烈企圖心，包括提升晶片、新能源汽車等產業發展，搶佔低空經濟與空天、生物醫藥等新賽道，更重要的是，將進一步加大基礎研力度，在『十五五』規劃期間的全社會研發強度計劃超過7%。」陳少波說。

《星島》中國組

