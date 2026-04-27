專欄 運動醫道｜腰臀疼痛勿掉以輕心
更新時間：10:13 2026-04-27 HKT
發佈時間：10:13 2026-04-27 HKT
發佈時間：10:13 2026-04-27 HKT
很多人都被腰臀疼痛深深困擾：腰和臀部又酸又脹又隱隱作痛，可能大腿後側也是隱隱作痛，彎腰乏力、起身困難。去醫院拍腰椎及髖關節X光片，結果顯示毫無異常，疼痛好似遲遲找不到根源，反覆影響生活。這時，你可能患上了腰臀綜合症，這並非一般的腰椎間盤突出，但可能比椎間盤突出的腰痛更影響生活，今天大家看看這個「隱形疼痛」的真相。腰和臀其實容易互相影響，同病相連，其實因為人體是精密的聯動系統，腰椎、骨盆和下肢如同機器中的齒輪，牽一髮而動全身，尤如汽車一個輪有問題，影響全車的車軸，長久更影響車的其他部分。
引發疼痛其實有三大元兇：
（一）是神經受壓，臀部的臀上皮神經從腰部穿行於肌肉間，簡單如腰部肌肉緊張、椎關節繃緊腫脹就可能會壓逼神經，導致臀部刺痛、也可以令大腿後側有「過電」感。
或患上腰臀綜合症
（二）是肌肉結節，長期勞損形成的觸發點（triggerpoint)，如同肌肉中的「短路開關」，不僅自己痛，還會引發遠處的不適，例如腰肌、臀肌等出現結節，會引發腰臀及大腿後側的牽涉痛（referpain)，梨狀肌緊張，更易壓逼坐骨神經產生坐骨神經痛（sciaticpain)。
（三）是關節退變炎症，年齡增長和長期勞損，髖和腰椎關節軟骨磨損而發炎，產生炎性物質，更令骨刺出現，活動時容易有彈響，晨起僵硬且活動後疼痛加重。
要小心檢查髖關節如果疼痛久治不癒，不要忽視這幾點，以免陷入「疼痛、恐懼、更痛」的心理循環，所以若出現這些痛的信號，需警惕腰臀綜合症，而且更要小心檢查髖關節有否異常，例如股骨頭壞死，股骨頸骨折，有沒有長短腳，膝外彎內彎，扁平足，拇指外翻等。
郭志堅
澳洲運動創傷物理治療專科文憑，前港足、亞奧運港隊隊醫，廣州中醫藥大學骨傷科學博士
查詢：[email protected]
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