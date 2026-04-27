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專欄 非帆征途｜鯊魚隊出國受訓

專家點睇
更新時間：10:36 2026-04-27 HKT
發佈時間：10:36 2026-04-27 HKT

筆者知道香港遊艇會的教練們，早前帶着一班鯊魚競賽隊（下稱：鯊魚隊）隊員，到位於泰國芭堤雅的皇家瓦魯納遊艇俱樂部，進行一場為期12日的訓練營。
鯊魚隊今次共有3支隊伍參加訓練營，分別為樂天小帆船隊、ILCA型帆船隊和29人型帆船隊。在訓練營期間，各支隊伍除了進行水上訓練，也有跟當地的水手進行了交流和友誼賽，見識了雙方的水平。皇家瓦魯納遊艇俱樂部的對出海面的浪比較大，對一班鯊魚隊來說也是個挑戰。
香港遊艇會多年來都會安排海外訓練和比賽給鯊魚隊的隊員，讓他們吸收更多海外訓練的經驗和提升技能。事實上，在東北季候風的幫助下，香港冬季時份的風及浪一般比較適合玩帆船運動，因此大家會留意到帆船賽季每年都是9月至5月期間進行，暑假時間一般較為風平浪靜，比較適合新手學帆船。香港在4月開始天漸漸轉熱，即將踏入夏季，開始轉風勢，到海外訓練便最適合不過。
鯊魚隊平常在港的訓練非常密集，一般星期六、日都有訓練，難得可以出國受訓，除努力訓練外，他們也把握時間放鬆，玩室內高卡車，盡情享受復活節假期。
「帆」妹
一位希望生活不太平凡的帆妹，熱愛水上運動，近期戀上帆船，全身投入學習。[email protected]

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